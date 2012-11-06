LG Optimus L9, 299 Euro fiyat etiketiyle Almanya pazarına giriş yaptı

LG'nin ağustos ayında resmi duyurusunu gerçekleştirdiği modeli Optimus L9, elimize ulaşan bilgiler göre ABD'nin ardından Almanya pazarına giriş yapmış durumda. Amazon, akıllı telefon için 299 Euro fiyat belirlemiş.



Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan Optimus L9, Texas Instruments üretimi OMAP 4430 platformu desteğini arkasına alıyor. 45 nm üretim süreci teknolojisi ile geliştirilen çift çekirdekli (ARM Cortex-A9) bu platformda, işlemci 1 GHz saat hızında, PowerVR SGX540 grafik birimi ise 304 MHz saat hızında çalışıyor.



Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.0.4 ''Ice Cream Sandwich'' versiyonunu kullanan Optimus L9, 4.7-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif IPS ekranı, Full HD video kaydedebilen 5 megapiksel çözünürlüğünde kamerayı, 4 GB dahili depolama alanını ve 2.150 mAh kapasiteli bataryayı beraberinde getiriyor.

LG Optimus L9'un ilerleyen günlerde tüm Avrupa ülkelerinde boy göstermesi bekleniyor.



http://www.amazon.de/LG-Optimus-Smartphone-Touchscreen-Megapixel/dp/B009IOQB3E/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1352213169&sr=8-2#ystfuv