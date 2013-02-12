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LG, Optimus L3 II, Optimus L5 II ve Optimus L7 II modellerine resmiyet kazandırdı

6 yıl
1,2b
1
10
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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LG, Optimus L3 II, Optimus L5 II ve Optimus L7 II modellerine resmiyet kazandırdı
Güney Koreli akıllı telefon üreticisi LG, ikinci nesil Optimus L serisine bugün itibariyle resmiyet kazandırdı. Yeni seri, Optimus L3 II, Optimus L5 II ve Optimus L7 II olmak üzere üç ayrı modelden oluşuyor.
121.5 mm uzunluğunda, 66.6 mm genişliğinde ve 9.7 mm kalınlığında dizayn edilen Optimus L7 II, Qualcomm MSM8225 Snapdragon S4 Play platformunu bünyesinde barındırıyor. 45 nm fabrikasyon süreciyle geliştirilen ve 1 GHz frekansında çalışan çift çekirdekli bu platform, Adreno 203 grafik işlem birimiyle geliyor. 4 GB'lık eMMC dahili depolama alanı ve 768 MB RAM'i bulunan Optimus L7 II, 4.3-inç büyüklüğünde - 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif IPS ekranı, 640 x 480 piksellik ön kamerayı, 8 megapiksellik ana kamerayı, LED flaşı, microSD kart girişini ve 2.460 mAh kapasiteli bataryayı beraberinde getiriyor. Akıllı telefonun kullandığı mobil işletim sistemi ise Android 4.1 ''Jelly Bean''.
LG'nin yayımladığı basın duyurusunda Optimus L3 II ile Optimus L5 II'nin yalnızca ekran ile batarya bilgileri bulunuyor. Optimus L3 II, 3.2-inç'lik 240 x 320 piksel (QVGA) IPS ekrana ve 1.540 mAh kapasiteli bataryaya sahipken; Optimus L5 II'nin ekranı 4.0-inç 480 x 800 piksel IPS, batarya kapasitesi ise 1.700 mAh. Önceki söylentiler Optimus L5 II'nin 1 GHz frekansında çalışan ARM Cortex-A9 tabanlı işlemciye, PowerVR SGX531 grafik işlem birimine, Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemine sahip olacağı yönündeydi. 

Her üç modelin de bu ay düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde sergilenmesi bekleniyor.
LG, Optimus L3 II, Optimus L5 II ve Optimus L7 II modellerine resmiyet kazandırdı

http://www.lgnewsroom.com/newsroom/contents/63071 Yorum Yaz
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nonpoint 6 yıl en beğenilen
Nexus 4 hariç hiçbir lg modeline hiç ilgi duymuyorum ısınamadığım firmalardan birisi cep telefonu olarak
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Nurish60 6 yıl
Sonun'da be bunu bekliyordum l5 alacaktım iyiki acele etmemişim :D zaaaa ....
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saruman_me 6 yıl
lg sen ütü üetmeye devam tlf işinde hep çuvallıyorsun..
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stalker(1979) 6 yıl
çözürünlüklerine bakacak olursak fiyatları bayağı düşük olacak demek ki:)
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sangreal_1905 6 yıl
L5 2 500-600 arası olursa giriş segmentini sümürür.
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hazarRS 6 yıl
e hacı samsung S2 olmuş bu...
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nonpoint 6 yıl en beğenilen
Nexus 4 hariç hiçbir lg modeline hiç ilgi duymuyorum ısınamadığım firmalardan birisi cep telefonu olarak
1 Yanıt Yanıtla +8
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Hyponsoinage 6 yıl nonpoint
nonpoint

Nexus 4 hariç hiçbir lg modeline hiç ilgi duymuyorum ısınamadığım firmalardan birisi cep telefonu olarak

+1. Ön yargı mı artık bilmiyorum ama sırf google var die olumlu bakıyorum nexus 4 e.
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erci501 6 yıl
Bu modeller ülkemize daha yeni girdiler sayılır. 2. Versiyonları çıkmış. LG tedarik ve yazilim konusunda bir numara. Bu kadar cok çalışmayın arkadaş biraz tatil falan yapın. :)
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