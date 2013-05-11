LG Optimus G2'nin yeni bir görüntüsü yayımlandı





2013'ün ikinci yarısı için alt kuruluşlarıyla birlikte yeni bir üst düzey akıllı telefon geliştiren LG'nin üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü protopilerinden birine ait yeni detaylar sızmaya devam ediyor. Geçen hafta evleaks tarafından sızıdırılan ilk fotoğrafın ardından bir başka görsel daha gün yüzüne çıktı. Önceki sızıntıda aygıtın ön yüzü tamamen sergileniyordu; yeni çekim ise aygıtın üst kısmını daha yakından inceleme fırsatı sunuyor. Ekranın altında konumlanan LG logosu nedeniyle prototipin bir Google Nexus çözümü olmadığı meydana çıkmıştı, buna karşın Optimus G2'nin Nexus 5 olarak isimlendirilen Google'nin yeni akıllı telefonunda referans olarak kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ekran çerçevesi oldukça ince tasarlanan Optimus G2 prototipi, LG Display'ın ürettiği Full HD çözünürlüklü bir dokunmatik paneli bünyesinde barındırıyor. Amiral gemi sıfatlı telefonda yer alması beklenen diğer donanım elemanları şöyle; dört çekirdekli Krait 400 işlemci ve Adreno 330 GPU'ya sahip Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974, 2-3GB sistem belleği, 13MP+ ana kamera, Android 4.x işletim sistemi. Optimus G2'nin plastik OLED mi yoksa LCD türünde bir ekranla mı donatılacağı henüz kararlaştırılmış değil. Sık sık hem plastik tabanlı OLED çözümleri hem de yeni üst düzey akıllı telefonlarıyla alakalı açıklamalarda bulunan LG, yeni Optimus G modeliyle teknoloji dünyasını etkilemeyi planlıyor. Hem Nexus 5 hem de Optimus G2 gibi LG üretimi iki üst düzey akıllı telefona dair detaylar sunan prototipin ilerleyen günlerde tekrar sızıntılara konu olması bekleniyor.

https://twitter.com/evleaks/status/332928024188157952/photo/1