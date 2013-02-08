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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG Optimus 4X HD, L7 ve L9 modelleri yılın ilk yarısında Jelly Bean güncellemesi alacak

6 yıl
1,1b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG Optimus 4X HD, L7 ve L9 modelleri yılın ilk yarısında Jelly Bean güncellemesi alacak

Android cihazlarına güncelleme konusunda yavaş kaldığı için eleştirilen ve Optimus G serisi ile bu gidişe bir son vermeyi amaçlayan LG, bazı modelleri için yeni bir güncelleme takvimi yayınladı.

Hong Kong ofisi tarafından Facebook üzerinden yapılan açıklamaya göre yılın ilk yarısında LG Optimus 4X HD, L7 ve L9 modelleri Jelly Bean güncellemesi almaya başlayacak. İlerleyen haftalarda ise gerekli bilgilendirmeler yapılacak. Bilgi Hong Kong pazarı için geçerliyken, diğer pazarlar hakkında bir bilgi verilmemiş. Diğer modeller için de herhangi bir bilgi yok.

LG'nin 4 çekirdekli modeli olan Optimus 4X HD, NVIDIA Tegra 3 işlemci, 4.7 inçlik 720p True IPS ekran, 8MP çözünürlükte kamera, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi gibi özellikler sunuyordu. 

Firmanın bir milyon satış barajını geçen Optimus L serisindeki L9 modeli 4.7 inçlik 540 x 960 piksel çözünürlükte ekram, TI OMAP 4430 çift çekirdekli işlemci, 1GB RAM, 4GB depolama kapasitesi gibi özellikler sunarken, L7 modeli ise 4.3 inçlik 480 x 800 piksel çözünürlükte ekran, Qualcomm MSM7227A Snapdragon işlemci, 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesi gibi özelliklere sahip. 

http://www.gsmarena.com/lg_optimus_4x_hd_l7_and_l9_to_get_jelly_bean_soon-news-5502.php Yorum Yaz
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aspirin_00 6 yıl en beğenilen
cep telefonu üreticiler bunca satışa rağmen neden kendi siteleri üzerinden çekiliş yapıp bir yada 2 kişiye (neyse) telefon hediye etmiyorlar hem reklam beleşe gelmiş olur hemde 1 2 telefonla batacak değiller ya müşterileri memnun etmiş olur.
büyük firmam olacakta yapmayacağım :D:D
cep telefonu üreticiler bunca satışa rağmen neden kendi siteleri üzerinden çekiliş yapıp bir yada 2 kişiye (neyse) telefon hediye etmiyorlar hem reklam beleşe g...
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gholen 6 yıl
Bu telefon guncellemeyi stabil olarak bi alsin gider alayına başkada bişey demiyorum.
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DH Misafiri 6 yıl
novicem
LG ve yine fantastik güncelleme takvimleri. Daha önce takvimler yayınladı da ne oldu? İyi tarafları da var tabi. Mesela insanlara umut veriyor. LG kullanıcıları bu sayede yarınlara umutla bakıyor. Belki bu kez olur umudu taşıyoruz hepimiz. Örneğin daha önceki takvimlerden biri LG kullanıcısı olarak söylüyorum düşünün daha önce söz verdiği Ice Cream Sandwich güncellemesini bile verememiş (ICSmi kaldı diyenler için düşünün halimizi) ve bekleyenler LG ICS UPDATE adında facebook sayfası açmış ama LG güncelleme takvimi yayınlamaktan vazgeçmemiş. Bence LG güncelleme takvimi yayınlamasın ve işi sürprizle bıraksın. Düşünsenize bir sabah uyandığımızda telefonda yazılım güncellemesi var yüklensin mi? gibi bir mesaj.Aman Allahım yazarken bile heyecanlandım. Bundan büyük sürpriz düşünemiyorum. Gerçi LG telefonlarda böyle bir özellik var mı onu da bilmiyorum. Malum hiç güncelleme görmediğimizden telefon, güncelleme var bildirimi yapıyor mu yapmıyor mu emin değilim. Umarım bu sefer doğrudur. Bakın yine yarınlara umutla baktım. İlahi LG

Yılbaşından önce LG optimus 4x hd aldım daha önce (xperia s sahibiydim)telefonu almadan önce güncellemelerin geç geleceğini biliyodum fakat telefonu aldığımdan beri 2 tane güncelleme geldi bunlar direk uyarı şeklinde ve otomatik yüklendi hiç pc ye falan bağlamadım bile ha sony ne yaptı?Xperia si unuttu o kadar övdüler övdüler yok ilk sony cihazı yok ps sertifikalı nfc vs vs xperia s için daha jelly bean in j sinden bile haber yok telefonumdan memnunum şu an bile çok stabil en az bi 2 sene değiştirmeyi düşünmüyorum bu fiyata bu donanım almayı düşünene tavsiye ederim iyi forumlar
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acbold 6 yıl
Mart,Nisan da gelirse normal fakat ilerisi kötü olur
ahmetalps
Telefonumu değiştirmeyi planlıyordum L7yi beklicem eğer JB gelirse alacağım telefonu tasarım olarak sizi bilemem ama benim hoşuma gidiyor

L7 güzel fena değil geçen hafta bi tane hediye için aldım. hd video çekemiyor sadece,fakat onun fiyatındaki xperia neo L dışında hiçbiri hd video çekemiyor zaten.Sadece malzeme kalitesi biraz kalitesiz gözüküyor.Başka bir sıkıntısı yok.
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Vedpla 6 yıl
İşlemci tek çekirdekliymiş :/
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Vedpla 6 yıl
Telefonumu değiştirmeyi planlıyordum L7'yi beklicem eğer JB gelirse alacağım telefonu tasarım olarak sizi bilemem ama benim hoşuma gidiyor
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serokar1 6 yıl
sonumuz bari 2x'e dönmese
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psyshock 6 yıl
yuh ilk yarısındamı jb nin doğum gününde verirler artık 1.yaş kutlaması.... 4x hd için bari hızlı verselerdi gerçi optimus g bile almadı galiba daha
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itsmyturn 6 yıl
L7 512 Mb ramle nasıl jb alacak acaba? Samsungda açıkladı jb için 512 mb ram yetersiz 1gb modellere vereceğiz diye. Çelişkili..
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00BRK00 6 yıl
"Bilgi Hong Kong pazarı için geçerliyken, diğer pazarlar hakkında bir bilgi verilmemiş. " bu kısmı can sıkıcı ama 4X HD için güncellemenin konuşulması bile güzel , almış kadar olduk :)
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novicem 6 yıl
LG ve yine fantastik güncelleme takvimleri. Daha önce takvimler yayınladı da ne oldu? İyi tarafları da var tabi. Mesela insanlara umut veriyor. LG kullanıcıları bu sayede yarınlara umutla bakıyor. Belki bu kez olur umudu taşıyoruz hepimiz. Örneğin daha önceki takvimlerden biri LG kullanıcısı olarak söylüyorum düşünün daha önce söz verdiği Ice Cream Sandwich güncellemesini bile verememiş (ICS'mi kaldı diyenler için düşünün halimizi) ve bekleyenler LG ICS UPDATE adında facebook sayfası açmış ama LG güncelleme takvimi yayınlamaktan vazgeçmemiş.

Bence LG güncelleme takvimi yayınlamasın ve işi sürprizle bıraksın. Düşünsenize bir sabah uyandığımızda telefonda "yazılım güncellemesi var yüklensin mi?" gibi bir mesaj.Aman Allahım yazarken bile heyecanlandım. Bundan büyük sürpriz düşünemiyorum. Gerçi LG telefonlarda böyle bir özellik var mı onu da bilmiyorum. Malum hiç güncelleme görmediğimizden telefon, güncelleme var bildirimi yapıyor mu yapmıyor mu emin değilim.

Umarım bu sefer doğrudur. Bakın yine yarınlara umutla baktım. İlahi LG
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abuzerbaba 6 yıl
Ben l9 kullanıcısıyım lg yi alırken güncellemeler konusunda terettüddeydim.En azından Jelly Bean güncellemesi bile gelmesi çok güzel
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