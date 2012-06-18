LG Optimus L5 bu ay Avrupa'da satışa sunulacak

LG, Mobil Dünya Kogresi 2012'de resmi tanıtımını gerçekleştirdiği yeni L serisinin ortanca modeli Optimus L5 E610'u "bu ay" Avrupa'da tüketiciyle buluşturacağını açıkladı. Ünlü moda markası Prada ile tekrar bir araya gelen Güney Koreli üretici, akıllı telefonunda birlikte geliştirdikleri Prada v3.0 tasarımına yer veriyor.

Tasarım üzerine yoğunlaşılan Optimus L serisinin orta segmentte yer alacak üyesi E610, 4.0 inç büyüklüğünde HVGA (480 x 320 piksel) çoklu dokunmatik destekli ekran, 800MHz hızında ARM Cortex-A5 işlemcili Qualcomm MSM7225A çipset, 512MB RAM, 4GB dahili hafıza (2.5 GB erişilebilir), 32GB'a kadar microSD kart, 5MP LED flaşlı arka kamera, görüntülü görüşme kamerası, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 3.0, FM radyo, A-GPS, NFC çipi ve 1500 mAh pile sahip olacak.

Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi ve Optimus 3.0 kullanıcı arayüzüyle donatılan akıllı telefon, 118.3 x 66.5 x 9.5 mm ölçülerinde, 125 gram ağırlığında. Asya ve Latin Amerika'da ise; çift SIM kart slotuna sahip olacak.

İlk etapta bu ay Almanya, İngiltere ve Fransa'da satışa sunulacak. Sonrasında Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Asya, Asya ve Latin Amerika'ya sarfiyat başlayacak.

Henüz resmi fiyatı konusunda bir bilgi verilmedi. Fakat Amazon Almanya , siyah ve beyaz renk seçenekleriyle 199 Euro fiyat etiketli ilanını yayınladı. Bu fiyat, daha gelişmiş bir model olan Optimus L7 ile aynı düzeyde, ancak ilerleyen dönemlerde ilan satışa açıldığında fiyatın düşmesini bekleniyor.

http://www.androidcentral.com/lg-optimus-l5-launches-europe-month