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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG Optimus G2, Full HD ekran ve 2.0GHz hızındaki Snapdragon Prime çipsetle gelebilir

6 yıl
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Amiral gemisi Optimus G ve benzer donanım özelliklerinin eşlik ettiği Google ile birlikte geliştirilen Nexus 4'ü kısa süre önce tüketicilerle buluşturan LG, şimdiden yeni üst düzey akıllı telefonu için alt markalarıyla görüşmelere başladı. İlk olarak 2013 ikinci yarısında piyasaya sürülmesine karar verilerek geliştirme çalışmaları başlayan Optimus G2 adlı cihazın çıkışı önümüzdeki yılın ikinci çeyreğine çekilmiş olabilir. MKNews'ün haberine göre; Güney Koreli üretici, yeni ürün takvimini LG Display ve LG Innotek gibi geliştirme aşamasında görev alan firmalarına bildirmiş.
1920 x 1080 piksel çözünürlükle Full HD standardını benimseyen ilk akıllı telefon ekranını geliştiren LG Display, 5.0 inç büyüklüğündeki yeni nesil panellerinin seri üretimini bir süredir sürdürüyor. Bu ekranın mevcut olacağı bildirilen Optimus G2 ayrıca, 2.0-2.5GHz hızında dört çekirdekli Krait işlemci ve Adreno 320 GPU'ya sahip Snapdragon S4 Prime serisine mensup MSM8974 ya da aynı teknik detaylara sahip yeni bir Qualcomm yongasından gücünü alacak. LG Innotek'in geliştirdiği arka aydınlatmayla alakalı bir kamera teknolojisi, Key Lime Pie kod adıyla gelmesi beklenen Android işletim sisteminin yeni sürümü ve üreticinin kendi geliştirdiği kullanıcı arayüzüyla donatılacak olan G2'nin Full HD AMOLED ekrana sahip Samsung Galaxy S4 ile rekabet edeceği belirtiliyor.
Mayıs 2013'te resmen tanıtılacağı iddia edilen LG'nin Android platformlu yeni üst düzey mobil telefonu, serinin ilk ürününün oldukça beğenilmesi, ancak piyasaya sürüldüğü zaman diliminde beklenen ilgiyi görememesi ve uzak doğulu bir diğer üretici olan Samsung ile rekabet edebilmek için yılın ilk yarısında satışa çıkacak. Henüz diğer donanım özellikleri bilinmeyen Optimus G2'nin Güney Kore'de çıkış yapmasının ardından uluslararası pazara daha erken bir tarihte geleceği tahmin ediliyor.

http://news.mk.co.kr/v3/view.php?sc=30000001&cm=%ED%97%A4%EB%93%9C%EB%9D%BC%EC%9D%B8&year=2012&no=782842&relatedcode=&sID=501 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Bilal Akgündüz 6 yıl en beğenilen
mnc07
Öncelikle haber için teşekkürler fakat siz yönetimden bu tarz Gelebilir,Olabilir,Yapabilir tarzı haberler görmek istemiyoruz İyi çalışmalar..

Herkes her haberi okumak zorunda değil ki, ben söylenti haberlerini hem okumayı hem de yazmayı seviyorum. Donanımhaber buna müsaade ettiği sürece ben iddia haberleri yazmaya devam edeceğim. Ben yazmasam bile başkaları yazacak, başka siteler kesinmiş gibi bildirecek, en prestijli kaynaklar dahi bunlardan bahsedecek. Haber türündeki yazılarda yalnızca resmi duyurular, açıklamalar kaleme alınmıyor. Bugün siz bunu dersiniz, yarın ben hukuk mücadeleleriyle alakalı haber istemiyorum derim, bu böyle gider. Bu yüzden çeşitli haberler yayınlanıyor, ilginizi çeken, istediğiniz haberi okumakta özgürsünüz. Tabiki isteklerinizi de dile getirebilirsiniz ona da karışamam. Ancak nazik bir talepte bulunmuşsunuz cevap verme gerekliliği hissettim, yeni tavsiyelerinizi bekliyorum.
mnc07Öncelikle haber için teşekkürler fakat siz yönetimden bu tarz Gelebilir,Olabilir,Yapabilir tarzı haberler görmek istemiyoruz İyi çalışmala...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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Bilal Akgündüz 6 yıl
esqhia
Bilal Akgündüz
mnc07Öncelikle haber için teşekkürler fakat siz yönetimden bu tarz Gelebilir,Olabilir,Yapabilir tarzı haberler görmek istemiyoruz İyi çalışmalar..
Herkes her haberi okumak zorunda değil ki, ben söylenti haberlerini hem okumayı hem de yazmayı seviyorum. Donanımhaber buna müsaade ettiği sürece ben iddia haberleri yazmaya devam edeceğim. Ben yazmasam bile başkaları yazacak, başka siteler kesinmiş gibi bildirecek, en prestijli kaynaklar dahi bunlardan bahsedecek. Haber türündeki yazılarda yalnızca resmi duyurular, açıklamalar kaleme alınmıyor. Bugün siz bunu dersiniz, yarın ben hukuk mücadeleleriyle alakalı haber istemiyorum derim, bu böyle gider. Bu yüzden çeşitli haberler yayınlanıyor, ilginizi çeken, istediğiniz haberi okumakta özgürsünüz. Tabiki isteklerinizi de dile getirebilirsiniz ona da karışamam. Ancak nazik bir talepte bulunmuşsunuz cevap verme gerekliliği hissettim, yeni tavsiyelerinizi bekliyorum.
Gerçekten çok güzel haber.Teşekkürler Bilal bey.Açıkçası Bilal Akgündüzün DHye başladığından beri yazılarını özellikle takip ediyorum ve bu tarz haberlerini de çok beğeniyorum.Hatta uzun uzadıya yazdığı haberleri de son derece özenli ve bence okuması son derece keyifli.Hele ki gecenin bu saatlerinde.Yeni bi akım var; Her başlığa girip,iyi ama pil teknolojilerini geliştirin,o kadar çekirdeğe gerek yok tarzı bana göre boş boş yorumlar yapılıyor.Ha bir de tabi konuyla alakalı,olabilir edebilir çıkabilir diye yorumlarıyla, hemen atlayan insanlar oluyo.Yani çözümü çok basit,haber başlığını beğenmediysen okuma arkadaşım.Kimse sana zorla haber okutmuyo.Başta mynet olmak üzere,dünya kadar saçma sapan haber yapan site var.Gidip ya bunlar nasıl haberler diyo muyum? Hayır. Napıyorum? Takip etmiyorum,bitti.İnternet özgür bir ortam.Son olarak,yaptığınız haberler için kendi adıma özellikle teşekkür ediyor ve bu tarz haberlerin devamını mutlaka bekliyorum Bilal bey.Dış basından o kadar uğraşıp bulup çevirip yaptığınız haberleri özellikle takip ediyorum.Birkaç kişi istemiyo diye,bu tarz haberlerden mahrum kalmayı kimse istemez.Neyse gece gece tutamadım kendimi.Herkese iyi geceler..

Ben teşekkür ederim, inşAllah devamı gelecek :)
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kucuker34 6 yıl
Nexus 4 türkiyeye ne zaman gelecek gelsin artık aralık ayınageldik...
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nurettinaz 6 yıl
LG nin üstüne ayran dökülse yine cacık olmaz gelin siz anlayın ne demek istediğimi adamlar bir nexus yaptılar ben bir tane olumlu yorum bir tane olumlu inceleme görmedim bakınız nexus diyorum başka bir şey demiyorum ve hala daha telefon yapmaya çalışıyorlar ya diyecek bir söz edecek bir küfür bulamıyorum.
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esqhia 6 yıl
Bilal Akgündüz
mnc07Öncelikle haber için teşekkürler fakat siz yönetimden bu tarz Gelebilir,Olabilir,Yapabilir tarzı haberler görmek istemiyoruz İyi çalışmalar..
Herkes her haberi okumak zorunda değil ki, ben söylenti haberlerini hem okumayı hem de yazmayı seviyorum. Donanımhaber buna müsaade ettiği sürece ben iddia haberleri yazmaya devam edeceğim. Ben yazmasam bile başkaları yazacak, başka siteler kesinmiş gibi bildirecek, en prestijli kaynaklar dahi bunlardan bahsedecek. Haber türündeki yazılarda yalnızca resmi duyurular, açıklamalar kaleme alınmıyor. Bugün siz bunu dersiniz, yarın ben hukuk mücadeleleriyle alakalı haber istemiyorum derim, bu böyle gider. Bu yüzden çeşitli haberler yayınlanıyor, ilginizi çeken, istediğiniz haberi okumakta özgürsünüz. Tabiki isteklerinizi de dile getirebilirsiniz ona da karışamam. Ancak nazik bir talepte bulunmuşsunuz cevap verme gerekliliği hissettim, yeni tavsiyelerinizi bekliyorum.

Gerçekten çok güzel haber.Teşekkürler Bilal bey.Açıkçası Bilal Akgündüz'ün DH'ye başladığından beri yazılarını özellikle takip ediyorum ve bu tarz haberlerini de çok beğeniyorum.Hatta uzun uzadıya yazdığı haberleri de son derece özenli ve bence okuması son derece keyifli.Hele ki gecenin bu saatlerinde.
Yeni bi akım var; Her başlığa girip,iyi ama pil teknolojilerini geliştirin,o kadar çekirdeğe gerek yok tarzı bana göre boş boş yorumlar yapılıyor.Ha bir de tabi konuyla alakalı,olabilir edebilir çıkabilir diye yorumlarıyla, hemen atlayan insanlar oluyo.Yani çözümü çok basit,haber başlığını beğenmediysen okuma arkadaşım.Kimse sana zorla haber okutmuyo.Başta mynet olmak üzere,dünya kadar saçma sapan haber yapan site var.Gidip ya bunlar nasıl haberler diyo muyum? Hayır. Napıyorum? Takip etmiyorum,bitti.İnternet özgür bir ortam.
Son olarak,yaptığınız haberler için kendi adıma özellikle teşekkür ediyor ve bu tarz haberlerin devamını mutlaka bekliyorum Bilal bey.Dış basından o kadar uğraşıp bulup çevirip yaptığınız haberleri özellikle takip ediyorum.Birkaç kişi istemiyo diye,bu tarz haberlerden mahrum kalmayı kimse istemez.Neyse gece gece tutamadım kendimi.Herkese iyi geceler..
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Amedra 6 yıl
Optimus G satışları duraksayacak artık desenize. Bu arada ben demiştim diyerek devir Full HD ekran devrine dönüyor.
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Tanarri 6 yıl
depeche35
Ne yani - alacak ne gibi yanlış bir şey söyledim ?

Sen onlara bakma kardeşim basın banda eksiyi xD
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ogzkrs 6 yıl
önce şu yazılım güncellemelerini zamanında versinler de ne çıkarıyorsa çıkartsınlar.Daha optimus 4xHD 4.0.3 sürümünde..
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Star Citizen 6 yıl
bu koreliler piyasanın içine etti beyler bu işin özeti budur
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darkaura 6 yıl
Her yeni nesilde hep ayni senaryo tekrar ediyor. LG herkezden once yeni ileri donanimi cikariyor, ilk cift cekirdek ve ilk quad islemcili telefon gibi. Ama hep bir seyleri eksik birakiyor, insanlara guven veremiyor. Once cikmasina ragmen rakiplerinin arkasinda, golgesinde kaliyor. Bu guven noktasinda verilmeyen guncellemeler ve tutulmayan sozlerin etkisi buyuk tabi. Bence LG cok iyi arge yapan basarili muhendislerin, beceriksiz vizyon fakiri yoneticiler tarafindan baltalandiklari bir sirket.
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` quaD. 6 yıl
Ya biri kontrolde cikti demis herkes ayni seyi diyor. rekabet iyidir isine geleni al kullan sonuna kadar . 4 yildir n79 kullandim ben . birseyi sonuna kadar kullanin adam ip4 Aliyor sonra ips4 . sonra ay teknoloji ...
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hayal@t 6 yıl
daha optimus g yi göremedik g2 si çıkacakmış.
iyice zıvanadan çıktı bu iş.artık şov amaçlı çıkarıyorlar telefonları.
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xxxx1 6 yıl
mobil de dur durak yok anlaşıldı,kontrolden çıktı bikere...
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