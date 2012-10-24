Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG Nexus 4'e ait basın görüntüleri sızdı

6 yıl
4,4b
1
54
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG Nexus 4'e ait basın görüntüleri sızdı
Tam Boyutta Gör

Son haftalarda Twitter üzerinden gerçekleştirdiği sızıntılarla güvenilir bir kaynak olduğunu ispatlayan evleaks, LG'nin Mako/Occam kod adlı akıllı telefonuna ait ilk basın görüntülerini gün yüzüne çıkardı. Belarus merkezli bir internet sitesi tarafından bir prototipi incelenen dördüncü nesil Nexus'un final tasarımı bu görseller sayesinde ortaya çıktı. Arka bölümündeki "nexus" yazısıyla dikkat çeken cihaz, halihazırda Asya ve Amerika'da satılmakta olan Optimus G ile aynı teknik detayları beraberinde getirecek.
4.7 inç WXGA (1280 x 768 piksel) True HD IPS+ ekran, 1.5GHz dört Krait işlemci, Adreno 320 GPU, Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, MDM9615 modem, 2GB RAM, 8/16GB dahili hafıza, 8MP kamera, Bluetooth 4.0, NFC çipi, 2,100 mAh pil ve Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemi versiyonunu taşıyan Nexus 4, 29 Ekim'de Google tarafından New York'ta düzenlenecek Android konulu büyük organizasyonda sergilenecek. Güney Koreli üreticinin yeni amiral gemisi ile Samsung'un önceki yıl piyasaya sürdüğü üçüncü nesil Google telefonu olan Galaxy Nexus'a benzer şekilde dizayn edilen yeni aygıtta microSD kart slotu bulunmayacak, arka kapak kullanıcı tarafından açılabilir olmadığı için enerji tasarrufu sağlayan yeni nesil pili çıkarılamayacak ve SIM kart slotuna dışarıdan erişim sağlanabilecek.
Uyarı çubuğundaki göstergelerin kullanıcının isteğine göre konumlandırılabileceği ve daha gelişmiş bir Google Now hizmetiyle destekleneceği görülen yeni Jelly Bean sürümü, ilk olarak LG Nexus 4'te kullanılacak. Kasım ayı içerisinde Nexus 7, Galaxy Nexus, Nexus S ve Motorola XOOM'un da bu yazılıma yükseleceği tahmin ediliyor. Google'ın üst düzey teknolojileri yapısında barındıran ekonomik bir çözüm olarak geliştirdiği öne sürülen ve 399$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulması beklenen LG Nexus 4'ün tanıtıldığı gün içerisinde tüketiciyle buluşacağı iddia ediliyor. 

LG Nexus 4'e ait basın görüntüleri sızdı
Tam Boyutta Gör

https://twitter.com/evleaks/status/261101302405279744 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Legendery 6 yıl en beğenilen
mratt

DH MisafiriLg telefon almayı düşünüyorum ama güncelleme olayları canımı sıkıyordu. sanırım nexustada lg güncellemede bi sıkıntı çıkarmaz. çıktıgı gün cihazı inceleyip almayı düşünebilirim..
Her android telefon gibi ona da belli bir süre sonra güncelleme kesilecektir.


Nexus bu güncelleme kesilmez kolay kolay Nexus S bile 2 yıllık cihaz ve 4.1.2 alıyor.

Bu arada ben bu cihazı alırım arkasında google var :D

mrattDH MisafiriLg telefon almayı düşünüyorum ama güncelleme olayları canımı sıkıyordu. sanırım nexustada lg güncellemede bi sı...
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
pudinkk 6 yıl
galaxy nexus un arka tasarımı nedense daha iyi gibi geliyor bana,bu cihaz da çok hoş ama galaxy nexus la aramda anlaşılmaz bir bağ kurdum başka telefonları sevemiyorum.Bu cihazın 32liği uygun bir fiyata görürsem affetmem ama.
Nexus candır.Diğerleri bu sonbahar bu çeyrek şu çeyrek derken siz 2 hatta 3.update i alırsınız.tatlı tatlı güncellemeleri de olur.Bkz.Ice cream sandwich,jelly bean vs
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
I want to play a game 6 yıl
Keske 2 gb hafiza koyup kart slotu koysalardi

Ekran 4.7 olmasına ragmen telefonun boyutları gayet iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rigsby 6 yıl
arka kapağı çok hoşuma gitti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 6 yıl
Piyasada o kadar çok Nexus olacak ki güncelleme yine sıkıntıya girecek. Nerde çokluk orda ...luk demişler. Eskiden bir tane nexus vardı google rahat rahat her güncellemeyi ona uyarlıyordu. Şimdi hangi birine yetişecek.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 6 yıl Virtual Reality
ilker_xxx

Piyasada o kadar çok Nexus olacak ki güncelleme yine sıkıntıya girecek. Nerde çokluk orda ...luk demişler. Eskiden bir tane nexus vardı google rahat rahat her güncellemeyi ona uyarlıyordu. Şimdi hangi birine yetişecek.

Niye eksi verdiniz ki yanlış bir şey mi söyledim. Sizde aynı şeyi düşünmüyor musunuz ? Bu hızla giderse Nexus telefonlar diğer androidli telefonlar gibi sayıca fazla olacak ve o kusursuz yürüyen güncelleme avantajını yitirecek. İzleyin ve görün. Fazla değil 1 sene sonra buralara yazacaksınız. ''Google a güvendim Nexus telefon aldım. Ama 2 güncelleme yayınladı dahada yayınlamıyor. Lanet olsun. Keşke en bir tane en fazla iki tane Nexus olsaydı ama tam olsaydı'' diyeceksiniz.

Hadi bu yazdığıma da eksi verinde rahatlayın.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 6 yıl
hafıza ve pil özellikleri çok yetersiz.
görünüşünden bahsetmiyorum bile.
tasarım olarak samsungun nexus ları çok daha güzel.
+keşke sony den de bi nexus görebilsek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chandler Bing 6 yıl
galaxy s3 sahibi ve galaxy nexus bozmuş biri olarak nexus tartışmasız fiyat performans kralıdır şu anda diyorum. s3'ten eksik bir yanı olduğunu düşünmediğim gibi takır takır da update alması cabası. update'i geçtim, en iyi stock ve custom romlar da nexuslara çıkıyor. hatta bu yeni lg nexus'u almayıp galaxy nexus da alabilirsiniz. dev bir atlama olmamış, galaxy nexus'un geliştirilmiş kardeşi gibi olmuş ki galaxy nexus'ta batarya çıkabiliyor ve görece olarak tipi çok daha güzel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onurerer 6 yıl
Fİyat Türkiyeye de çok farkla gelmez ise tam bir fiyat performans cihazı olur. Ayrıca değiştirilemeyen pil ve arttırılamayan hafıza eksikleri nedeniyle ortada bi cihaz olacağı kanaatindeyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratal 6 yıl
LG bu sefer yapmış yapacağını bence çok mükemmel gözüküyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
man utd 6 yıl
Begendim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-technology4ever- 6 yıl
LG genellikle telefonlarında yüksek donanım kullanıp ucuz fiyatlandırma stratejisi izliyordu ama güncelleme konusunda en cimri üretici firmalardan biriydi ama şimdi çıkardığı Nexus'la hem güncelleme desteğini uzun bir süre kesemeyecek hem de yüksek donanımı ucuz bir fiyatlandırmayla satacak. Tebrikler LG sonunda başardın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
depeche35 6 yıl
Bu cihazı almayanı ve başka bir cihazla mukayese edeni dövüyorlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Üst resimde saat tam ortaya mı denk gelmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4409 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, android ve
7 etiket daha android 4.2 lg google jelly bean nexus 4 akıllı telefon nexus
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl AMD'nin 4GHz'de çalışan yeni nesil FX-8350 işlemcisi video inceleme 6 yıl iPad mini Lansmanı Canlı Yayın (Tekrarı) Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim