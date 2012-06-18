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LG Optimus L5 bu ay Avrupa'da satışa sunulacak

6 yıl
5,2b
1
41
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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LG, Mobil Dünya Kogresi 2012'de resmi tanıtımını gerçekleştirdiği yeni L serisinin ortanca modeli Optimus L5 E610'u "bu ay" Avrupa'da tüketiciyle buluşturacağını açıkladı. Ünlü moda markası Prada ile tekrar bir araya gelen Güney Koreli üretici, akıllı telefonunda birlikte geliştirdikleri Prada v3.0 tasarımına yer veriyor.
Tasarım üzerine yoğunlaşılan Optimus L serisinin orta segmentte yer alacak üyesi E610, 4.0 inç büyüklüğünde HVGA (480 x 320 piksel) çoklu dokunmatik destekli ekran, 800MHz hızında ARM Cortex-A5 işlemcili Qualcomm MSM7225A çipset, 512MB RAM, 4GB dahili hafıza (2.5 GB erişilebilir), 32GB'a kadar microSD kart, 5MP LED flaşlı arka kamera, görüntülü görüşme kamerası, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 3.0, FM radyo, A-GPS, NFC çipi ve 1500 mAh pile sahip olacak.
Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi ve Optimus 3.0 kullanıcı arayüzüyle donatılan akıllı telefon, 118.3 x 66.5 x 9.5 mm ölçülerinde, 125 gram ağırlığında. Asya ve Latin Amerika'da ise; çift SIM kart slotuna sahip olacak.
İlk etapta bu ay Almanya, İngiltere ve Fransa'da satışa sunulacak. Sonrasında Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Asya, Asya ve Latin Amerika'ya sarfiyat başlayacak.
Henüz resmi fiyatı konusunda bir bilgi verilmedi. Fakat Amazon Almanya, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle 199 Euro fiyat etiketli ilanını yayınladı. Bu fiyat, daha gelişmiş bir model olan Optimus L7 ile aynı düzeyde, ancak ilerleyen dönemlerde ilan satışa açıldığında fiyatın düşmesini bekleniyor. 

http://www.androidcentral.com/lg-optimus-l5-launches-europe-month Yorum Yaz
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johnbackus 5 yıl
Google play var
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Krauser ll 5 yıl johnbackus
emre4085

Google play var

:D
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DH Misafiri 5 yıl
bu telefon google play android markete uygunmu yani direk oyun falan indirebiliyormuyuz.yoksa bu telefon desteklemiyormu
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DH Misafiri 5 yıl
RESİMDE GÖREMEDİMDE SAMSUNGUN TÜM RESİMLERİNDE GÖZÜKÜYO MENÜDE Mİ YOKSA SAMSUNGLA AYNI YERDEMİ
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johnbackus 5 yıl
Google icin aramada operada mesaj için ise msj bölümünde
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DH Misafiri 5 yıl
samsungun tüm android telefonlarında google ya konuştunmu kendiliğininden yazıyor yani nerdeyse google a yazmak la hiç uğraşmıyorsun . bundada bu özellik varmı bilginiz varsa paylaşın..
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johnbackus 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

samsungun tüm android telefonlarında google ya konuştunmu kendiliğininden yazıyor yani nerdeyse google a yazmak la hiç uğraşmıyorsun . bundada bu özellik varmı bilginiz varsa paylaşın..

Var 3 gündür kullanıyorum memnunum
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DH Misafiri 5 yıl
arkadaşlar bende almak istiyorum çok araştırdım iyi bir telefon fakat ben istanbul kadıköyde oturuyorum altıyolda bir turkcell'e gittim kadın bana bu telefon çok eski model artık satılmıyo dedi kafam karıştı heryerde satılıyomu?
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaslar is telefonu olarak turkcell t20 kullaniyorum. Lg l5 kullandigim t20 fen daha iyi mi. Cok anlamiyorum teknolojik bir geriligim var da. Kisaca ALAYIM MI???
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yusay 6 yıl
teknosa'dan 499'a eşime aldım. mükemmel..(ekran çözünürlüğü her kez için çok önemli değil).bir ay önce kızıma 540'a Samsung Ace almıştım. şimdi annesiyle değişmek istiyor...
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seksanddirt 6 yıl
Bu telefon için internetten ekran koruyucu film satın alan var mı?
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DH Misafiri 6 yıl
ARKADASLAR HER TELEFOncuda bulunurmu fiyat nedir
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Litminov 6 yıl
LG'den yine şaka gibi bir hareket daha.. Bu yaptıklarını Sony, Xperia'ya bile yapmıyor.
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Speedy9355 6 yıl
Bu fiyata daha iyi bir ürün tavsiyesi olan var mı?
İndirimle 500-580 arasına geliyor zaman zaman?
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