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LG, Optimus G Pro arka kasasında eğimli cam kullandığını açıkladı

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG, Optimus G Pro arka kasasında eğimli cam kullandığını açıkladı


LG'nin Optimus G modelinin devamı olarak hazırladığı ve Güney Kore'de ilk reklamlarına başladığı Optimus G Pro'nun tasarımı ile ilgili de bazı detaylar paylaştı. 

Modelde 5.5 inçlik Full HD ekrana yer vereceği bilinen LG, modelinin minimalist bir tasarım üzerine bina edildiğini ve diğer ürünleri gibi aynı zamanda akıcı ve sezgisel araçlarla donatıldığını belirtiyor. 

Model büyük bir ekrana sahip olsa da tek el ile rahatça kullanılabilecek şekilde tasarlanmış. Bunun için sağ ve sol ekran kenarları mümkün olan en ince ölçülere getirilmiş.

Arka kapakta ise farklı ışık açılarında parlaklık veren ve minik küp desenlerinin birleşimiyle oluşan Digital Cube Pattern adlı efekte yer veriliyor. Telefonun kenarları ise metal bir çerçeve ile çevrili. LG, cihazın arka kısmında ayrıca eğimli ve bombeli cam kullanıldığını ve bunun küp efekti ile birlikte 2.5D etkisi oluşturduğunu belirtiyor. 

Modelde ayrıca 4 çekirdekli bir işlemci ve üç boyutlu arayüz kullanıldığı dile getiriliyor. Modelin pazara sunulma tarihi olarak ise Şubat sonu yani MWC 2013 etkinliği işaret ediliyor.

LG'nin yeni amiral gemi modeli olacak Optimus G Pro, önceki versiyondan farklı olarak 5.5 inçlik Full HD ekran, 13MP çözünürlükte kamera, AH-IPS panel teknolojisi ve 3140mAh batarya özellikleri sunuyor. 

http://www.newswire.co.kr/newsRead.php?no=679199 Yorum Yaz
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ssbrutality 6 yıl en beğenilen
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Konuyla Alakalı Olmadı Ama Kusura Bakmayın Dostlar,İçimden Geldiği Gibi Yazdım.
İyi Forumlar.
Şaşırdılar Artık Ne Yapacaklarını Bunun Sonu Varmı? Yada Nereye Kadar?..Daha Ne Kadar Sömürebileceğiz Dünyamızı? 100 Yıl Sonra Tam Bir Teknoloji Çöplüğüne Dönüş...
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icg 6 yıl
Güzel olmuş Lg, böyle devam.
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marseltalon 6 yıl
LG G ultra power ne zaman çıkar acaba merak ediyorum.
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genc34 6 yıl
bu cihazi favorilere ekledim,ilgi cekici gibi duruyor.
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Stanislas Xavier 6 yıl
LG bir kaç sene öncesine kadar en iyi tasarım yapan firmalardan biriydi benim gözümde ise en iyisiydi.Dare,Viewty,Secret,Arena,Crystal...ve orta-alt fark etmez her telefonun tasarımı göze hitap ediyordu.Android cihazlarında bozdu işi bir tek Prada 3.0 ın tasarımını beğendim son zamanlarda yaptığı tasarımlar konusunda onunda üzerinde prada yazıyor diye alası gelmiyor insanın,gösteriş düşkünü gibi..
Şimdilerde daha da batırdı L serisi cihazlarında kullandığı ana menü butonu Samsung dan araklama...Özgün,ondan bundan aşırmayan firmalardan biriydi LG,, o da sonunda Samsung gibi oldu...
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ByAliTR 6 yıl
tasarımı çok beğendim. ne çok köşeli, ne de çok oval. tam ortasını bulmuşlar, güzel bir görüntü çıkmış ortaya.
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Istanbullu Einstein 6 yıl
LG dayanıklılık, yazılım desteği ve kullanıcıdan onayını kazanırsa ciddi bir rakip olabilir. Ama tasarımda ilerlemesi lazım.
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kımyasal 6 yıl
Aplle kendine has tasarımı var

Sony her modelinde tasarım konusunda ders veriyor

Motorola kendi çizgilerinden taviz vermiyor

Htc her modeli ayrı güzellikte

Samsung ortalarda oynayan dansöz gibi.S3 tasarımını bozuk plak gibi her modele koyuyor.

peki LG ? arkadaş artık yolunu bul yahu,donanıma laf yok tamam.güncelleme konusundada düzeliyorsun ama tasarım olarak artık adam ol.
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yeb2734 6 yıl kımyasal
kımyasal
Aplle kendine has tasarımı var

Sony her modelinde tasarım konusunda ders veriyor

Motorola kendi çizgilerinden taviz vermiyor

Htc her modeli ayrı güzellikte

Samsung ortalarda oynayan dansöz gibi.S3 tasarımını bozuk plak gibi her modele koyuyor.

peki LG ? arkadaş artık yolunu bul yahu,donanıma laf yok tamam.güncelleme konusundada düzeliyorsun ama tasarım olarak artık adam ol.

Optimus g yi cok beğendim alacaktımda ama hala getirmedi lg
Bence tek eleştirilecek noktası bu
Xperia z ye mahkum
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yeb2734 6 yıl
Optimus g gelmediğine göre optimus g pro da seneye ancak gelir o da belki
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tupacamaru 6 yıl yeb2734
yeb2734
Optimus g gelmediğine göre optimus g pro da seneye ancak gelir o da belki

Ancak 2 sene sonunda gelirse iyidir.
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DH Misafiri 6 yıl
lg bu telefonları kime satıyor çok merak ediyorum abd bile listede degil
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depeche35 6 yıl
LG Optimus G ' yi göreniniz var mı ? Yoksa ben mi körüm ?
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LGR9 6 yıl
özellikleriyle galaxy note 2,5 olmuş. LG yazılım desteğini de çözerse piyasada Samsung ve Apple'a ciddi rakip olur.
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lazloo 6 yıl
LG yazılım desteği sorununu çözmedikçe diğer cihazlardan az satmaya mahkum olacak.
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ssbrutality 6 yıl en beğenilen
Şaşırdılar Artık Ne Yapacaklarını Bunun Sonu Varmı? Yada Nereye Kadar?..Daha Ne Kadar Sömürebileceğiz Dünyamızı? 100 Yıl Sonra Tam Bir Teknoloji Çöplüğüne Dönüşecek Gezegenimiz..Yazık.
Konuyla Alakalı Olmadı Ama Kusura Bakmayın Dostlar,İçimden Geldiği Gibi Yazdım.
İyi Forumlar.
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