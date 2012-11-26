LG Optimus G2, Full HD ekran ve 2.0GHz hızındaki Snapdragon Prime çipsetle gelebilir





Amiral gemisi Optimus G ve benzer donanım özelliklerinin eşlik ettiği Google ile birlikte geliştirilen Nexus 4'ü kısa süre önce tüketicilerle buluşturan LG, şimdiden yeni üst düzey akıllı telefonu için alt markalarıyla görüşmelere başladı. İlk olarak 2013 ikinci yarısında piyasaya sürülmesine karar verilerek geliştirme çalışmaları başlayan Optimus G2 adlı cihazın çıkışı önümüzdeki yılın ikinci çeyreğine çekilmiş olabilir. MKNews'ün haberine göre; Güney Koreli üretici, yeni ürün takvimini LG Display ve LG Innotek gibi geliştirme aşamasında görev alan firmalarına bildirmiş.

1920 x 1080 piksel çözünürlükle Full HD standardını benimseyen ilk akıllı telefon ekranını geliştiren LG Display, 5.0 inç büyüklüğündeki yeni nesil panellerinin seri üretimini bir süredir sürdürüyor. Bu ekranın mevcut olacağı bildirilen Optimus G2 ayrıca, 2.0-2.5GHz hızında dört çekirdekli Krait işlemci ve Adreno 320 GPU'ya sahip Snapdragon S4 Prime serisine mensup MSM8974 ya da aynı teknik detaylara sahip yeni bir Qualcomm yongasından gücünü alacak. LG Innotek'in geliştirdiği arka aydınlatmayla alakalı bir kamera teknolojisi, Key Lime Pie kod adıyla gelmesi beklenen Android işletim sisteminin yeni sürümü ve üreticinin kendi geliştirdiği kullanıcı arayüzüyla donatılacak olan G2'nin Full HD AMOLED ekrana sahip Samsung Galaxy S4 ile rekabet edeceği belirtiliyor.

Mayıs 2013'te resmen tanıtılacağı iddia edilen LG'nin Android platformlu yeni üst düzey mobil telefonu, serinin ilk ürününün oldukça beğenilmesi, ancak piyasaya sürüldüğü zaman diliminde beklenen ilgiyi görememesi ve uzak doğulu bir diğer üretici olan Samsung ile rekabet edebilmek için yılın ilk yarısında satışa çıkacak. Henüz diğer donanım özellikleri bilinmeyen Optimus G2'nin Güney Kore'de çıkış yapmasının ardından uluslararası pazara daha erken bir tarihte geleceği tahmin ediliyor.

http://news.mk.co.kr/v3/view.php?sc=30000001&cm=%ED%97%A4%EB%93%9C%EB%9D%BC%EC%9D%B8&year=2012&no=782842&relatedcode=&sID=501