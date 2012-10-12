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LG Nexus 399$'dan başlayan fiyatlarla 29 Ekim'de satışa sunulabilir

6 yıl
5,8b
1
61
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google, birkaç hafta içerisinde resmen tanıtacağı yeni Nexus akıllı telefonunu orta seviye bir fiyatla satışa sunabilir. ByteNow sitesinin haberine göre; Optimus Nexus veya Nexus 4 olarak isimlendirilmesi beklenen arama motoru devinin yeni amiral gemisi 29 Ekim'de Google Play Store üzerinden piyasaya sürülecek ve 399$'ık bir fiyat etiketine sahip olacak. Optimus G tabanlı cihazın Onliner.by tarafından incelenen prototipi sayesinde zaten ucuz bir model geliştirildiği tespit edilmiş, ancak fiyat ve çıkış tarihiyle ilgili bir bilgi gün yüzüne çıkmamıştı.
Tüm prototipleri 8GB hafızayla donatılan LG Nexus'un 16GB ve 32GB hafıza seçeneklerini sunmasına kesin gözüyle bakılıyor. 8GB ve 16GB sürümleri mevcut Nexus 7 tableti için dahi 32GB desteğini sağlamayı planlayan Google'ın amiral gemi akıllı telefonunu tek bir depolama seçeneğiyle kısıtlama olasılığı oldukça düşük. Operatör kısıtlamalarıyla Nexus serisinin önemli avantajlarını kaybetmesini istemeyen Google, Amerika'daki kullanım oranı önemli bir yükseliş gösteren ön ödemeli planlar sayesinde SIM kilitsiz ürünlere artan talebe güvenerek operatöre özel cihaz geliştirmeyecek. Özel bir sürüm için bir taşıyıcı ile anlaşmaya varılsa bile geçen yıl Galaxy Nexus kullanıcılarına ciddi güncelleme problemleri yaşatan Verizon Wireless'ın artık Google ile işbirliğine gitmesi zor görünüyor.
8GB hafızalı 399$'lık sürümüyle birlikte 450-550$ arasında değişen fiyatlarla diğer hafıza seçeneklerinin de Google Play mağazasındaki yerini alacağı tahmin ediliyor. 4.7 inç büyüklüğünde True HD IPS+ HD ekran, 1.5GHz dört çekirdekli yeni nesil Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, 2GB RAM, en yeni Android sürümü ve LG'nin yeni pil teknolojiyle gelecek Optimus Nexus, endüstrideki en yeni teknolojileri yapısında barındırıyor olmasına karşın orta segment akıllı telefonlar ile aynı fiyattan satın alınabilecek. Maliyeti düşürmek için 4G LTE iletişim teknolojisine yer verilmeyen aygıtın 29 Ekim'de tanıtılıp aynı gün içerisinde satılmaya başlayacağı bildiriliyor.

http://bytenow.net/2012/10/11/lg-nexus-october-29th/ Yorum Yaz
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Lepanto 6 yıl en beğenilen itachi237
itachi237

eğer kamera sonynin ürettiği exmor r 13 mplik sensorse ne yapıp eder bu telefonu alırım 32 gb lık versiyon tabi.bide ekran lg optimus gdekiyle tamamen aynı mı ? Optimus gde lcd olmasına rağmen çok iyi renk sunan bir panel varmış adını unuttum trueips + plus mıydı neydi ? Eğer ekranda aynıysa olay bitmiştir benim için.nexus oldugundan kafada rahat ^^ 2000 tl veririm !

Al işte, sonra da "neden ülkemizde telefonlar çok pahalı, iPhone neden 3000 lira" diye burada millet ağlar durur. Başlıkta cihazın 400$'dan çıkacağı yazıyor, ülkemizdeki vergileri eklesen 1100 lira oluyor fiyatı. Adam buna rağmen bu başlığın altında kalkmış "2000 lira veririm" diyor. Firmalar da enayi değil tabi, iPhone'a 3000, buna 2000 vermeye hazır adamlar varken neden daha ucuza satsınlar ki!
itachi237eğer kamera sonynin ürettiği exmor r 13 mplik sensorse ne yapıp eder bu telefonu alırım 32 gb lık versiyon tabi.bide ekran lg o...
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jackchilina 6 yıl
HillHold
Türkiyedede 399 dolardan satılsın ne olur ya :(

Moralini bozmak gibi olmasın ama o fiyatı ancak rüyamızda görürüz.
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msevgi 6 yıl
Türkiye'de fiyatı ne kadar olur acaba ?
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nurettinaz 6 yıl
İlk önce bir lg olması bakımından bence çok büyük bir eksi ama tasarımı mükemmel ve yazılımın arkasında lg değilde google ın olması ayrı bir güzel. Ülkemizde eğer çok uçuk fiyatlara satılmazsa birçok elde görebiliriz.
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Raven 6 yıl nurettinaz
nurettinaz

İlk önce bir lg olması bakımından bence çok büyük bir eksi ama tasarımı mükemmel ve yazılımın arkasında lg değilde google ın olması ayrı bir güzel. Ülkemizde eğer çok uçuk fiyatlara satılmazsa birçok elde görebiliriz.

Bu telefon bir nexus. LG'nin ne gibi bir eksisi olabilir?
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sissente 6 yıl
LG, Nexus gelirse ve aradaki fiyat farkına bakılırsa LG Optimus G yi satabilecek mi? Yani bir bakıma LG kendi ayağına kurşun sıkmış olmuyor mu?
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playmaker10 6 yıl
Türkiye'de neden play store üzerinden telefon satılmıyor ?
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mansurmarsak 6 yıl
aceleciburak
hollowman_
aceleciburak
sleepnir Büyük ihtimal malzeme kalitesi de çok yüksek olmayacak ya da gerçi apaçık belli olan birşey ama Optimus Gnin aşağısında olacak. Ama donanım kesinlikle çok sağlam. Hafıza seçenekleri şu an kısıtlı, ama belki yine Nexus 7deki gibi ileride daha yüksek kapasiteli versiyonlarını da sürerler gibi. Ayrıca maliyet düşürmek için 4Gye yer vermemeleri, en çok biz Türk kullanıcılar gibi 4G olmayan ülke sakinlerine yarayacak.
Donanımı belki fiyat segmenti açısından makul olabilir ama Qualcomm S4 pro daha doğrusu Krait tırt gibi sanki ... ama Qualcomm un elinden bu gelmiş CortexA 15 ler gelene kadar popüler sonrası iyice gözden düşer ... GPU tesleri PowerVR543MP2//MP4 Adreno 320 Adreno 225 ve Tegra 3 tomshardware.com/...
Krait işlemciye tırt mı diyorsun sen? yahu lg optimus g testlerinde samsung galaxy s3 e tam 3 kat fark atan işlemci tırtsa artık söyleyecek söz bulamıyorum.
tırt dememin nedeni tam geçiş dönemi mobil çözümü ... CortexA15 ler 2013 te piyasada ve bir çok model göreceğiz Ocakta CES 2013 ve Martta Cebit 2013 te örnekleri görüp test sonuçların karşılaştıracağız ve krait li gelen cihazların bazılarının kullanılabilirliği az olacak çıktığı gibi kalacak ( Windows Phone 8 gibi cihazlar kalıcı çünkü donanımı uzun zaman önce microsoft tarafından seçildi ve üreticiler microsoftun emrettiği donanımı kullanmak zorunda ) ... ara çözümler elbet çok satar ama asıl büyük mimari geldiğinde dediğim daha iyi anlaşılacak Şubat Nisan arasında gerek TI OMAP 5 gerekse Exynos 5 i görünce durum anlaşılır onuda geçtim 2013 te çıkacak iPhone da büyük ihtimal Full CortexA15 destekli mimari kullanılacağı için kısacası 2013 aşırı hareketli geçecek ... bide testlerde görülüyor PowerVR SGX 543 serisi 2009 yılında duyrulan bir GPU ama MP2 ve MP4 ün sonuçları bariz ortada ki MP4 bir çok noktada zirvede Adreno 220 çıktı Qualcomm cephesinde tutmadı yemedi şimdi 225 ve 320 ile durumda buna benzer olacak ... Qualcomm bile GPU tarafına güvenmiyor ki AMD ile Radeon birimlerini Qualcomm SoC birimlerinde harmanlamak için fırsat kolluyor ... Apple ve intel destekli PowerVR serisi arayı dahada açar Mali T604 ler ki 658 bile mevcut bunlar varken reel sonuçlara bakıyorum Adreno 320 bile şuan kullanılan Adreno 220 den farksız olmayacak... Qualcomm un işlemci tarafını şimdilik bir kenara bırakıp Gpu tarafına önem vermesi gerekli ... soruna geleyim Galaxy S III e 3 kat fark atabilir çünkü hybrid mimari peki Mayısta Galaxy S IV saf CortexA15 le geldiğinde durum ne olacak ... yada diğer firmalar ki Tegra 4 2013 ilk çeyrekte çıkıyor CortexA15 TI OMAP 5 serisi 2013 ilk yarıda gelecek Exynos desen öyle ... Qualcomm Scorpion ki CortexA8 tabanlıdır ilk zamanları popülerde hatta bir çok cihazda tek çekirdek şeklinde kullanıldı sonrasında ARM cortexA9 mimarisini duyurdu ve 2010 yılı içerisinde CortexA9 çift çekirdekleri görmeye başladık ama Qualcomm yine çift CortexA8 çekirdeği tek pakette birleştirip Adreno 220 gpu ile birleştirip HTC sensation ve benzeri cihazların temeline koydu durum nedir şuan nerede o tarz cihazlar millet CortexA9 dan bile eskimiş diye bahsediyor şu zamanda işte krait inde geleceği bu olabilir Pure diye tabir ettiğimiz CortexA15 mimarisi gelince ...

Dostum sen bu kadar ayrıntıyı geç bu telefon hiç kasmadan, bütün güncellemeleri alarak, bütün oyunları rahatça oynatarak bizi 2-3 sene çok rahat götürür mü götürür. Heleki 400 dolar gibi fiyattansa çok fazla düşünmeye gerek yok.
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JohnMullins 6 yıl
lg nexusunun çıkmasına bu kadar az kalmışken yakın tarihte çıkan optimus g gibi bir cihazı piyasaya sunmuş olması çok saçma, google her zaman yeni yazılım cıktıgı zaman yeni ürün çıkartmıştır, 2.3ginger->nexus s , 4.0ice-cream -> galaxy nexus -> 4.1 jelyybean ->nexus 7 tablet ve daha yeni 4.1.2 çıkmışken 4.2 veya 5.0ın çıkartılması çok saçma olur
bu cihaz bence çıkmaz yalan olur bilginize
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deniz_sea 6 yıl
senin adın yeter "OPTİMUS NEXUS" sanki transformers bir cihaz gibi olmuş ama genel olarak beğendim.
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OnTopOfTheWORLD 6 yıl
vergi felan ohooo
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osooso148 6 yıl
400$ diyo daha ne olsun. Hani bahsetmişsiniz a15 mimarisiyle gelecek cihazlardan falan. Bunlar high end olacak herkez en performanslı cihazlara ihtiyaç duymuyor.
aceleciburak
hollowman_
aceleciburak
sleepnir Büyük ihtimal malzeme kalitesi de çok yüksek olmayacak ya da gerçi apaçık belli olan birşey ama Optimus Gnin aşağısında olacak. Ama donanım kesinlikle çok sağlam. Hafıza seçenekleri şu an kısıtlı, ama belki yine Nexus 7deki gibi ileride daha yüksek kapasiteli versiyonlarını da sürerler gibi. Ayrıca maliyet düşürmek için 4Gye yer vermemeleri, en çok biz Türk kullanıcılar gibi 4G olmayan ülke sakinlerine yarayacak.
Donanımı belki fiyat segmenti açısından makul olabilir ama Qualcomm S4 pro daha doğrusu Krait tırt gibi sanki ... ama Qualcomm un elinden bu gelmiş CortexA 15 ler gelene kadar popüler sonrası iyice gözden düşer ... GPU tesleri PowerVR543MP2//MP4 Adreno 320 Adreno 225 ve Tegra 3 tomshardware.com/...
Krait işlemciye tırt mı diyorsun sen? yahu lg optimus g testlerinde samsung galaxy s3 e tam 3 kat fark atan işlemci tırtsa artık söyleyecek söz bulamıyorum.
tırt dememin nedeni tam geçiş dönemi mobil çözümü ... CortexA15 ler 2013 te piyasada ve bir çok model göreceğiz Ocakta CES 2013 ve Martta Cebit 2013 te örnekleri görüp test sonuçların karşılaştıracağız ve krait li gelen cihazların bazılarının kullanılabilirliği az olacak çıktığı gibi kalacak ( Windows Phone 8 gibi cihazlar kalıcı çünkü donanımı uzun zaman önce microsoft tarafından seçildi ve üreticiler microsoftun emrettiği donanımı kullanmak zorunda ) ... ara çözümler elbet çok satar ama asıl büyük mimari geldiğinde dediğim daha iyi anlaşılacak Şubat Nisan arasında gerek TI OMAP 5 gerekse Exynos 5 i görünce durum anlaşılır onuda geçtim 2013 te çıkacak iPhone da büyük ihtimal Full CortexA15 destekli mimari kullanılacağı için kısacası 2013 aşırı hareketli geçecek ... bide testlerde görülüyor PowerVR SGX 543 serisi 2009 yılında duyrulan bir GPU ama MP2 ve MP4 ün sonuçları bariz ortada ki MP4 bir çok noktada zirvede Adreno 220 çıktı Qualcomm cephesinde tutmadı yemedi şimdi 225 ve 320 ile durumda buna benzer olacak ... Qualcomm bile GPU tarafına güvenmiyor ki AMD ile Radeon birimlerini Qualcomm SoC birimlerinde harmanlamak için fırsat kolluyor ... Apple ve intel destekli PowerVR serisi arayı dahada açar Mali T604 ler ki 658 bile mevcut bunlar varken reel sonuçlara bakıyorum Adreno 320 bile şuan kullanılan Adreno 220 den farksız olmayacak... Qualcomm un işlemci tarafını şimdilik bir kenara bırakıp Gpu tarafına önem vermesi gerekli ... soruna geleyim Galaxy S III e 3 kat fark atabilir çünkü hybrid mimari peki Mayısta Galaxy S IV saf CortexA15 le geldiğinde durum ne olacak ... yada diğer firmalar ki Tegra 4 2013 ilk çeyrekte çıkıyor CortexA15 TI OMAP 5 serisi 2013 ilk yarıda gelecek Exynos desen öyle ... Qualcomm Scorpion ki CortexA8 tabanlıdır ilk zamanları popülerde hatta bir çok cihazda tek çekirdek şeklinde kullanıldı sonrasında ARM cortexA9 mimarisini duyurdu ve 2010 yılı içerisinde CortexA9 çift çekirdekleri görmeye başladık ama Qualcomm yine çift CortexA8 çekirdeği tek pakette birleştirip Adreno 220 gpu ile birleştirip HTC sensation ve benzeri cihazların temeline koydu durum nedir şuan nerede o tarz cihazlar millet CortexA9 dan bile eskimiş diye bahsediyor şu zamanda işte krait inde geleceği bu olabilir Pure diye tabir ettiğimiz CortexA15 mimarisi gelince ...

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erci501 6 yıl
süper olurdu
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ozqur333 6 yıl
güzel ürün
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Raven 6 yıl
Hafıza seçeneklerin de 32gb seçeneğinin de olması verilmiş en doğru karar. Önceden sadece 8/16 konuşuluyordu. Büyük ihtimalle donanımsal olarak optimus g ile farkları kamera ve lte olacak. Fakat şu led flaşın etrafında ki çerçeve çok çirkin, lg ne olur kaldır onu


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hollowman_ 6 yıl
aceleciburak
sleepnir Büyük ihtimal malzeme kalitesi de çok yüksek olmayacak ya da gerçi apaçık belli olan birşey ama Optimus Gnin aşağısında olacak. Ama donanım kesinlikle çok sağlam. Hafıza seçenekleri şu an kısıtlı, ama belki yine Nexus 7deki gibi ileride daha yüksek kapasiteli versiyonlarını da sürerler gibi. Ayrıca maliyet düşürmek için 4Gye yer vermemeleri, en çok biz Türk kullanıcılar gibi 4G olmayan ülke sakinlerine yarayacak.
Donanımı belki fiyat segmenti açısından makul olabilir ama Qualcomm S4 pro daha doğrusu Krait tırt gibi sanki ... ama Qualcomm un elinden bu gelmiş CortexA 15 ler gelene kadar popüler sonrası iyice gözden düşer ... GPU tesleri PowerVR543MP2//MP4 Adreno 320 Adreno 225 ve Tegra 3 tomshardware.com/...

Krait işlemciye tırt mı diyorsun sen? yahu lg optimus g testlerinde samsung galaxy s3 'e tam 3 kat fark atan işlemci tırtsa artık söyleyecek söz bulamıyorum.
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aceleciburak 6 yıl hollowman_
hollowman_

aceleciburak

sleepnir Büyük ihtimal malzeme kalitesi de çok yüksek olmayacak ya da gerçi apaçık belli olan birşey ama Optimus Gnin aşağısında olacak. Ama donanım kesinlikle çok sağlam. Hafıza seçenekleri şu an kısıtlı, ama belki yine Nexus 7deki gibi ileride daha yüksek kapasiteli versiyonlarını da sürerler gibi. Ayrıca maliyet düşürmek için 4Gye yer vermemeleri, en çok biz Türk kullanıcılar gibi 4G olmayan ülke sakinlerine yarayacak.
Donanımı belki fiyat segmenti açısından makul olabilir ama Qualcomm S4 pro daha doğrusu Krait tırt gibi sanki ... ama Qualcomm un elinden bu gelmiş CortexA 15 ler gelene kadar popüler sonrası iyice gözden düşer ... GPU tesleri PowerVR543MP2//MP4 Adreno 320 Adreno 225 ve Tegra 3 tomshardware.com/...


Krait işlemciye tırt mı diyorsun sen? yahu lg optimus g testlerinde samsung galaxy s3 'e tam 3 kat fark atan işlemci tırtsa artık söyleyecek söz bulamıyorum.

tırt dememin nedeni tam geçiş dönemi mobil çözümü ... CortexA15 ler 2013 te piyasada ve bir çok model göreceğiz Ocakta CES 2013 ve Martta Cebit 2013 te örnekleri görüp test sonuçların karşılaştıracağız ve krait li gelen cihazların bazılarının kullanılabilirliği az olacak çıktığı gibi kalacak ( Windows Phone 8 gibi cihazlar kalıcı çünkü donanımı uzun zaman önce microsoft tarafından seçildi ve üreticiler microsoftun emrettiği donanımı kullanmak zorunda ) ... ara çözümler elbet çok satar ama asıl büyük mimari geldiğinde dediğim daha iyi anlaşılacak Şubat Nisan arasında gerek TI OMAP 5 gerekse Exynos 5 i görünce durum anlaşılır onuda geçtim 2013 te çıkacak iPhone da büyük ihtimal Full CortexA15 destekli mimari kullanılacağı için kısacası 2013 aşırı hareketli geçecek ...

bide testlerde görülüyor PowerVR SGX 543 serisi 2009 yılında duyrulan bir GPU ama MP2 ve MP4 ün sonuçları bariz ortada ki MP4 bir çok noktada zirvede Adreno 220 çıktı Qualcomm cephesinde tutmadı yemedi şimdi 225 ve 320 ile durumda buna benzer olacak ...

Qualcomm bile GPU tarafına güvenmiyor ki AMD ile Radeon birimlerini Qualcomm SoC birimlerinde harmanlamak için fırsat kolluyor ...

Apple ve intel destekli PowerVR serisi arayı dahada açar Mali T604 ler ki 658 bile mevcut bunlar varken reel sonuçlara bakıyorum Adreno 320 bile şuan kullanılan Adreno 220 den farksız olmayacak...

Qualcomm un işlemci tarafını şimdilik bir kenara bırakıp Gpu tarafına önem vermesi gerekli ...

soruna geleyim Galaxy S III e 3 kat fark atabilir çünkü hybrid mimari peki Mayısta Galaxy S IV saf CortexA15 le geldiğinde durum ne olacak ... yada diğer firmalar ki Tegra 4 2013 ilk çeyrekte çıkıyor CortexA15 TI OMAP 5 serisi 2013 ilk yarıda gelecek Exynos desen öyle ...

Qualcomm Scorpion ki CortexA8 tabanlıdır ilk zamanları popülerde hatta bir çok cihazda tek çekirdek şeklinde kullanıldı sonrasında ARM cortexA9 mimarisini duyurdu ve 2010 yılı içerisinde CortexA9 çift çekirdekleri görmeye başladık ama Qualcomm yine çift CortexA8 çekirdeği tek pakette birleştirip Adreno 220 gpu ile birleştirip HTC sensation ve benzeri cihazların temeline koydu durum nedir şuan nerede o tarz cihazlar millet CortexA9 dan bile eskimiş diye bahsediyor şu zamanda işte ''krait'' inde geleceği bu olabilir ''Pure'' diye tabir ettiğimiz CortexA15 mimarisi gelince ...
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