LG Mobile'ın Optimus LTE serisi akıllı telefonları 4 milyon satış barajını aştı

Chosun Media cephesinden elimize ulaşan bilgilere göre Güney Kore'nin en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi LG Mobile'ın Optimus LTE serisi modelleri dünya çapında 4 milyon satış barajını aştı. Seriyi Optimus LTE, Optimus LTE Tag ve 2 GB bellekli Optimus LTE2'nin oluşturduğunu belirtmekte fayda var.



Satışları detaylandırmak gerekirse ocak ayında dünya çapında 1 milyon satış seviyesine ulaşılmıştı. Takvimler mayıs ayını gösterdiğinde 1 milyondan fazla Optimus LTE serisi model tek başına Güney Kore'de satılmıştı. Şu ana kadar Güney Kore'de 400.000'den fazla satan Optimus LTE2, 10 günlük zaman zarfında 150.000 adet satmayı başarmıştı.



http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2012/07/17/2012071701105.html?ystfuv