LG Nexus 4'e ait basın görüntüleri sızdı





Son haftalarda Twitter üzerinden gerçekleştirdiği sızıntılarla güvenilir bir kaynak olduğunu ispatlayan evleaks, LG'nin Mako/Occam kod adlı akıllı telefonuna ait ilk basın görüntülerini gün yüzüne çıkardı. Belarus merkezli bir internet sitesi tarafından bir prototipi incelenen dördüncü nesil Nexus'un final tasarımı bu görseller sayesinde ortaya çıktı. Arka bölümündeki "nexus" yazısıyla dikkat çeken cihaz, halihazırda Asya ve Amerika'da satılmakta olan Optimus G ile aynı teknik detayları beraberinde getirecek.

4.7 inç WXGA (1280 x 768 piksel) True HD IPS+ ekran, 1.5GHz dört Krait işlemci, Adreno 320 GPU, Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, MDM9615 modem, 2GB RAM, 8/16GB dahili hafıza, 8MP kamera, Bluetooth 4.0, NFC çipi, 2,100 mAh pil ve Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemi versiyonunu taşıyan Nexus 4, 29 Ekim'de Google tarafından New York'ta düzenlenecek Android konulu büyük organizasyonda sergilenecek. Güney Koreli üreticinin yeni amiral gemisi ile Samsung'un önceki yıl piyasaya sürdüğü üçüncü nesil Google telefonu olan Galaxy Nexus'a benzer şekilde dizayn edilen yeni aygıtta microSD kart slotu bulunmayacak, arka kapak kullanıcı tarafından açılabilir olmadığı için enerji tasarrufu sağlayan yeni nesil pili çıkarılamayacak ve SIM kart slotuna dışarıdan erişim sağlanabilecek.

Uyarı çubuğundaki göstergelerin kullanıcının isteğine göre konumlandırılabileceği ve daha gelişmiş bir Google Now hizmetiyle destekleneceği görülen yeni Jelly Bean sürümü, ilk olarak LG Nexus 4'te kullanılacak. Kasım ayı içerisinde Nexus 7, Galaxy Nexus, Nexus S ve Motorola XOOM'un da bu yazılıma yükseleceği tahmin ediliyor. Google'ın üst düzey teknolojileri yapısında barındıran ekonomik bir çözüm olarak geliştirdiği öne sürülen ve 399$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulması beklenen LG Nexus 4'ün tanıtıldığı gün içerisinde tüketiciyle buluşacağı iddia ediliyor.





https://twitter.com/evleaks/status/261101302405279744