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LG, Optimus L3 II modelinin sevkiyatına başlıyor

6 yıl
872
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14
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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LG, Optimus L3 II modelinin sevkiyatına başlıyor
LG, ''Optimus L II'' serisinin başlangıç modeli olan Optimus L3 II'nin bu haftadan itibaren sevkiyatına başlayacağını açıkladı. İlk olarak Brezilya'da satışa sunulması planlanan akıllı telefon, Güney Amerika, Orta Amerika, Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Afrika gibi pazarlarda da boy gösterecek.
1 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemci, 512 MB RAM ve Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemiyle gelen Optimus L3 II'nin tek sim kartlı modeli 102.6 mm x 61.1 mm x 11.9 mm boyutlarında tasarlanırken; çift sim kartlı model 102.9 mm x 61.3 mm x 11.9 mm boyutlarında tasarlanmış. Akıllı telefonda, 3.2-inç büyüklüğünde ve 240 x 320 piksel (QVGA) çözünürlüğünde IPS ekran yer alıyor. Ekran çözünürlüğü her ne kadar günümüz standartlarının altında kalsa da giriş seviyesi modellerde IPS panel teknolojisinin kullanıldığını görmek güzel bir detay.
4 GB'lık dahili depolama alanı, microSD kartlarla arttırılabilen Optimus L3 II, 3 megapiksel çözünürlüğünde kameraya ve 1.540 mAh kapasiteli bataryaya sahip. Ayrıca QuickMemo özelliği sayesinde akıllı telefonda kolayca not alıp çizimler yapabiliyorsunuz. Siyah, beyaz, titanyum ve pembe renk seçenekleri bulunan akıllı telefonun fiyat bilgisi ise verilmemiş. Ancak teknik özelliklerden yola çıkılarak fiyatın bütçe dostu olacağına kesin gözüyle bakılıyor.
QuickMemo özelliği ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.
LG, Optimus L3 II modelinin sevkiyatına başlıyor
 

http://www.lgnewsroom.com/newsroom/contents/63325 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Be All My Sins Remembered 6 yıl
Lg l serisinden parayi kırıyor
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Ekran yetersiz geldi
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hero0 6 yıl
L5 2 ne zaman çıkıcak acaba
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vlkn_34 6 yıl
güzel değil modeli :(
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kemaloztin 6 yıl
Bu telefon jelkybean kakdirirmi ya
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Giriş seviyesinde ips panel ve jb. işte bu güzel haber
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J0K3R61 6 yıl
bundan daha iyi donanimli cihazlara jelly bean guncellemesi vermeyen lg artik diyil senden telefon iğne bile almam.
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darknesss45 6 yıl
Dandik telefona avrupali kiz gonderme mi yapmaya calisiyor yoksa lg
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