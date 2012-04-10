LG Optimus L7, nisan ayı sonunda boy gösterecek

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LG Mobile'ın Fransa'daki ağ günlüğünde paylaştığı bilgilere göre Optimus L7, nisan ayı sonuna doğru Avrupa pazarına giriş yapacak.
Sim kilitsiz fiyatı 319 Euro olması beklenen Optimus L7, 1 GHz saat hızında çalışan işlemci ve 512 MB RAM'den güç alıyor; Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich işletim sistemini kullanıyor.
Dörtband GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ve HSPA (HSDPA: 21 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği sunan yeni akıllı telefon, 4 GB dahili flash bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, 4.3-inç boyutlu 480 x 800 piksel dokunmatik kapasitif IPS ekran, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, A-GPS, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, LED flaş, otomatik odaklama ve 1700 mAh batarya gibi özelliklere ev sahipliği yapıyor.
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Telefon 799 liraya teknosada satılıyor. Bu ekran genişliğine rağmen fiyatı iyi gibi duruyor.
Amacım telefonda çok bir şey yapmak değil, internette falan dolaşmak, bazı basit uygulamalar sadece. İş görür mü?
Şimdiden teşekkürler.
ilgilenenler için
resim.donanimhaber.com/...
fiyat performans olarak gerçekten inanılmaz bir telefon
Teknik özelliklere göre L7 daha iyi.
En belirgin farklılık ekran L7 - 4.3" , LGE730 - 3.8".
GPU'lar aynı
İkisinde de işlemci 1000mhz
L7 ekran IPS parlak ekran
LGE730 ekran AMOLED
IPS ekran daha iyi.
RAM ikisinde de 512mb
L7 ROM - 4gb
LGE730 ROM - 2gb.
Şu aralar LG Optimus L7'nin işlemcisi ve RAM'i konusunda bir bilgi kirliliği söz konusu. Bazı yerlerde işlemcinin tek çekirdekli 1 GHz Qualcomm MSM7227A olarak değiştirildiğini (ilk bilgiler TI OMAP 4430 olduğu yönündeydi) gördüm. Bazı yerlerde de RAM, 1 GB olarak geçiyor.
o telefonun 700-800 arası segmente inmesi lazım bence