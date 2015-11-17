LG Nuclun 2 prototipleri hazır

Bir süre önce LG'nin geçen yıl ki hayal kırıklığının ardından Nuclun yonga seti çalışmalarına daha ciddi eğildiği ve bunun için Intel ile işbirliği yapmaya başladığını buradan sizlere aktarmıştık. Görünüşe göre işbirliği daha çok üretim tarafında gerçekleşiyor.





Sızan bilgilere göre LG, yeni Nuclun 2 yonga setinin tasarımını kendisi üstlendi ve üretim için de Intel veya TSMC dökümcülerinden birisini seçecek. Hali hazırda iki dökümcü de prototipleri hazırladı ancak Intel daha avantajlı gibi duruyor.





Intel prototip yonga setini 2.5GHz saat hızında ve 14nm süreci ile üretirken, TSMC ise 2.1GHz saat hızında ve 16nm süreci ile üretiyor. Bu nedenle Geekbench çekirdek skorlarında Intel firmasının bariz bir avantajı göze çarpıyor. Testlerde Intel imzası taşıyan yonga seti 1980 tek çekirdek skoru, 6689 çok çekirdek skoru alıyor. TSMC imzası taşıyan yonga seti ise tek çekirdekte 1721, çok çekirdekte 5710 puan alabiliyor.





Aynı durum Apple A9 yonga setinde de yaşanmıştı. Samsung'un 14nm FinFET süreci ile ürettiği yonga seti, TSMC'nin 16nm FinFET süreci ile ürettiği yonga setine göre performans ve enerji tüketimi açısından yüzde 5-10 civarında geride kalıyordu. Tabii Nuclun 2 yonga setinde Intel'in 14nm sürecinde oldukça etkili optimizasyonlar yaptığı ve tasarım sürecinde yonga setinin hızının artırıldığı görülüyor. Bununla birlikte TSMC prototipinde neden 2.1GHz saat hızında karar kılındığı ise kafalarda soru işareti uyandırıyor.





LG Nuclun 2 yonga setinin 4 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği ile Mali-T880 grafik birimi barındıracağı tahmin ediliyor zira çekirdek skorlarına baktığımızda 1710-6245 puan alan Kirin 950 ile hemen hemen aynı seviyede olduğunu görüyoruz.





LG'nin işleri yolunda giderse, Nuclun 2 yonga seti mobil işlemci pazarında kendisini kabul ettirebilir. Geçen yıl aşırı ısınma ve buna bağlı performans düşüşleri nedeniyle ilk nesil Nuclun yonga setinin macerası başlamadan sonra ermişti. LG daha gelişmiş üretim süreçlerine yönelerek bunu bertaraf etmeye çalışıyor.

http://www.phonearena.com/news/Benchmark-test-reveals-that-Intels-version-of-the-LG-Nuclun-2-chipset-is-superior-to-TSMCs-variant_id75831