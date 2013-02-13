LG, Optimus G Pro arka kasasında eğimli cam kullandığını açıkladı









LG'nin Optimus G modelinin devamı olarak hazırladığı ve Güney Kore'de ilk reklamlarına başladığı Optimus G Pro'nun tasarımı ile ilgili de bazı detaylar paylaştı.





Modelde 5.5 inçlik Full HD ekrana yer vereceği bilinen LG, modelinin minimalist bir tasarım üzerine bina edildiğini ve diğer ürünleri gibi aynı zamanda akıcı ve sezgisel araçlarla donatıldığını belirtiyor.





Model büyük bir ekrana sahip olsa da tek el ile rahatça kullanılabilecek şekilde tasarlanmış. Bunun için sağ ve sol ekran kenarları mümkün olan en ince ölçülere getirilmiş.





Arka kapakta ise farklı ışık açılarında parlaklık veren ve minik küp desenlerinin birleşimiyle oluşan Digital Cube Pattern adlı efekte yer veriliyor. Telefonun kenarları ise metal bir çerçeve ile çevrili. LG, cihazın arka kısmında ayrıca eğimli ve bombeli cam kullanıldığını ve bunun küp efekti ile birlikte 2.5D etkisi oluşturduğunu belirtiyor.





Modelde ayrıca 4 çekirdekli bir işlemci ve üç boyutlu arayüz kullanıldığı dile getiriliyor. Modelin pazara sunulma tarihi olarak ise Şubat sonu yani MWC 2013 etkinliği işaret ediliyor.





LG'nin yeni amiral gemi modeli olacak Optimus G Pro, önceki versiyondan farklı olarak 5.5 inçlik Full HD ekran, 13MP çözünürlükte kamera, AH-IPS panel teknolojisi ve 3140mAh batarya özellikleri sunuyor.

http://www.newswire.co.kr/newsRead.php?no=679199