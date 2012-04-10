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LG Optimus L7, nisan ayı sonunda boy gösterecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
96,3b
1
111
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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LG Mobile'ın Fransa'daki ağ günlüğünde paylaştığı bilgilere göre Optimus L7, nisan ayı sonuna doğru Avrupa pazarına giriş yapacak.
Sim kilitsiz fiyatı 319 Euro olması beklenen Optimus L7, 1 GHz saat hızında çalışan işlemci ve 512 MB RAM'den güç alıyor; Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich işletim sistemini kullanıyor.
Dörtband GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ve HSPA (HSDPA: 21 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği sunan yeni akıllı telefon, 4 GB dahili flash bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, 4.3-inç boyutlu 480 x 800 piksel dokunmatik kapasitif IPS ekran, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, A-GPS, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, LED flaş, otomatik odaklama ve 1700 mAh batarya gibi özelliklere ev sahipliği yapıyor.

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DH Misafiri 6 yıl
ben 1 ay once L7 aldım . ama bu telefonun şarzı 1 gunde bitiyor bu normalmı arakdaşlar
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DH Misafiri 6 yıl
benım çok hoşuma gidiyor telefon ancak Wonder ve L7 şuan arasında Kaldım L7 deki ram çok düşük olacağından işimi görmez diye düşünüyorum ama telefon S2 ye benzemesı benı cezp etti
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~hsyn~ 6 yıl
Telefonu alan arkadaşlardan ricam, artılarını ve eksilerini genel hatlarıyla yazabilirler mi?

Telefon 799 liraya teknosada satılıyor. Bu ekran genişliğine rağmen fiyatı iyi gibi duruyor.

Amacım telefonda çok bir şey yapmak değil, internette falan dolaşmak, bazı basit uygulamalar sadece. İş görür mü?

Şimdiden teşekkürler.
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alpabi 7 yıl
Arkadaşlar. Bu model LG telefonumu satmaktayım.
ilgilenenler için
resim.donanimhaber.com/...
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yusufxxy 7 yıl
mrb arkadaşlar. ben 699 liraya galaxy w almayı düşünüyordum. dün teknosada L7 yi gördüm ve biraz kullandım. yanında ekran koruyucu film, arka kapak koruyucu ve dokunmatik kalem hediyesiylebirlikte 799 liraya satılıyor.birçok özelliği galaxy w ile aynı veya daha iyi ama galaxy w 1.4 iken L7 1 ghzve 720 p video kaydı yok galaxy w de ise ıcs ve 4.3 " gorilla glass ekran yok sizce hangisini almalıyım. bu arada lg de batarya bozulursa yedek batarya bulmam zor olur mu? L7 kullanıcıları görüşlerini ve telefonun eksiklerini aktarırsa sevinirim
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DH Misafiri 7 yıl
bu telefonu yeni aldım ama oyun bölümünü bulamıyorum ve usbkablosuyla pc ye baglanıp resim müzik atamıorum. nasıl yapıldıgını bilen varsa yardımcı olabilir mi
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TechnoPC 7 yıl
Telefonu aldım fakat wireless bağlanırken sıkıntı çıkarıyor onu çözemedim.Onun dışınmda telefon f/p olarak 10 numara tavsiye edebilirm.Telefonu elinize aldığınızda harbi kaliteyim diye bağırıyor ;) Tavsiyem beyaz kasası değilde siyah olanı almanızdır.
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sütolan 7 yıl TechnoPC
TechnoPC

Telefonu aldım fakat wireless bağlanırken sıkıntı çıkarıyor onu çözemedim.Onun dışınmda telefon f/p olarak 10 numara tavsiye edebilirm.Telefonu elinize aldığınızda harbi kaliteyim diye bağırıyor ;) Tavsiyem beyaz kasası değilde siyah olanı almanızdır.

fiyat performans olarak gerçekten inanılmaz bir telefon
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muratxq000082 7 yıl
peki sizce LGE730 mu bu mu?
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pupsik 7 yıl muratxq000082
muratxq000082

peki sizce LGE730 mu bu mu?

Teknik özelliklere göre L7 daha iyi.
En belirgin farklılık ekran L7 - 4.3" , LGE730 - 3.8".
GPU'lar aynı
İkisinde de işlemci 1000mhz
L7 ekran IPS parlak ekran
LGE730 ekran AMOLED
IPS ekran daha iyi.
RAM ikisinde de 512mb
L7 ROM - 4gb
LGE730 ROM - 2gb.
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okanmuzaffer 7 yıl
Samsung modellerine inanılmaz benziyor.
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..Knight.. 7 yıl
Herkese merhaba,

Şu aralar LG Optimus L7'nin işlemcisi ve RAM'i konusunda bir bilgi kirliliği söz konusu. Bazı yerlerde işlemcinin tek çekirdekli 1 GHz Qualcomm MSM7227A olarak değiştirildiğini (ilk bilgiler TI OMAP 4430 olduğu yönündeydi) gördüm. Bazı yerlerde de RAM, 1 GB olarak geçiyor.
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Roque_Jn 7 yıl
Bu L serisini tanıtalı aylar oldu, keza LG'nin diğer ürünleride öyle ama ne gelen var ne giden, sadece Kore pazarına mı telefon üretiyor bu adamlar.. Yıllar önce Viewty kullanırken de LG ile ilgilenirdim, o zamanda böyleydi, görüyorum ki hiçbir şey değişmemiş..
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inexo 7 yıl
..
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blackcurse 7 yıl
aslında optimus black şu anda 999 tl pahalı.
o telefonun 700-800 arası segmente inmesi lazım bence
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