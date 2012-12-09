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LG Optimus L serisinin satışları 10 milyona ulaştı

6 yıl
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Aynı tasarım anlayışıyla oluşturulmuş, farklı segmentlere mensup LG'nin bu yıl satışa sunduğu giriş ve orta seviye akıllı telefonlarını kapsayan Optimus L serisi, dünya genelinde 10 milyon satış barajını aşmayı başardı. Serinin ilk üyeleri L3, L5 ve L7'yi Şubat ayında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi 2012'de sergileyen elektronik devi, Optimus L modelleri arasındaki en iyi teknik özellikleri bünyesinde barındıran L9'u ise yaz sezonun son günlerinde duyurmuş, geçtiğimiz haftalarda da başta Avrupa olmak üzere çeşitli bölgelerde resmen satışa sunmuştu
Elde edilen satış başarısının, tüketicilerin birbirine benzer ürünler yerine kendi stilini oluşturmuş bu tür cihazlara yönelmesinden kaynaklandığını savunan Güney Koreli üretici yayınladığı basın açıklamasında, 3.2 inçlik Optimus L3, 4.0 inçlik Optimus L5, 4.3 inçlik Optimus L7 ve 4.7 inçlik Optimus L9 ile bu yıl orta ve alt seviyelerde önemli bir gelişmeye imza attığını bildirdi. Firma için oldukça mühim olan bu kilometre taşının, şık bir tasarım ve gelişmiş kullanıcı arayüzü özelliklerine sahip akıllı telefonlar geliştirmenin önemini gözler önüne serdiğini dile getiren LG Mobile CEO'su Dr. Jonk-seok Park, amaçlarının aynı tip aygıtlar üreten rakiplerinin aksine yaşam tarzı ve ihtiyaçlarına göre tüm müşterileri için en uygun çözümleri ortaya koymak olduğunu ifade etti.
Türkiye dahil toplam 50 ülkedeki tüketicilerin beğenisine sunulan Optimus L serisi modellerden L3 ve L5, özellikle ikinci SIM kart desteğini beraberinde getiren versiyonlarıyla giriş seviyede gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Serinin üst modelleri donanım anlamında mobil sektördeki rakipleriyle rekabet edebilecek düzeyde olmamalarına karşın satış hususunda başarıya ulaşmış görünüyor. Bu yıl sonuna kadar 35 milyon akıllı telefon satmayı planlayan LG, akıllı telefon piyasasında en parlak günlerini yaşamıyor olsa da Android ekosisteminin kurucu firmaları arasına katıldıktan sonra gelen yükselişini artarak devam ettiriyor ve yakın gelecekte çok daha fazla tüketiciye ulaşmayı umuyor.

http://www.newswire.co.kr/newsRead.php?no=668736#ystfuv Yorum Yaz
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Armin van Buuren* 6 yıl en beğenilen
Stanislas Xavier

tek sorun android olması


Al işte. Sanki 50 tane işletim sistemi var da, Android olması problemmiş. Hem de Google'nın referans cihazı.
Stanislas Xaviertek sorun android olmasıAl işte. Sanki 50 tane işletim sistemi var da, Android olması problemmiş. Hem d...
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Stanislas Xavier 6 yıl
Lee Van Cleef
Stanislas Xavier tek sorun android olması
Al işte. Sanki 50 tane işletim sistemi var da, Android olması problemmiş. Hem de Googlenın referans cihazı.

Herkes androidi sevmek zorunda değil
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xxxx1 6 yıl
ogzkrs
optimus 4xhd için JByi verselerde kurtulsak...

ne bu acele,cihaz hele bir 1 yaşını bir geçsin önce,öyle hemen fasulye yok...
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Elefue 6 yıl
Bu telefonların en güzel özellliği fiziksel butonlarının da olması
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kucuker34 6 yıl
Lg optimus g bekledigim cihaz
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ogzkrs 6 yıl
optimus 4xhd için JB'yi verselerde kurtulsak...
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Jacobıan 6 yıl ogzkrs
ogzkrs

optimus 4xhd için JB'yi verselerde kurtulsak...

daha çok beklersiniz lg optimus blacke 2 yıl sonra ıcs verdiler
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DH Misafiri 6 yıl
her nekadar yazılım desteği konusunda berbat olsada lg fiyat performans kralıdır.
Eskiden lg optımus black kullanırdım şimdi abimin zoru ile htc one x,e giçiş yapmış biriyim :D
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hollowman_ 6 yıl
Stanislas Xavier
Lg tasarımları hep en iyilerden olmuştur, sadece optimus 2x,3d,black gibi cihazları ürettiği geçtiğimiz dönem pek güzel tasarım yapamadı ama tekrar düzeltti,durumuLg wp8 li telefon üretir alırım diyordum sırf tasarımının iyi olacağını düşündüğüm için ama üretmeyeceğini söyledi ne yazık kiNexus 4 ü ciddi ciddi düşünmeye başladım,bence harika bir tasarımı var tek sorun android olması

wp8 nedir ya, hele androidle karşılaştırmak? wp8 daha yeni piyasaya çıktı, bir sürü eksiği var. tecrübe anlamında android wp8 in 5 yıl ilerisinde. özellikle arayüz bakımından çok daha canlı ve kullanışlı bir arayüzü var androidin. kullanmadan ezbere konuşmayalım. ha bu arada kullanmak derken androidi giriş seviye telefonlardan kullanıpta beğenmedim demeyin. alın orta üst seviye bi telefon ondan sonra tecrübe edinin. özellikle nexus 4 androidin zirve noktası olacaktır.
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Armin van Buuren* 6 yıl en beğenilen
Stanislas Xavier

tek sorun android olması


Al işte. Sanki 50 tane işletim sistemi var da, Android olması problemmiş. Hem de Google'nın referans cihazı.
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Stanislas Xavier 6 yıl
Lg tasarımları hep en iyilerden olmuştur, sadece optimus 2x,3d,black gibi cihazları ürettiği geçtiğimiz dönem pek güzel tasarım yapamadı ama tekrar düzeltti,durumu
Lg wp8 li telefon üretir alırım diyordum sırf tasarımının iyi olacağını düşündüğüm için ama üretmeyeceğini söyledi ne yazık ki
Nexus 4 ü ciddi ciddi düşünmeye başladım,bence harika bir tasarımı var tek sorun android olması
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mert1907 6 yıl Stanislas Xavier
Stanislas Xavier
Lg tasarımları hep en iyilerden olmuştur, sadece optimus 2x,3d,black gibi cihazları ürettiği geçtiğimiz dönem pek güzel tasarım yapamadı ama tekrar düzeltti,durumu
Lg wp8 li telefon üretir alırım diyordum sırf tasarımının iyi olacağını düşündüğüm için ama üretmeyeceğini söyledi ne yazık ki
Nexus 4 ü ciddi ciddi düşünmeye başladım,bence harika bir tasarımı var tek sorun android olması

Nexus 4 gerçekten mukemmel bır tasarıma sahıp.
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xxxx1 6 yıl
Sony'den sonra tararımlarını en beğendiğim Firma LG...son zamanlarda güncelleme konusunda bir hareketlilik yol alma ayrıca var...
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