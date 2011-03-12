LG Optimus 3D'nin İngiltere pazarına girişi mayıs ayının sonunu bulabilir

Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG Mobile'ın, tüketicilere gerçek anlamda üç boyut deneyimi vaad eden akıllı telefonu Optimus 3D'nin İngiltere'de piyasaya sürülme tarihi Dialtosave cephesinden gelen gelişmelere göre önceki söylentilerin aksine 25 Nisan'a yetişmeyebilir. LG Mobile yetkililerinin, mayıs ayının sonunu işaret ettiği söyleniyor.

Expansys'nin 514,99 Pound'dan ön sipariş aldığı Optimus 3D, 1 GHz saat hızında çift çekirdekli işlemciden (TI OMAP4) ve 512 MB DDR2 RAM'den güç alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 sürümünü kullanıyor. 4.3 inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde gözlüksüz 3D desteği sunan dokunmatik ekrana ve stereskopik çekimler için iki tane 5 megapiksel kameraya sahip telefon, dört band GSM şebekesi ile HSPA alt yapısı desteği, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, DLNA desteği, Full HD (2D) / HD (3D) video kaydı ve 1500 mAh bataryayı bünyesinde barındırıyor.