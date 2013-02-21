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LG Optimus F5 ile Optimus F7'nin basın görselleri sızdırıldı

6 yıl
1,2b
1
7
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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LG Optimus F5 ile Optimus F7'nin basın görselleri sızdırıldı
Güney Koreli akıllı telefon üreticisi LG, Mobil Dünya Kongresi öncesi merak uyandıran bir video yayınlamıştı. Yayınlanan videoda, style (tarz), freedom (özgürlük), view (görüntü) ve greatness (yücelik) sözcüklerinin L, F, V ve G harfleri farklı renklerle vurgulanmıştı.
L harfinin ikinci nesil Optimus L IIserisini, G harfinin Qualcomm Snapdragon 600 platformlu Optimus G Pro'yu, V harfinin ise Optimus Vu (?) serisi yeni bir modeli sembolize ettiği düşünülüyordu. Bugün, F serisi üzerindeki sır perdesi Evleaks tarafından yavaş yavaş aralanmaya başladı.
Evleaks, paylaştığı görsellerin sırasıyla Optimus F7 ve Optimus F5 modellerine ait olduğunu belirtmiş. Ancak her iki modelin de teknik özelliklerine dair herhangi bir ipucu verilmemiş. Optimus F serisinin hangi segmentte konumlandırılacağı ve bu serinin özgürlükle nasıl bir bağlantısının olduğu şimdiden büyük bir merak konusu. LG cephesinde gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.
 

https://twitter.com/evleaks/status/304194979377582080 Yorum Yaz
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fuckulteli 6 yıl en beğenilen
LG Optimus F5 sürekli güncellemelerle yenilenecek olan model olabilir :D
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seksanddirt 6 yıl
LG F5 LTE li orta segment bi telefon olarak resmen duyurulmus.
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truvazotti 6 yıl
lg sadece p serisi varken vermedi ürün yelppazesini bu kdar genişletince hiç vermez. uzak durun bu cihazlardan elinizde kalır sonra. bizim p serilerinin elimizde kaldığı gibi
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hollowman_ 6 yıl
LG L serisiyle uygun fiyatlı ürün gamını genişletmekle iyi yaptı belki iyi satış rakamlarına ulaştı, optimus g ile de üst segmenti bi süre domine etti. Fakat artık yeni modelleri çıkarması zaten sıkıntılı olan güncelleme konusunu iyiden iyiye handikap oluşturacaktır.
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V4LKyR 6 yıl
fuckulteli
LG Optimus F5 sürekli güncellemelerle yenilenecek olan model olabilir :D

İnceyi gördüm :)
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fuckulteli 6 yıl en beğenilen
LG Optimus F5 sürekli güncellemelerle yenilenecek olan model olabilir :D
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beatles33 6 yıl fuckulteli
fuckulteli

LG Optimus F5 sürekli güncellemelerle yenilenecek olan model olabilir :D



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