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LG Optimus L9, 299 Euro fiyat etiketiyle Almanya pazarına giriş yaptı

6 yıl
2,6b
1
28
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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LG'nin ağustos ayında resmi duyurusunu gerçekleştirdiği modeli Optimus L9, elimize ulaşan bilgiler göre ABD'nin ardından Almanya pazarına giriş yapmış durumda. Amazon, akıllı telefon için 299 Euro fiyat belirlemiş.
Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan Optimus L9, Texas Instruments üretimi OMAP 4430 platformu desteğini arkasına alıyor. 45 nm üretim süreci teknolojisi ile geliştirilen çift çekirdekli (ARM Cortex-A9) bu platformda, işlemci 1 GHz saat hızında, PowerVR SGX540 grafik birimi ise 304 MHz saat hızında çalışıyor.
Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.0.4 ''Ice Cream Sandwich'' versiyonunu kullanan Optimus L9, 4.7-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif IPS ekranı, Full HD video kaydedebilen 5 megapiksel çözünürlüğünde kamerayı, 4 GB dahili depolama alanını ve 2.150 mAh kapasiteli bataryayı beraberinde getiriyor.
LG Optimus L9'un ilerleyen günlerde tüm Avrupa ülkelerinde boy göstermesi bekleniyor. 

http://www.amazon.de/LG-Optimus-Smartphone-Touchscreen-Megapixel/dp/B009IOQB3E/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1352213169&sr=8-2#ystfuv Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
depeche35 6 yıl
Yoo arkadaş doğru görmüş, Optimus L9 800 TL. Sizce değer mi ? Rakibi var mı bu aralıkta ?
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Galaxys7 6 yıl
LG Optimus 4X HD 1179 TL olduğuna göre bunun 950 TL olması lazım ki millet alsın 1000 TL'den fazla yaparlar ise millet 180 TL fazla verir LG Optimus 4X HD alır
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Zenci Forvet 6 yıl
Kasasını beğendim özellikleri de güzel.
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ColDasHeLL 6 yıl
s2
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Silenforce 6 yıl
Türkiyeye geldi bugün bu telefonu Electro World Korupark Bursa da gördüm.Muhteşem bişey özellikle tuş kilidi açma efekti telefonun Wi-Fi ikonu bile efektli :D hatta görevliye sorduk yeni gelmiş fiyatı 799 yada 699du..
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Roque_Jn 6 yıl Silenforce
Silenforce

Türkiyeye geldi bugün bu telefonu Electro World Korupark Bursa da gördüm.Muhteşem bişey özellikle tuş kilidi açma efekti telefonun Wi-Fi ikonu bile efektli :D hatta görevliye sorduk yeni gelmiş fiyatı 799 yada 699du..

L7'den bahsediyorsun sen; o telefon zaten vardı..
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mehmetferhat 6 yıl
Türkiye fiyatıda eş değerde olsa çok daha fazla ilgi görür bu telefon.
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ZStar 6 yıl
tasarımı 10 numara fakat fiyatta sıkıntı yaşanabilir tüketici açısından
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FERFEROS 6 yıl
Tasarımı güzel olmuş ama yukarıdaki yorumlara katılıyorum. Nexus 4 varken alınası bir cihaz değil.4
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pugulli61 6 yıl
amerikalıdan ne farkımız var ki biz bu fiyattan alamıyoruz..
lanet düzen çükcücük
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JoeyBane 6 yıl
Tasarımı estetiği güzel güzel oturtmuşlar. Fiyatı da makul sevilerde. Tuttum bunu.
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escapethelife 6 yıl
299 u buna koymuşlar nexsus 4 e bindirecekler anlaşılan.. aferin lg devam et.
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Gladiotürk 6 yıl
Nexus 4 alırdım ben olsam..
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
tasarim harika
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