LG Optimus L7, nisan ayı sonunda boy gösterecek

LG Mobile'ın Fransa'daki ağ günlüğünde paylaştığı bilgilere göre Optimus L7, nisan ayı sonuna doğru Avrupa pazarına giriş yapacak.



Sim kilitsiz fiyatı 319 Euro olması beklenen Optimus L7, 1 GHz saat hızında çalışan işlemci ve 512 MB RAM'den güç alıyor; Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich işletim sistemini kullanıyor.

Dörtband GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ve HSPA (HSDPA: 21 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği sunan yeni akıllı telefon, 4 GB dahili flash bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, 4.3-inç boyutlu 480 x 800 piksel dokunmatik kapasitif IPS ekran, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, A-GPS, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, LED flaş, otomatik odaklama ve 1700 mAh batarya gibi özelliklere ev sahipliği yapıyor.

