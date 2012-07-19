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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG Mobile'ın Optimus LTE serisi akıllı telefonları 4 milyon satış barajını aştı

6 yıl
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Chosun Media cephesinden elimize ulaşan bilgilere göre Güney Kore'nin en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi LG Mobile'ın Optimus LTE serisi modelleri dünya çapında 4 milyon satış barajını aştı. Seriyi Optimus LTE, Optimus LTE Tag ve 2 GB bellekli Optimus LTE2'nin oluşturduğunu belirtmekte fayda var.
Satışları detaylandırmak gerekirse ocak ayında dünya çapında 1 milyon satış seviyesine ulaşılmıştı. Takvimler mayıs ayını gösterdiğinde 1 milyondan fazla Optimus LTE serisi model tek başına Güney Kore'de satılmıştı. Şu ana kadar Güney Kore'de 400.000'den fazla satan Optimus LTE2, 10 günlük zaman zarfında 150.000 adet satmayı başarmıştı.

http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2012/07/17/2012071701105.html?ystfuv Yorum Yaz
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hydrness2040 6 yıl
Bir zamanlar çok sevdiğim ve defalarca tercih ettiğim bir markanın geri kalması, benle hibir alakası olmasa bile üzüyor..
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baris5834 6 yıl
ekran konusunda son telefonlara göre en iyi ekranla lg lerde lte 2 de krait kullanılıo şuan en iyilerden biri tasarım süper zaten şuan rakiplerine göre one x-one s-s3 vs. gayet ileride işlemci olarak s3 den geri olsada ekran ve ram farkı kapar zaten işlemci arasında ciddi fark yok.Lg yi sevmememin nedeni kameralardı ama bu sene bütün markalar gibi onlarda düzeltmiş sanırım.
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Stanislas Xavier 6 yıl
Lg sanki tembel bir firma gibi yani yapabileceği halde yapmıyor hissi veriyor.Ben tüketici olarak sinir oluyorum "biraz kasın !" diyorum ama fazla ağırdan alıyorlar.Samsung un yaptığını Lg yapabilirdi ama haberlerden alıştığımız kelime ile söyleyeyim diğerleri gibi agresif davranmadı,umarım gidişat değişir..Bir zamanlar çok sevdiğim ve defalarca tercih ettiğim bir markanın geri kalması, benle hibir alakası olmasa bile üzüyor..
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