LG Optimus 2X, Avustralya'da 820$ fiyat etiketiyle satışa sunuldu

LG Mobile'ın en güçlü akıllı telefonlarından Optimus 2X, uzun süreli bir bekleme sürecinin ardından Avustralyalı teknoloji meraklılarıyla buluştu.

Mobicity tarafından 799 Avustralya Doları (~820$)'dan satışa sunulan Optimus 2X, bilindiği üzere çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformundan ve 512 MB RAM'den güç alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' versiyonuyla geliyor. Gelecekte telefon için Android 2.3 ''Gingerbread'' güncellemesinin kullanıma sunulacağı dile getirilmekte. Optimus 2X'in diğer teknik özelliklerini bir kez daha gündeme getirecek olursak dört band GSM şebekesi ve kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSPA (HSDPA: 10.2 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği, 4.0 inç boyutunda - 480 x 800 piksel (WVGA) dokunmatik ekran, 8 GB dahili flash bellek, microSD kart desteği, 8 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama özellikli ve led flaşlı kamera, görüntülü konuşma için 1.3 megapiksel kamera, 1920 x 1080 @ 24 FPS video kaydı, microHDMI portu, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, GPS, DLNA, microUSB portu, 3.5 mm kulaklık girişi ve 1500 mAh batarya göze çarpan detaylar arasında.

http://www.mobicity.com.au/lg-optimus-2x.html