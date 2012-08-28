LG Optimus G resmi olarak duyuruldu

Dünyanın en güçlü telefonu olarak nitelenen ve 4 çekirdekli Qualcomm işlemci taşıyacağı belirtilen LG Optimus G modeli resmi olarak duyuruldu.





Daha önce kısmi bilgiler verilen model Qualcomm'un 1.5GHz hızında çalışan Snapdragon S4 Pro APQ8064 4 çekirdekli işlemcisini ve Adreno 320 grafik birimini kullanıyor. 4.7 inçlik True HD IPS+ ekran 1280 x 768 piksel çözünürlüğe sahip ve LG'nin hücre-içi dokunmatik olarak adlandırdığı G2 Touch Hybrid Display ekran teknolojisi barındırıyor.





2GB DDR2 RAM, 2100mAh daha uzun ömürlü batarya, LTE desteği, 8mm kalınlık, 145gr ağırlık, Optimus 3.0 arayüzü, 13MP arka kamera, Android 4.0 işletim sistemi şeklinde diğer özellikleri mevcut.





Ancak model şu an için sadece Güney Kore'de gelecek ay satışa sunulacak. Ekim veya Kasım ayında ise NTT Docomo ile Japonya'ya gidecek. Uluslararası pazara ne zaman çıkacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.





5 milyondan fazla LTE uyumlu akıllı telefon satışı gerçekleştiren LG, bu bakımdan önemli donanım özelliklerini LTE modellerinde kullanıyor. Optimus Vu, Optimus LTE2 modelleri en popüler LTE modelleri arasında yer alıyor. Ancak LG, Optimus Vu modelini Tegra 3 işlemciyle uluslararası pazara sunma kararı almıştı. Optimus G modelini de uluslararası pazara sunması tüketici tarafında büyük bir heyecan yaratacaktır.