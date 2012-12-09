LG Optimus L serisinin satışları 10 milyona ulaştı





Aynı tasarım anlayışıyla oluşturulmuş, farklı segmentlere mensup LG'nin bu yıl satışa sunduğu giriş ve orta seviye akıllı telefonlarını kapsayan Optimus L serisi, dünya genelinde 10 milyon satış barajını aşmayı başardı. Serinin ilk üyeleri L3, L5 ve L7'yi Şubat ayında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi 2012'de sergileyen elektronik devi, Optimus L modelleri arasındaki en iyi teknik özellikleri bünyesinde barındıran L9'u ise yaz sezonun son günlerinde duyurmuş, geçtiğimiz haftalarda da başta Avrupa olmak üzere çeşitli bölgelerde resmen satışa sunmuştu

Elde edilen satış başarısının, tüketicilerin birbirine benzer ürünler yerine kendi stilini oluşturmuş bu tür cihazlara yönelmesinden kaynaklandığını savunan Güney Koreli üretici yayınladığı basın açıklamasında, 3.2 inçlik Optimus L3, 4.0 inçlik Optimus L5, 4.3 inçlik Optimus L7 ve 4.7 inçlik Optimus L9 ile bu yıl orta ve alt seviyelerde önemli bir gelişmeye imza attığını bildirdi. Firma için oldukça mühim olan bu kilometre taşının, şık bir tasarım ve gelişmiş kullanıcı arayüzü özelliklerine sahip akıllı telefonlar geliştirmenin önemini gözler önüne serdiğini dile getiren LG Mobile CEO'su Dr. Jonk-seok Park, amaçlarının aynı tip aygıtlar üreten rakiplerinin aksine yaşam tarzı ve ihtiyaçlarına göre tüm müşterileri için en uygun çözümleri ortaya koymak olduğunu ifade etti.

Türkiye dahil toplam 50 ülkedeki tüketicilerin beğenisine sunulan Optimus L serisi modellerden L3 ve L5, özellikle ikinci SIM kart desteğini beraberinde getiren versiyonlarıyla giriş seviyede gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Serinin üst modelleri donanım anlamında mobil sektördeki rakipleriyle rekabet edebilecek düzeyde olmamalarına karşın satış hususunda başarıya ulaşmış görünüyor. Bu yıl sonuna kadar 35 milyon akıllı telefon satmayı planlayan LG, akıllı telefon piyasasında en parlak günlerini yaşamıyor olsa da Android ekosisteminin kurucu firmaları arasına katıldıktan sonra gelen yükselişini artarak devam ettiriyor ve yakın gelecekte çok daha fazla tüketiciye ulaşmayı umuyor.

http://www.newswire.co.kr/newsRead.php?no=668736#ystfuv