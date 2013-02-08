LG Optimus 4X HD, L7 ve L9 modelleri yılın ilk yarısında Jelly Bean güncellemesi alacak





Android cihazlarına güncelleme konusunda yavaş kaldığı için eleştirilen ve Optimus G serisi ile bu gidişe bir son vermeyi amaçlayan LG, bazı modelleri için yeni bir güncelleme takvimi yayınladı.





Hong Kong ofisi tarafından Facebook üzerinden yapılan açıklamaya göre yılın ilk yarısında LG Optimus 4X HD, L7 ve L9 modelleri Jelly Bean güncellemesi almaya başlayacak. İlerleyen haftalarda ise gerekli bilgilendirmeler yapılacak. Bilgi Hong Kong pazarı için geçerliyken, diğer pazarlar hakkında bir bilgi verilmemiş. Diğer modeller için de herhangi bir bilgi yok.





LG'nin 4 çekirdekli modeli olan Optimus 4X HD, NVIDIA Tegra 3 işlemci, 4.7 inçlik 720p True IPS ekran, 8MP çözünürlükte kamera, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi gibi özellikler sunuyordu.





Firmanın bir milyon satış barajını geçen Optimus L serisindeki L9 modeli 4.7 inçlik 540 x 960 piksel çözünürlükte ekram, TI OMAP 4430 çift çekirdekli işlemci, 1GB RAM, 4GB depolama kapasitesi gibi özellikler sunarken, L7 modeli ise 4.3 inçlik 480 x 800 piksel çözünürlükte ekran, Qualcomm MSM7227A Snapdragon işlemci, 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesi gibi özelliklere sahip.

http://www.gsmarena.com/lg_optimus_4x_hd_l7_and_l9_to_get_jelly_bean_soon-news-5502.php