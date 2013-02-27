LG, Optimus L3 II modelinin sevkiyatına başlıyor

LG, ''Optimus L II'' serisinin başlangıç modeli olan Optimus L3 II'nin bu haftadan itibaren sevkiyatına başlayacağını açıkladı. İlk olarak Brezilya'da satışa sunulması planlanan akıllı telefon, Güney Amerika, Orta Amerika, Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Afrika gibi pazarlarda da boy gösterecek.



1 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemci, 512 MB RAM ve Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemiyle gelen Optimus L3 II'nin tek sim kartlı modeli 102.6 mm x 61.1 mm x 11.9 mm boyutlarında tasarlanırken; çift sim kartlı model 102.9 mm x 61.3 mm x 11.9 mm boyutlarında tasarlanmış. Akıllı telefonda, 3.2-inç büyüklüğünde ve 240 x 320 piksel (QVGA) çözünürlüğünde IPS ekran yer alıyor. Ekran çözünürlüğü her ne kadar günümüz standartlarının altında kalsa da giriş seviyesi modellerde IPS panel teknolojisinin kullanıldığını görmek güzel bir detay.



4 GB'lık dahili depolama alanı, microSD kartlarla arttırılabilen Optimus L3 II, 3 megapiksel çözünürlüğünde kameraya ve 1.540 mAh kapasiteli bataryaya sahip. Ayrıca QuickMemo özelliği sayesinde akıllı telefonda kolayca not alıp çizimler yapabiliyorsunuz. Siyah, beyaz, titanyum ve pembe renk seçenekleri bulunan akıllı telefonun fiyat bilgisi ise verilmemiş. Ancak teknik özelliklerden yola çıkılarak fiyatın bütçe dostu olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

QuickMemo özelliği ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

