LG Optimus 3D Max, Vodafone tarafından satışa sunuldu

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LG'nin yılın ilk aylarında tanıtımını yaptığı gözlüksüz 3D deneyimi sunan LG Optimus 3D Max modeli Vodafone tarafından satışa sunuldu.
4.3 inçlik 480x800 piksel çözünürlükte ekran, 1.2 GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, Android 2.3 Gingerbread işletim sistemi, 9.6 mm kalınlık, 5MP çözünürlüğünde kamera, 8GB depolama kapasitesi modelin özellikleri arasında.
Vodafone aboneleri 24 ay taahhütte bulunduğu takdirde Red+ tarifesine ek ayda 29TL, Red tarifesine ek ayda 39TL, Red mini tarifesine ek ayda 44TL, Cep Avantaj Her Yöne Ekstra tarifesine ek ayda 49TL karşılığında modele sahip olabilecekler.
4.3 inçlik 480x800 piksel çözünürlükte ekran, 1.2 GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, Android 2.3 Gingerbread işletim sistemi, 9.6 mm kalınlık, 5MP çözünürlüğünde kamera, 8GB depolama kapasitesi modelin özellikleri arasında.
Vodafone aboneleri 24 ay taahhütte bulunduğu takdirde Red+ tarifesine ek ayda 29TL, Red tarifesine ek ayda 39TL, Red mini tarifesine ek ayda 44TL, Cep Avantaj Her Yöne Ekstra tarifesine ek ayda 49TL karşılığında modele sahip olabilecekler.
http://cepmerkezi.vodafone.com.tr/handset/lg-optimus-3d-max Yorum Yaz Paylaş Tweetle
çok iyi bir tespit helal olsun hiç aklıma gelmezdi
Lg bitik cidden telefon konusunda.Hayir anlamiyorum google'la kavgalilar falan mi?
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