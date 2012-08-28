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LG Optimus G resmi olarak duyuruldu

6 yıl
4,9b
1
62
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en güçlü telefonu olarak nitelenen ve 4 çekirdekli Qualcomm işlemci taşıyacağı belirtilen LG Optimus G modeli resmi olarak duyuruldu.

Daha önce kısmi bilgiler verilen model Qualcomm'un 1.5GHz hızında çalışan Snapdragon S4 Pro APQ8064 4 çekirdekli işlemcisini ve Adreno 320 grafik birimini kullanıyor. 4.7 inçlik True HD IPS+ ekran 1280 x 768 piksel çözünürlüğe sahip ve LG'nin hücre-içi dokunmatik olarak adlandırdığı G2 Touch Hybrid Display ekran teknolojisi barındırıyor. 

2GB DDR2 RAM, 2100mAh daha uzun ömürlü batarya, LTE desteği, 8mm kalınlık, 145gr ağırlık, Optimus 3.0 arayüzü, 13MP arka kamera, Android 4.0 işletim sistemi şeklinde diğer özellikleri mevcut.

Ancak model şu an için sadece Güney Kore'de gelecek ay satışa sunulacak. Ekim veya Kasım ayında ise NTT Docomo ile Japonya'ya gidecek. Uluslararası pazara ne zaman çıkacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. 

5 milyondan fazla LTE uyumlu akıllı telefon satışı gerçekleştiren LG, bu bakımdan önemli donanım özelliklerini LTE modellerinde kullanıyor. Optimus Vu, Optimus LTE2 modelleri en popüler LTE modelleri arasında yer alıyor. Ancak LG, Optimus Vu modelini Tegra 3 işlemciyle uluslararası pazara sunma kararı almıştı. Optimus G modelini de uluslararası pazara sunması tüketici tarafında büyük bir heyecan yaratacaktır.

http://www.lgnewsroom.co.kr/contents/22728 Yorum Yaz
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kasim33 6 yıl en beğenilen
apple a yeni dava için yol göründü baksanıza dikdörtgen :D:D
1 Yanıt Yanıtla +28
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depeche35 6 yıl
Bu cihaz'da 320GPU var.Rahatlıkla 60fps HD camera çekimi yapacaktır büyük olasılıkla. Böyle mükemmel bir cihaza yazılım desteği vereceklerdir. Akılları başlarına gelmiştir.Gerezekalı değiller ya. Sabırsızlıkla bekliyorum; kesinlikle S3 ' den iyi olacaktır. XBox360 oyunlarını oynatacak güçteymiş. Olağanüstü tecrübeler bizi bekliyor...
Bu cihaz'da 320GPU var.Rahatlıkla 60fps HD camera çekimi yapacaktır büyük olasılıkla. Böyle mükemmel bir cihaza yazılım desteği vereceklerdir. Akılları başların...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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JrMaster 6 yıl
Türkiyeye böyleleri gelmez zaten
LG nin yazılım desteğine halen güvenemiyorum gelsede almakta tereddüt edilir
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yeb2734 6 yıl
Torunlara alırız artık bu telefonu daha gelmediğine göre

Ki gelsede albenisi bitti
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saruman_me 6 yıl
bir üst modeli çıktı hala gelmedi pehh lg klasiği
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şazenuş 6 yıl saruman_me
saruman_me
bir üst modeli çıktı hala gelmedi pehh lg klasiği

Aynen
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levent_taka61 6 yıl
bune lan bi i7 işlemcisi eksik :=)) ama ideolojik yaklaşıcağım samsung note 2 alacağım :=)) çünki günde 5 kere rom değiştiren bi yapım var xda sağolsun s2 ve s3 de bana çalıştı resmen :=))
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Mutlucan96 6 yıl
Şimdi yavaşça S3'leri yere bırakın ve tekmeyi çakın!
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-gg- 6 yıl
LG tasarım konusunda aştı, harika
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nurettinaz 6 yıl
Lg ne olur şu mobil kısmını kapat ya.
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Aykutikula 6 yıl
tasarımı mükemmel..
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zetnakah 6 yıl
Kağıt üzerinde şahane bir tel. Sabırsızlıkla çıkacağı günü bekliyorum + batarya biraz daha güçlü olsaydı 2GB ram var sonuçta hadi bakalım hayırlısı bir çıksın da
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35fatih 6 yıl
donanımı harika tasarımı harika dokunmatik hücre ici dokunmatik ips+ ekran daha ne olsun süper :)) bi sorun olarak yazılım kalıyor buna sağlam bir destek verdiler mi tadından yenmez.
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kartal90 6 yıl
ben böyle işe ne demek ulan dünya pazarına ürün çıkarmamak amiral gemisi olacaksa bu cihaz tüm dünyaya satmak zorundasın
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xxxx1 6 yıl
Brky
Arka kapak yakından rezalet görünüyor..O arka kapakla,maalesef amiral gemisi diye nitelendirdiğimiz telefon olmaya büyük bir handikap.

hiç bir şey bulalamışssın gitmişsin kapağa .ok atmışssın be,ne cins insanlarsınız ...
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Brky 6 yıl
Arka kapak yakından rezalet görünüyor..O arka kapakla,maalesef amiral gemisi diye nitelendirdiğimiz telefon olmaya büyük bir handikap.
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