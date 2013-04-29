Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG Optimus GK, Güney Kore'de resmi olarak tanıtıldı

6 yıl
676
1
11
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG Optimus GK, Güney Kore'de resmi olarak tanıtıldı

Geçen yılın amiral gemi modeli Optimus G ile beklenen satış rakamlarına ulaşamayan LG, bu yılnı başlarında devam modeli sayılabilecek Optimus G Pro'yu resmi olarak lanse etmişti. Lansmanda 5.5 inçlik Full HD çözünürlükte True HD IPS+ ekran barındıran modelin daha sonra farklı boyutlara sahip versiyonları olduğu anlaşıldı.

LG, Japonya için hazırladığı Optimus G Pro versiyonunda farklı olarak 5 inçlik Full HD ekrana yer vermişti. Diğer özelliklerinde herhangi bir farklılık olmayan modelin dün yeni bir versiyonu daha tanıtıldı.

Firma bu kez kendi ülkesi Güney Kore için 5 inçlik Full HD ekrana sahip Optimus GK modelini tanıttı. LG yaklaşık iki ay önce 5.5 inç ekranlı Optimus G Pro modelini pazara sunmuş ve başarılı satışlar yapmıştı. Optimus GK ise ülkenin KT adlı operatörü ile birlikte satışa sunulacak. Böylece LG bir ülkede aynı modelin iki farklı boyuta sahip versiyonunu piyasaya sürmüş olacak. Kararın Japonya'da 5 inçlik versiyonun ilgi görmesinden sonra verildiği sanılıyor.

1.7GHz saat hızında çalışan Snapdragon 600 işlemci, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 13MP çözünürlükte kamera şeklindeki özelliklerinde ise diğer versiyonlarla bir farklılık bulunmuyor. Sadece batarya kapasitesi 3140mAh gücünden 3100mAh gücüne indirgenmiş. 

LG'nin yıl sonuna doğru pazara sunması beklenen yeni amiral gemi modeli Optimus G2 ile bu farklı üretimlerin ortadan kaldırılacağı düşünülüyor.

http://www.lgnewsroom.co.kr/contents/23994 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
kaç gündür üye olduğum halde hesabıma giremiyorum ve düzelmedi hala şimdide dh foruma giremiyorum bir an önce düzeltilmesi bu haberden daha önemli bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erkan4577 6 yıl
lg yakında fb , gs ,bjk de yapar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Srcn81 6 yıl
Akıllı telefonlar büyüdükçe almaktan soğuyorum. neden bu kadar büyük yaparlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetferhat 6 yıl
ben esas newyork ta tanıtacakları modeli merak ediyorum LG her alanda çok agresif bir şekilde geliyor bakalım ne olacak bu olayın sonu :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N. Chomsky 6 yıl
Bu boyut işinin sonu nereye varacak,merak ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be All My Sins Remembered 6 yıl
Bu sefer olmamış, yakıştıramadım lg ye. Nerde lg nin meşhur lansman kızları?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 6 yıl
Resim telefon kafam kadar diye bağırıyor :)
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
676 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lg
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Casio Exilim EX-N1 fotoğraf makinesi video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim