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    LG Neo One ortaya çıktı

    LG'nin Neo One ismindeki yeni giriş-orta seviye akıllı telefonu FCC sertifikasyonunda ortaya çıktı. FCC sertifikası cihazın teknik özelliklerinden bir kısmını ve canlı görüntülerini ortaya koyuyor.
    5 gün
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    Cep Telefonları
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    LG Neo One ortaya çıktı
    Güney Koreli mobil teknoloji devi LG'ye ait Neo One adlı yeni bir giriş-orta seviye akıllı telefon modeli FCC sertifikasyonunda görüldü. FCC kayıtları cihazın görüntülerini ve teknik özelliklerinden büyük bir kısmını ortaya koyuyor.
    ZNFX210LMW model numarası ile FCC sertifikasyondan geçen cihazın ortaya çıkan teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak; LG Neo One, çözünürlüğü henüz bilinmeyen 5.7-inç genişliğinde bir ekranla geliyor.
    Android 9 Pie ile kutusundan çıkacağı anlaşılan cihazın işlemcisi ve depolama özellikleriyle ilgili herhangi bir detay yer almıyor.
    Cihazın arka kamera kurulumunda 13 MP + 5 MP çözünürlüklerinde iki adet sensör, ön tarafta ise 8 MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası yer alıyor. Neo One ayrıca, Dual-SIM desteğine, 4G bağlantıya, MicroSD kart yuvasına (128 GB maks.) sahip ve 4000mAh'lik bir batarya ile geliyor.
    Cihazın tasarımından kısaca söz edecek olursak; şöyle bir durum söz konusu ki FCC kayıtlarında cihazın canlı görüntüleri de yer alıyor ancak fotoğraflar cihazın render görüntüleri ve teknik özellikleri ile çelişiyor ve hatta render görüntüleri de teknik özelliklerle çelişiyor. Örneğin cihazın ikili arka kamera kurulumu ile gelmesi gerekiyor ancak hem canlı görüntülerde hem de render görüntülerinde tek bir arka kamera sensörü yer alıyor.
    LG Neo One ortaya çıktı
    Canlı görüntülerde yer alan cihazda su damlası biçiminde bir çentik yer alırken render görüntülerindeki cihazda herhangi bir çentik yer almıyor. Render görüntülerindeki cihazın arka tarafında fiziksel bir parmak izi okuma sensörü yer alırken, canlı görüntülerdeki cihazda herhangi bir parmak izi sensörü varmış gibi gözükmüyor. Muhtemelen ortaya çıkan görsellerden bir tanesi veya her ikisi de hatalı. Bu yüzden cihazın tasarımı hakkında bilgi sahibi olmak için bir süre daha beklememiz gerekecek.
    LG Neo One ortaya çıktı
     


    https://www.gizmochina.com/2019/11/17/lg-neo-one-with-a-waterdrop-notch-gets-fcc-certification/ Yorum Yaz
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    Sentilyon 1 gün esmerbuyucu
    Kafan karışmış senin bak baştan başlayalım kamera konusu bambaşka bir konu mesele 48 mp değil benim kastettiğim de o değil ben Xiaomi cihazları kullandığım için bir tecrübeye sahibim insanlar sadece rasyonel olarak kıyas yapmıyor kullanıcı deneyimini de diğer insanlara aktarıyor Xiaomi redmi oppo vivo Huawei realme meizu bu yüzden kötü gitmiyorlar iyiye gidişleri devam ediyor Samsung Apple gibi büyükler ise zarara uğramamak için ellerinden geleni yapıyor misal Samsung a serisi apple watch apple macler vs artık bu iki dev Çinliler karşısında kapisamayacaklarini anladıkları için Samsung Xiaomi ile ortak hareket ediyor ne koparsam kâr hesabına bir ara meizu ilede yaptı bunu Samsung, apple ise devleti yardımıyla huaweiye vuruyor artık ülkeler konuşulmuyor markalar konuşuluyor artık kimse abd demiyor elon musk bill gates diyor farkindaysan şimdi son konu olan ankamall xioami mağaza açılışına bak adamlar bonkör mağaza açılışına özel ilk 300 kişiye mi band 4 vereceklerini söylediler diğer 300ede birşey vardı diye hatırlıyorum ve ayrıca her saat bir telefon hediye edeceklerdi yani abi yiğidi öldür hakkını yeme
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    Sentilyon 1 gün esmerbuyucu
    Xiaomi alirken markasına mı vurulup gidip alıyor kitle zannediyorsun hiçbir şey bilmeyen dahi gsmarena.com veya epey.com.tr adresinden teknik detaylara bakıp alıyor ne istediğini bilen kitle Xiaomi alıyor sen kendini avutmaya devam et lgde iyidir ama Xiaomi başkadır
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    esmerbuyucu 1 gün Sentilyon
    İşte problem düpdüz rakamlara bakıp alması, hala anlayamadıysan zaten kimse anlatamaz. Aaa bak 48 megapiksel kamerası var seninkinden daha güzel çekiyor diyenlerle karşılaşıyoruz zira. Benim kendimi avutmaya ihtiyacım yok. Ucuz diye alınıyor denirse buna herkes katılır zaten. Ne istediğini bilen kitle değil daha az para verdiği için kendini akıllı sanan kitle. Ankamall şayomi dükkanının açılışını aç izle. Beleş, ucuz bir şey bulunca birbirini ezebilecek kitle.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    esmerbuyucu 4 gün
    Üstünde şayomi yazsa almak için birbirini ezecekler telefonu eleştirir artık.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    ssbrutality 5 gün
    ön cam kırık, arka kasanın üst kısmı kırık ve çökük.. daha çıkmadan ellerinde patladı zaar.
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    Seraphim_ 5 gün yeni yorumcu
    LG çekil artık mobil pazardan sende kurtul bizde kurtulalım
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