LG Optimus 2X, Avustralya'da 820$ fiyat etiketiyle satışa sunuldu

LG Mobile'ın en güçlü akıllı telefonlarından Optimus 2X, uzun süreli bir bekleme sürecinin ardından Avustralyalı teknoloji meraklılarıyla buluştu.
Mobicity tarafından 799 Avustralya Doları (~820$)'dan satışa sunulan Optimus 2X, bilindiği üzere çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformundan ve 512 MB RAM'den güç alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' versiyonuyla geliyor. Gelecekte telefon için Android 2.3 ''Gingerbread'' güncellemesinin kullanıma sunulacağı dile getirilmekte. Optimus 2X'in diğer teknik özelliklerini bir kez daha gündeme getirecek olursak dört band GSM şebekesi ve kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSPA (HSDPA: 10.2 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği, 4.0 inç boyutunda - 480 x 800 piksel (WVGA) dokunmatik ekran, 8 GB dahili flash bellek, microSD kart desteği, 8 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama özellikli ve led flaşlı kamera, görüntülü konuşma için 1.3 megapiksel kamera, 1920 x 1080 @ 24 FPS video kaydı, microHDMI portu, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, GPS, DLNA, microUSB portu, 3.5 mm kulaklık girişi ve 1500 mAh batarya göze çarpan detaylar arasında.
http://www.mobicity.com.au/lg-optimus-2x.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
LG Türkiye gelmeyecek demiş bazı arkadaşların mesajlarına, Optimus 3D gelecek demişler. Ancak ben LG'nin telefonu ülkemizede getireceğini düşünüyorum. Yinede KDV ÖTV gibi etkenler yüzünden alacak olursam Almanya'dan bir akrabama aldırır yurda gelirken getirmesini isterim.
Ancak cihazi uzun sure inceledim ve cift cekirdekli lg nin hiz konusunda bir galaxy s veya desire hd den pekte hizli oldugunu yazamiyacagim.
Oyun meraklilari icin cift cekirdek fark yaratacaktir muhakkak ama normal kullanimda, cift cekirdegin aman aman bir performans farkini goremedim ben.
ozellikle browser konusunda.telefon asiri laggy.ama bu bir yere kadar telefonun sucu en buyuk suc ayni hizda gelisemeyen androidde.cift cekirdek daha cikmadan uyumlu android surumunun yayinlanmis hatta telefonlara yuklenmis olmasi gerekiyordu.ben de niyet ettim telefonu almaya ama aynen hayal kirikligi yaratti.
asagidaki incelemede de telefona 5 uzerinden 3 verilmis.oradaki videolarda da browser performansini da gorebilirsiniz.
pocketnow.com/...
neye göre 400$ biçtin?
memleketimde 2.5 milyara iphone satılıyor kimsenin gıkı çıkmazken bu telefona neden çok görüyorsunuz? her yönüyle üstün bir telefon.
youtube'ye bakıp görebilirsiniz.