LG Mobile'ın ''G'' kod adlı amiral gemisi eylül ayında boy gösterebilir

Güney Kore'nin en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi LG Mobile'ın, çok yakında içinde bulunduğu sessizlik döneminden çıkması bekleniyor. Bugün, Asia Today cephesinden elimize ulaşan bilgilere göre LG Mobile'ın, ''G'' kod adlı modeli eylül ayında boy gösterecek.



İnternette uzunca süredir gündemde olan ''G'' kod adlı modelin iddialı bir teknik özellik listesi sunacağı söyleniyor. Xiaomi Mi-Two ile benzer şekilde, 28 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen ve 1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli (Krait) Qualcomm APQ8064 platformundan, Adreno 320 grafik biriminden ve 2 GB RAM'den güç alacağı öne sürülen akıllı telefon, Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemiyle gelecek.



Akıllı telefonun, 4.7-inç boyutunda ve HD çözünürlükte dokunmatik kapasitif ekrana, 13 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekebilen kameraya, LTE (Long-Term Evolution) alt yapısı desteğine ev sahipliği yapacağı iddialar arasında yer alıyor.

LG Mobile, yeni modelini Berlin'de düzenlenecek IFA 2012 etkinliğinde sergileyebilir. Hep beraber bekleyelim ve görelim.



http://www.asiatoday.co.kr/news/view.asp?seq=685607&?ystfuv