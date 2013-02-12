LG, Optimus L3 II, Optimus L5 II ve Optimus L7 II modellerine resmiyet kazandırdı

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi LG, ikinci nesil Optimus L serisine bugün itibariyle resmiyet kazandırdı. Yeni seri, Optimus L3 II, Optimus L5 II ve Optimus L7 II olmak üzere üç ayrı modelden oluşuyor.



121.5 mm uzunluğunda, 66.6 mm genişliğinde ve 9.7 mm kalınlığında dizayn edilen Optimus L7 II, Qualcomm MSM8225 Snapdragon S4 Play platformunu bünyesinde barındırıyor. 45 nm fabrikasyon süreciyle geliştirilen ve 1 GHz frekansında çalışan çift çekirdekli bu platform, Adreno 203 grafik işlem birimiyle geliyor. 4 GB'lık eMMC dahili depolama alanı ve 768 MB RAM'i bulunan Optimus L7 II, 4.3-inç büyüklüğünde - 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif IPS ekranı, 640 x 480 piksellik ön kamerayı, 8 megapiksellik ana kamerayı, LED flaşı, microSD kart girişini ve 2.460 mAh kapasiteli bataryayı beraberinde getiriyor. Akıllı telefonun kullandığı mobil işletim sistemi ise Android 4.1 ''Jelly Bean''.



LG'nin yayımladığı basın duyurusunda Optimus L3 II ile Optimus L5 II'nin yalnızca ekran ile batarya bilgileri bulunuyor. Optimus L3 II, 3.2-inç'lik 240 x 320 piksel (QVGA) IPS ekrana ve 1.540 mAh kapasiteli bataryaya sahipken; Optimus L5 II'nin ekranı 4.0-inç 480 x 800 piksel IPS, batarya kapasitesi ise 1.700 mAh. Önceki söylentiler Optimus L5 II'nin 1 GHz frekansında çalışan ARM Cortex-A9 tabanlı işlemciye, PowerVR SGX531 grafik işlem birimine, Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemine sahip olacağı yönündeydi.





Her üç modelin de bu ay düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde sergilenmesi bekleniyor.

http://www.lgnewsroom.com/newsroom/contents/63071