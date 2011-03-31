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LG Optimus 2X, Avustralya'da 820$ fiyat etiketiyle satışa sunuldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
19,8b
1
20
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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LG Mobile'ın en güçlü akıllı telefonlarından Optimus 2X, uzun süreli bir bekleme sürecinin ardından Avustralyalı teknoloji meraklılarıyla buluştu.

Mobicity tarafından 799 Avustralya Doları (~820$)'dan satışa sunulan Optimus 2X, bilindiği üzere çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformundan ve 512 MB RAM'den güç alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' versiyonuyla geliyor. Gelecekte telefon için Android 2.3 ''Gingerbread'' güncellemesinin kullanıma sunulacağı dile getirilmekte. Optimus 2X'in diğer teknik özelliklerini bir kez daha gündeme getirecek olursak dört band GSM şebekesi ve kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSPA (HSDPA: 10.2 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği, 4.0 inç boyutunda - 480 x 800 piksel (WVGA) dokunmatik ekran, 8 GB dahili flash bellek, microSD kart desteği, 8 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama özellikli ve led flaşlı kamera, görüntülü konuşma için 1.3 megapiksel kamera, 1920 x 1080 @ 24 FPS video kaydı, microHDMI portu, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, GPS, DLNA, microUSB portu, 3.5 mm kulaklık girişi ve 1500 mAh batarya göze çarpan detaylar arasında.


http://www.mobicity.com.au/lg-optimus-2x.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 yıl
820 avustralya doları diyor arkadaşlar tl karşılıgı 820 tl gibi bir şey oluyor ve çok iyi fiyat
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Yoizhik 8 yıl
820 Avustralya doları 1305 TL gibi bir rakama karşılık geliyor ( xe.com/... ) ancak o fiyat abartı olmuş, Almanya'dan 400-450 euroya bulabilirsiniz, ebay.de üzerindende bakabilirsiniz (orada telefon optimus speed olarak geçiyor)
LG Türkiye gelmeyecek demiş bazı arkadaşların mesajlarına, Optimus 3D gelecek demişler. Ancak ben LG'nin telefonu ülkemizede getireceğini düşünüyorum. Yinede KDV ÖTV gibi etkenler yüzünden alacak olursam Almanya'dan bir akrabama aldırır yurda gelirken getirmesini isterim.
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DH Misafiri 8 yıl
Telefon türkiyede satışı sunulmuycak lg kendisi açıklamıştı.
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MaSSive 8 yıl
Bugun Lg optimus 2x almak uzere ciktim fiyati 460 euro idi.
Ancak cihazi uzun sure inceledim ve cift cekirdekli lg nin hiz konusunda bir galaxy s veya desire hd den pekte hizli oldugunu yazamiyacagim.

Oyun meraklilari icin cift cekirdek fark yaratacaktir muhakkak ama normal kullanimda, cift cekirdegin aman aman bir performans farkini goremedim ben.
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kirmizibulten 8 yıl

MaSSive

Bugun Lg optimus 2x almak uzere ciktim fiyati 460 euro idi.
Ancak cihazi uzun sure inceledim ve cift cekirdekli lg nin hiz konusunda bir galaxy s veya desire hd den pekte hizli oldugunu yazamiyacagim.

Oyun meraklilari icin cift cekirdek fark yaratacaktir muhakkak ama normal kullanimda, cift cekirdegin aman aman bir performans farkini goremedim ben.

ozellikle browser konusunda.telefon asiri laggy.ama bu bir yere kadar telefonun sucu en buyuk suc ayni hizda gelisemeyen androidde.cift cekirdek daha cikmadan uyumlu android surumunun yayinlanmis hatta telefonlara yuklenmis olmasi gerekiyordu.ben de niyet ettim telefonu almaya ama aynen hayal kirikligi yaratti.

asagidaki incelemede de telefona 5 uzerinden 3 verilmis.oradaki videolarda da browser performansini da gorebilirsiniz.

pocketnow.com/...
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napolyon94 8 yıl
oha çok kararlıydım bu cihaz için ama bu tr de 2000 + olur gelirse vermem bu kadar,512 mb de az geldi,tegra 2 yaktın beni!
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kirmizibulten 8 yıl
ingiltere de £450
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DH Misafiri 8 yıl
512MB Ram Düşük Olmuş Bence
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esTFyz 8 yıl
400$'a hiç bir kaliteli marka bu telefonu sunmaz şu anki şartlar içinde. 8 MP kamera, 3G HSDPA, Wi-Fi 802.11n ve görünüm olarak biraz iPhone 4' benziyor zaten incede bir şey :) parasını alır yapacak bir şey yok.
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spaydix 8 yıl
yuh ne kadar pahalı be 400$ olması lazımken
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nazaman 8 yıl
spaydix

yuh ne kadar pahalı be 400$ olması lazımken


neye göre 400$ biçtin?

memleketimde 2.5 milyara iphone satılıyor kimsenin gıkı çıkmazken bu telefona neden çok görüyorsunuz? her yönüyle üstün bir telefon.
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Scream505 8 yıl
Özellikleri güzel bi eksiği yok gibi görünüyo özellikle Full Hd video çekimi konusunda görüntü kalitesi nasıl acaba ve de video formatı nedir öğrenmek gerek.
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TheFormul 8 yıl

Scream505

Özellikleri güzel bi eksiği yok gibi görünüyo özellikle Full Hd video çekimi konusunda görüntü kalitesi nasıl acaba ve de video formatı nedir öğrenmek gerek.


youtube'ye bakıp görebilirsiniz.
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