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LG Optimus 3D Max, Vodafone tarafından satışa sunuldu

6 yıl
4,5b
1
24
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'nin yılın ilk aylarında tanıtımını yaptığı gözlüksüz 3D deneyimi sunan LG Optimus 3D Max modeli Vodafone tarafından satışa sunuldu.

4.3 inçlik 480x800 piksel çözünürlükte ekran, 1.2 GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, Android 2.3 Gingerbread işletim sistemi, 9.6 mm kalınlık, 5MP çözünürlüğünde kamera, 8GB depolama kapasitesi modelin özellikleri arasında.

Vodafone aboneleri 24 ay taahhütte bulunduğu takdirde Red+ tarifesine ek ayda 29TL, Red tarifesine ek ayda 39TL, Red mini tarifesine ek ayda 44TL, Cep Avantaj Her Yöne Ekstra tarifesine ek ayda 49TL karşılığında modele sahip olabilecekler.


http://cepmerkezi.vodafone.com.tr/handset/lg-optimus-3d-max Yorum Yaz
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vetivet 6 yıl en beğenilen
yeni bir model. neresi eski
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35fatih 6 yıl
Elde kalmis mallari Türk halkina kakaliyorlar iste. Ama fiyat iyi 720 lira en ucuzu. tabi onunda tarifesi cok pahali.
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DH Misafiri 6 yıl
ben kullanıyorum optimus 3D Max fiyatının hakkını kesinlikle veriyor.ayrıca elde kalmış eski telefon diyen arkadaşlar boş konuşup milleti yanıltmayın
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cengizhan1903 6 yıl
2.3 ?
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Ciddiyetsiz 6 yıl
bu tarz oparatör tarafından satılan telefon haberlerine acaba bu sefer nasıl kazık belirlemişler diye bakmak için giriyorum..
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Amedra 6 yıl
3d çok ilgimi çekmiyor. önceki 3d gibi yine ayrıcalık yaratacaklarini düşünüyorlar sanırim
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necros76 6 yıl
mert1907
Korede telefon tanıtımları kızlar için bir sektör haline geldi galiba :D

çok iyi bir tespit helal olsun hiç aklıma gelmezdi
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aziz77 6 yıl
hala 2,3de sürm nede olsa lg...
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mert1907 6 yıl
Kore'de telefon tanıtımları kızlar için bir sektör haline geldi galiba :D
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yusufislam 6 yıl
yuppi oleeeeyyy ..... işte beklenen gün bu gün ... mübarek cumalar hürmetine sonunda çıktıı... inanılır gibi değil 0.2 megahertz hızlanmış... artık optimus 3d mi satıp bu telefonu alarak menülerde ki muhteşem takılmaları hayran hayran izleyebilrim...
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Recharged 6 yıl
Her şey bir kenara LG telefon tanıtımlarını artık şu küçük görünümlü Asya'lı kızlarla yapmasa daha iyi olacak sanki.Küçücükler ve telefon ellerinde kocaman bir tablet gibi görünüyor.
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yusufislam 6 yıl
0.2 megahertz hızlandırmışlar.... telefonun menusu takılmaktan kırılıyor :) lg bu neyin kafası
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Bamya Avcisi 6 yıl
2.3? lol
Lg bitik cidden telefon konusunda.Hayir anlamiyorum google'la kavgalilar falan mi?
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