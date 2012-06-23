LG Optimus L3 Dual E405 duyuruldu





LG, MWC 2012 öncesi resmen duyurduğu L serisini çift SIM kart desteğine sahip yeni modellerle genişletmeye devam ediyor. Kısa süre önce Optimus L5'i satışa sunan üretici, bazı bölgelerde cihazın çift SIM kart slotuna sahip olacağı bildirilmişti. Şimdi ise; serinin giriş seviyesinde konumlanan L3'ün yeni bir versiyonu tanıtıldı.

Güney Koreli üreticinin resmi Ukrayna sayfasında yayınlanan basın duyurusu ile resmiyet kazanan Optimus L3 Dual E405, çift SIM kart kullanımını desteklemesi ve ön yüzünde dört kapasitif dokunmatik düğme ihtiva etmesi dışında E400'den pek farklı değil.

E405'e; 3.2 inç QVGA (320 x 240 piksel) ekran, 800MHz hızında ARM Cortex-A5 işlemci ve Adreno 200 GPU'lu Qualcomm MSM7225A çipset, 384MB RAM, 1GB dahili hafıza, 32GB'a kadar microSD kart desteği, 3.2MP arka kamera, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, A-GPS, microUSB 2.0 portu, 1540mAh pil, Android 2.3.6 Gingerbread işletim sistemi eşlik edecek.

LG Ukrayna'nın yanı sıra LG Rusya'nın resmi internet sitesinde de listelenen Optimus L3 Dual, yaklaşık 150 Euro fiyatla Temmuz'da piyasaya sürülecek.

http://www.lg.com/ua/press-release/article/optimus-l-style-lg-optimus-l3-lg-e405.jsp?ystfuv