LG Nexus 399$'dan başlayan fiyatlarla 29 Ekim'de satışa sunulabilir





Google, birkaç hafta içerisinde resmen tanıtacağı yeni Nexus akıllı telefonunu orta seviye bir fiyatla satışa sunabilir. ByteNow sitesinin haberine göre; Optimus Nexus veya Nexus 4 olarak isimlendirilmesi beklenen arama motoru devinin yeni amiral gemisi 29 Ekim'de Google Play Store üzerinden piyasaya sürülecek ve 399$'ık bir fiyat etiketine sahip olacak. Optimus G tabanlı cihazın Onliner.by tarafından incelenen prototipi sayesinde zaten ucuz bir model geliştirildiği tespit edilmiş, ancak fiyat ve çıkış tarihiyle ilgili bir bilgi gün yüzüne çıkmamıştı.

Tüm prototipleri 8GB hafızayla donatılan LG Nexus'un 16GB ve 32GB hafıza seçeneklerini sunmasına kesin gözüyle bakılıyor. 8GB ve 16GB sürümleri mevcut Nexus 7 tableti için dahi 32GB desteğini sağlamayı planlayan Google'ın amiral gemi akıllı telefonunu tek bir depolama seçeneğiyle kısıtlama olasılığı oldukça düşük. Operatör kısıtlamalarıyla Nexus serisinin önemli avantajlarını kaybetmesini istemeyen Google, Amerika'daki kullanım oranı önemli bir yükseliş gösteren ön ödemeli planlar sayesinde SIM kilitsiz ürünlere artan talebe güvenerek operatöre özel cihaz geliştirmeyecek. Özel bir sürüm için bir taşıyıcı ile anlaşmaya varılsa bile geçen yıl Galaxy Nexus kullanıcılarına ciddi güncelleme problemleri yaşatan Verizon Wireless'ın artık Google ile işbirliğine gitmesi zor görünüyor.

8GB hafızalı 399$'lık sürümüyle birlikte 450-550$ arasında değişen fiyatlarla diğer hafıza seçeneklerinin de Google Play mağazasındaki yerini alacağı tahmin ediliyor. 4.7 inç büyüklüğünde True HD IPS+ HD ekran, 1.5GHz dört çekirdekli yeni nesil Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, 2GB RAM, en yeni Android sürümü ve LG'nin yeni pil teknolojiyle gelecek Optimus Nexus, endüstrideki en yeni teknolojileri yapısında barındırıyor olmasına karşın orta segment akıllı telefonlar ile aynı fiyattan satın alınabilecek. Maliyeti düşürmek için 4G LTE iletişim teknolojisine yer verilmeyen aygıtın 29 Ekim'de tanıtılıp aynı gün içerisinde satılmaya başlayacağı bildiriliyor.

http://bytenow.net/2012/10/11/lg-nexus-october-29th/