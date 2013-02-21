LG Optimus F5 ile Optimus F7'nin basın görselleri sızdırıldı

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi LG, Mobil Dünya Kongresi öncesi merak uyandıran bir video yayınlamıştı. Yayınlanan videoda, style (tarz), freedom (özgürlük), view (görüntü) ve greatness (yücelik) sözcüklerinin L, F, V ve G harfleri farklı renklerle vurgulanmıştı.

L harfinin ikinci nesil Optimus L IIserisini, G harfinin Qualcomm Snapdragon 600 platformlu Optimus G Pro'yu, V harfinin ise Optimus Vu (?) serisi yeni bir modeli sembolize ettiği düşünülüyordu. Bugün, F serisi üzerindeki sır perdesi Evleaks tarafından yavaş yavaş aralanmaya başladı.



Evleaks, paylaştığı görsellerin sırasıyla Optimus F7 ve Optimus F5 modellerine ait olduğunu belirtmiş. Ancak her iki modelin de teknik özelliklerine dair herhangi bir ipucu verilmemiş. Optimus F serisinin hangi segmentte konumlandırılacağı ve bu serinin özgürlükle nasıl bir bağlantısının olduğu şimdiden büyük bir merak konusu. LG cephesinde gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.



https://twitter.com/evleaks/status/304194979377582080