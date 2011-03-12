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LG Optimus 3D'nin İngiltere pazarına girişi mayıs ayının sonunu bulabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13b
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16
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG Mobile'ın, tüketicilere gerçek anlamda üç boyut deneyimi vaad eden akıllı telefonu Optimus 3D'nin İngiltere'de piyasaya sürülme tarihi Dialtosave cephesinden gelen gelişmelere göre önceki söylentilerin aksine 25 Nisan'a yetişmeyebilir. LG Mobile yetkililerinin, mayıs ayının sonunu işaret ettiği söyleniyor.

Expansys'nin 514,99 Pound'dan ön sipariş aldığı Optimus 3D, 1 GHz saat hızında çift çekirdekli işlemciden (TI OMAP4) ve 512 MB DDR2 RAM'den güç alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 sürümünü kullanıyor. 4.3 inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde gözlüksüz 3D desteği sunan dokunmatik ekrana ve stereskopik çekimler için iki tane 5 megapiksel kameraya sahip telefon, dört band GSM şebekesi ile HSPA alt yapısı desteği, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, DLNA desteği, Full HD (2D) / HD (3D) video kaydı ve 1500 mAh bataryayı bünyesinde barındırıyor.


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FRUEHAUF 8 yıl
Samsung şu an 3D yi şuan gereksşz görüyor ama yakında onlar geçecekler.SuperAMOLED 3D olsa tadından yenmez.
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DH Misafiri 8 yıl
ben hala Samsung Galaxy S II nin üstüne tanımıyorum 3D gereksiz bence göz yormadan başka bi işe yaramıyor. Arkadaşın dediği gibi sgs 2 de mhl portu var ve ilk defa sgs 2 de kullanılan bir teknoloji :)) Yani hdmi görevi görüyor o da..
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ogi_can 8 yıl
nasıl gereksiz ya. "Gözlüksüz"3D ekrana sahip bir telefon. İzlediğiniz filmler, oynadığınız oyunlar, internet herşey 3D! Üsteldik 3D çekim yapabiliyorsunuz da, yahu devrim işte. Niye bu kadar ilgisiz kaldı bizim Türkler anlamadım :D
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DH Misafiri 8 yıl
Özellikle üç boyutlu özelliği cihazı diğerlerinden ayırıyor.Türkiye'ye gelirse almayı düşünüyorum.
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recoakk 8 yıl
Bundan bı tane almak lazım.ülkemizde satışa cikmas kolay kolay. Elden satanlarda 2 kat fiyat isterler.
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sahoron 8 yıl
Her ne kadar 3d güzel gözüksede benim tercihim galaxy s2 den yana cünkü tasarımda incelikte daha ii birde a moled plus var. 32 gb hafızası ile 1 gb ramide cabası :) Ama bu da fena degil derim fiyat teknoloji acısından kaliteli bazı konularda galaxy s2 den iyi olabilir ama icim ısınmadı bu tele ama şu var apple kolay kolay bu teli gecemez
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malazlar 8 yıl
Nintendo 3ds in ekranini magazada denedim. Gercekten basarili, 3d rahatsiz etmeden hissediliyor.
Lg ninde ekrani ayni kalitede olursa epey basarili olacaktir.
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draconist 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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N920C 8 yıl
lg turkiye haziran temmuz gibi gelecegini soyluyor

daha once 2x ve 3d gelip gelmeyecegini soran arkadaslara

bilgi - lg optimus 2x konu basligi
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extremecem 8 yıl
acaba tr de gorebılecekmıyız.
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mehmet_roer 8 yıl
3D çekim yapmak için 2 tane kamera veya tam tabiri ile lens lazım göz gibi düşünün bunları 3D algısı bu sayede yaratılıyor
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LKLC 8 yıl
3d foto için 2 kamera gerekliymiş.
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