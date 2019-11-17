LG Neo One ortaya çıktı

Güney Koreli mobil teknoloji devi LG'ye ait Neo One adlı yeni bir giriş-orta seviye akıllı telefon modeli FCC sertifikasyonunda görüldü. FCC kayıtları cihazın görüntülerini ve teknik özelliklerinden büyük bir kısmını ortaya koyuyor.

ZNFX210LMW model numarası ile FCC sertifikasyondan geçen cihazın ortaya çıkan teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak; LG Neo One, çözünürlüğü henüz bilinmeyen 5.7-inç genişliğinde bir ekranla geliyor.

Android 9 Pie ile kutusundan çıkacağı anlaşılan cihazın işlemcisi ve depolama özellikleriyle ilgili herhangi bir detay yer almıyor.

Cihazın arka kamera kurulumunda 13 MP + 5 MP çözünürlüklerinde iki adet sensör, ön tarafta ise 8 MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası yer alıyor. Neo One ayrıca, Dual-SIM desteğine, 4G bağlantıya, MicroSD kart yuvasına (128 GB maks.) sahip ve 4000mAh'lik bir batarya ile geliyor.

Cihazın tasarımından kısaca söz edecek olursak; şöyle bir durum söz konusu ki FCC kayıtlarında cihazın canlı görüntüleri de yer alıyor ancak fotoğraflar cihazın render görüntüleri ve teknik özellikleri ile çelişiyor ve hatta render görüntüleri de teknik özelliklerle çelişiyor. Örneğin cihazın ikili arka kamera kurulumu ile gelmesi gerekiyor ancak hem canlı görüntülerde hem de render görüntülerinde tek bir arka kamera sensörü yer alıyor.

Canlı görüntülerde yer alan cihazda su damlası biçiminde bir çentik yer alırken render görüntülerindeki cihazda herhangi bir çentik yer almıyor. Render görüntülerindeki cihazın arka tarafında fiziksel bir parmak izi okuma sensörü yer alırken, canlı görüntülerdeki cihazda herhangi bir parmak izi sensörü varmış gibi gözükmüyor. Muhtemelen ortaya çıkan görsellerden bir tanesi veya her ikisi de hatalı. Bu yüzden cihazın tasarımı hakkında bilgi sahibi olmak için bir süre daha beklememiz gerekecek.

https://www.gizmochina.com/2019/11/17/lg-neo-one-with-a-waterdrop-notch-gets-fcc-certification/