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LG Mobile'ın ''G'' kod adlı amiral gemisi eylül ayında boy gösterebilir

6 yıl
6,4b
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11
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi LG Mobile'ın, çok yakında içinde bulunduğu sessizlik döneminden çıkması bekleniyor. Bugün, Asia Today cephesinden elimize ulaşan bilgilere göre LG Mobile'ın, ''G'' kod adlı modeli eylül ayında boy gösterecek.
İnternette uzunca süredir gündemde olan ''G'' kod adlı modelin iddialı bir teknik özellik listesi sunacağı söyleniyor. Xiaomi Mi-Two ile benzer şekilde, 28 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen ve 1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli (Krait) Qualcomm APQ8064 platformundan, Adreno 320 grafik biriminden ve 2 GB RAM'den güç alacağı öne sürülen akıllı telefon, Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemiyle gelecek.
Akıllı telefonun, 4.7-inç boyutunda ve HD çözünürlükte dokunmatik kapasitif ekrana, 13 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekebilen kameraya, LTE (Long-Term Evolution) alt yapısı desteğine ev sahipliği yapacağı iddialar arasında yer alıyor.
LG Mobile, yeni modelini Berlin'de düzenlenecek IFA 2012 etkinliğinde sergileyebilir. Hep beraber bekleyelim ve görelim. 

http://www.asiatoday.co.kr/news/view.asp?seq=685607&?ystfuv Yorum Yaz
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darkaura 6 yıl en beğenilen pijama61
kemalsaygin
2 gb ram e jelly bean niye koymuyorsun diye sorarlar adama.

Guncellemeleri o kadar gec geliyorki uretimdeki modele bile yetismiyor :)))

Saka bir yana lg donanim olarak cok guzel modeller cikariyor ama bir su destek isinin onemini kavriyamadilar. Bide tuketicinin guvenini guncelleme sozlerini erteliye erteliye cok sarstilar. Yoksa samsungla ayni cikisi yakalamamasi icin hic bir neden yoktu.
kemalsaygin2 gb ram e jelly bean niye koymuyorsun diye sorarlar adama.Guncellemeleri o kadar gec geliyorki uretimdeki modele b...
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DH Misafiri 6 yıl
Nasıl bir iştir bu yahu! Halihazırda LG Optimus 4x piyasadaki üst düzey telefonların en iyisi iken bu neden görülmez! İsterseniz bir araştırın! Ben kullanıyorum ve çok çok çok memnunum ki piyasadaki üst düzey telefonların birçoğu elimden geçmiştir. (İphone 4S, Nexus, One X...) LG'nin bundan önceki modellerinde güncellemeye önem vermediğini biliyorum. Ama bu telefonda çok önem verileceğini tahmin ediyorum. Çünkü kullanırken bile birkaç defa karşıma çıktı: " Yazılım güncellemesi size haber verilecektir..." vs.
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__Nikolaus__ 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Nasıl bir iştir bu yahu! Halihazırda LG Optimus 4x piyasadaki üst düzey telefonların en iyisi iken bu neden görülmez! İsterseniz bir araştırın! Ben kullanıyorum ve çok çok çok memnunum ki piyasadaki üst düzey telefonların birçoğu elimden geçmiştir. (İphone 4S, Nexus, One X...) LG'nin bundan önceki modellerinde güncellemeye önem vermediğini biliyorum. Ama bu telefonda çok önem verileceğini tahmin ediyorum. Çünkü kullanırken bile birkaç defa karşıma çıktı: " Yazılım güncellemesi size haber verilecektir..." vs.

Evet yazilim guncellemesi alamayacagini haber verirler mutlaka.
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RAN7843 6 yıl
Bu saaten sonra lte yani diğer adıyla 4G iletişim hatlı cep telefonları alınırrr internet hızlılığı bakımındannn
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kımyasal 6 yıl RAN7843
RAN7843
Bu saaten sonra lte yani diğer adıyla 4G iletişim hatlı cep telefonları alınırrr internet hızlılığı bakımındannn

Yalniz 4g ozelligini kullanabilmek icin bulundugun bolgede hizmeti kullanmani sağliyacak alt yapi şart.türkiyede 3g devam
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skelop 6 yıl
LG'nin telefonlarının benim için hiçbir çekiciliği yok fakat bu telefonun özelliklerini es geçmemek gerek. Krait haberleri yavaş yavaş artıyor :)
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pijama61 6 yıl
2 gb ram e jelly bean niye koymuyorsun diye sorarlar adama.
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darkaura 6 yıl pijama61
kemalsaygin
2 gb ram e jelly bean niye koymuyorsun diye sorarlar adama.

Guncellemeleri o kadar gec geliyorki uretimdeki modele bile yetismiyor :)))

Saka bir yana lg donanim olarak cok guzel modeller cikariyor ama bir su destek isinin onemini kavriyamadilar. Bide tuketicinin guvenini guncelleme sozlerini erteliye erteliye cok sarstilar. Yoksa samsungla ayni cikisi yakalamamasi icin hic bir neden yoktu.
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enaz3posta 6 yıl
Bu ne cirkin bi tasarim 5 yil oncesinin telefonlarina benziyo
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