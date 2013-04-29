LG Optimus GK, Güney Kore'de resmi olarak tanıtıldı





Geçen yılın amiral gemi modeli Optimus G ile beklenen satış rakamlarına ulaşamayan LG, bu yılnı başlarında devam modeli sayılabilecek Optimus G Pro'yu resmi olarak lanse etmişti. Lansmanda 5.5 inçlik Full HD çözünürlükte True HD IPS+ ekran barındıran modelin daha sonra farklı boyutlara sahip versiyonları olduğu anlaşıldı.





LG, Japonya için hazırladığı Optimus G Pro versiyonunda farklı olarak 5 inçlik Full HD ekrana yer vermişti. Diğer özelliklerinde herhangi bir farklılık olmayan modelin dün yeni bir versiyonu daha tanıtıldı.





Firma bu kez kendi ülkesi Güney Kore için 5 inçlik Full HD ekrana sahip Optimus GK modelini tanıttı. LG yaklaşık iki ay önce 5.5 inç ekranlı Optimus G Pro modelini pazara sunmuş ve başarılı satışlar yapmıştı. Optimus GK ise ülkenin KT adlı operatörü ile birlikte satışa sunulacak. Böylece LG bir ülkede aynı modelin iki farklı boyuta sahip versiyonunu piyasaya sürmüş olacak. Kararın Japonya'da 5 inçlik versiyonun ilgi görmesinden sonra verildiği sanılıyor.





1.7GHz saat hızında çalışan Snapdragon 600 işlemci, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 13MP çözünürlükte kamera şeklindeki özelliklerinde ise diğer versiyonlarla bir farklılık bulunmuyor. Sadece batarya kapasitesi 3140mAh gücünden 3100mAh gücüne indirgenmiş.





LG'nin yıl sonuna doğru pazara sunması beklenen yeni amiral gemi modeli Optimus G2 ile bu farklı üretimlerin ortadan kaldırılacağı düşünülüyor.

http://www.lgnewsroom.co.kr/contents/23994