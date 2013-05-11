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LG Optimus G2'nin yeni bir görüntüsü yayımlandı

6 yıl
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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LG Optimus G2'nin yeni bir görüntüsü yayımlandı

2013'ün ikinci yarısı için alt kuruluşlarıyla birlikte yeni bir üst düzey akıllı telefon geliştiren LG'nin üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü protopilerinden birine ait yeni detaylar sızmaya devam ediyor. Geçen hafta evleaks tarafından sızıdırılan ilk fotoğrafın ardından bir başka görsel daha gün yüzüne çıktı. Önceki sızıntıda aygıtın ön yüzü tamamen sergileniyordu; yeni çekim ise aygıtın üst kısmını daha yakından inceleme fırsatı sunuyor. Ekranın altında konumlanan LG logosu nedeniyle prototipin bir Google Nexus çözümü olmadığı meydana çıkmıştı, buna karşın Optimus G2'nin Nexus 5 olarak isimlendirilen Google'nin yeni akıllı telefonunda referans olarak kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 
Ekran çerçevesi oldukça ince tasarlanan Optimus G2 prototipi, LG Display'ın ürettiği Full HD çözünürlüklü bir dokunmatik paneli bünyesinde barındırıyor. Amiral gemi sıfatlı telefonda yer alması beklenen diğer donanım elemanları şöyle; dört çekirdekli Krait 400 işlemci ve Adreno 330 GPU'ya sahip Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974, 2-3GB sistem belleği, 13MP+ ana kamera, Android 4.x işletim sistemi. Optimus G2'nin plastik OLED mi yoksa LCD türünde bir ekranla mı donatılacağı henüz kararlaştırılmış değil. Sık sık hem plastik tabanlı OLED çözümleri hem de yeni üst düzey akıllı telefonlarıyla alakalı açıklamalarda bulunan LG, yeni Optimus G modeliyle teknoloji dünyasını etkilemeyi planlıyor. Hem Nexus 5 hem de Optimus G2 gibi LG üretimi iki üst düzey akıllı telefona dair detaylar sunan prototipin ilerleyen günlerde tekrar sızıntılara konu olması bekleniyor.
LG Optimus G2'nin yeni bir görüntüsü yayımlandı
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https://twitter.com/evleaks/status/332928024188157952/photo/1 Yorum Yaz
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General. 6 yıl en beğenilen
Darphane olsa telefona para yetiştirmez en iyisi bir tane alıp en az 3 yıl kullanmak
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erdem3113 6 yıl
Menu,home,geri butonları ekranın içinde olan telefonlar hiç ilgimi çekmiyor.
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tanerturk17 6 yıl
mavi ekran hatası almış :D
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DH Misafiri 5 yıl
aynı s4
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mehmetferhat 6 yıl
S4 ile uzaktan yakından alakası yok yav :D telefon dehşet donanıma sahip görüldüğü üzere :)
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meego 6 yıl
tasarımı değiştirin ya hepsi aynı oldu telefonların , çinliler bile artık daha iyi tasarlıyor
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JohnMullins 6 yıl
kimseden birşey çaldıgı yok, fandroid cahiller bilmez, nexus cihazların tasarımlarından kopya hepsi, galaxy nexus ile s3ü kıyaslayın s3 googledan ne çalmış anlarsınız zaten hatta 2 sene öncesinin nexus s'ini açın bakın, google yeni cihazını lgye ürettirdi o da optimus g galaxy nexus(google tasarımı mixi) oldu, optimus g2de de tutalan tasarıma devam

üşenmeden fandroidlere gelsin
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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nexus 4 - optimus g
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Virinom 6 yıl
Full HD ekrana ve o donanıma pil dayanmaz.
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carter 6 yıl
İyi, hoş, güzel ancak ilk g modelinde olduğu gibi telefon ülkemize geç gelirse buradaki satışlar açısından pek beklenti içerisine girmesinler.
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saltooo 6 yıl
Sonuçta telefonların hepsi birbirlerini andırıyor pazar çok çeşitli
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orhanyıldız 6 yıl
Tek eksik "Samsung" logosu olmuş. Onuda koyarlarsa s4 diye satarlar.
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SS10 6 yıl
Alttaki fotoğraf yanıltıcı olabilir. Işık sanki telefonu olduğundan farklı gösterecek şekilde düşmüş gibi telefonun üstüne
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teramit 6 yıl
erdem3113
Menu,home,geri butonları ekranın içinde olan telefonlar hiç ilgimi çekmiyor.

eskiden çok vardı "fiziksel klavyesiz telefon kullanamıyorum "diyenler şimdi neredeyse onları üreten kalmadı ama o amcalar hala hayattalar.
şimdiki çocuklar bunlarla büyüyecek ve home tuşu isteyenlerin de nesli tükenecek.
yeniliklere açık olun biraz.ankesörlü telefonları gördünüz ve ölmeden önce vücut için telefonları bile göreceksiniz büyük ihtimal.
her yeni teknolojide önceki olmadan yapamazsanız genç nesillerin burun kıvır
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Dexstz 6 yıl
s4'ü andırıyor
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stalker(1979) 6 yıl teramit
teramit

erdem3113

Menu,home,geri butonları ekranın içinde olan telefonlar hiç ilgimi çekmiyor.


eskiden çok vardı "fiziksel klavyesiz telefon kullanamıyorum "diyenler şimdi neredeyse onları üreten kalmadı ama o amcalar hala hayattalar.
şimdiki çocuklar bunlarla büyüyecek ve home tuşu isteyenlerin de nesli tükenecek.
yeniliklere açık olun biraz.ankesörlü telefonları gördünüz ve ölmeden önce vücut için telefonları bile göreceksiniz büyük ihtimal.
her yeni teknolojide önceki olmadan yapamazsanız genç nesillerin burun kıvır

Desene Samsung galaxy s4 o hayatta kalan amcalara göre yapılmış

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stalker(1979) 6 yıl
erdem3113
Menu,home,geri butonları ekranın içinde olan telefonlar hiç ilgimi çekmiyor.

Doğru diyorsun kardeş aşağısında o kadar boş yer var bir home tuşu koyamamışlar mı oraya:(
Home tuşu, değiştirilebilir batarya, micro sd kart bazıları için önemsiz ayrıntılar ama benim gibiler için olmazsa olmaz özellikler:)
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tanerturk17 6 yıl
mavi ekran hatası almış :D
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