LG Optimus Nexus detaylanıyor





Bu yıl LG tarafından üretilmesine kesin gözüyle bakılan Google'ın Nexus serisi amiral gemisine ait yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Güney Koreli firmanın Ağustos sonunda duyurduğu Optimus G ile aynı donanımı paylaşması beklenen yeni Nexus'un özellikleri MoDaCo sitesinin kurucusu Paul O'Brien tarafından internette yayınlandı. Optimus G tabanlı bir aygıt olsa da aynı tasarım çizgilerine sahip olmayacağı belirtilen yeni Nexus'un çeşitli kaynaklar tarafından sağlanan teknik özellikleri, tahmin edilenen aksine ucuz bir telefonun yolda olduğuna işaret ediyor.

LG Nexus ya da Optimus G Nexus olarak isimlendirilen, ancak henüz hangi isimle piyasaya sürüleceğine karar verilmemiş olan akıllı telefonun iddia edilen teknik özellikleri şöyle;

Dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset

2GB RAM

4.7 inç WXGA (1280 x 768 piksel) True HD IPS ekran

Butonsuz ön panel, ekran üzerinde dolaşım butonları

8MP kamera

microSD kart slotu yok

8/16GB dahili hafıza

Çıkarılamayan pil

Kablosuz şarj özelliği Önümüzdeki ayın ortalarında satışına başlanacak LG Nexus'un Optimus G'deki 13MP'lik kamera, microSD desteği ve çıkarılabilir pil gibi detayları beraberinde getirmemesinin başlıca sebeplerinin, yeni nesil Exmor R sensörlerde yaşanan tedarik sıkıntısı ve daha ucuz bir ürün ortaya koymak olduğu tahmin ediliyor. Önceki söylentilerde, Google'ın Nexus 7'nin ürün formunu yeni akıllı telefonuna entegre etmek istediği öne sürülmüştü. Sadece 8 ve 16GB hafıza versiyonları mevcut olacak cihazın 199$'lık Tegra 3'lü çözüm gibi maliyeti düşürmek amacıyla böyle çıkış yapacağı görülüyor. İki iddianın birbirlerini doğrular nitelikte olduğu ve Kasım'ın sonunda başlayacak tatil sezonunun oldukça yaklaştığı göz önünde bulundurulduğunda, sıralanan bu özelliklerin doğru olma ihtimali artıyor. Ancak resmi bir açıklama yapılana kadar yeni Nexus'un nasıl geliştirildiğini kesin bir şekilde ifade etmek güç. AndroidAndMe sitesinin sızdırdığı Google kaynaklı cihazın inceleme yorumu da son gelişmelerin gerçeği yansıttığını gösteriyor. Optimus G'nin aksine yuvarlatılmış köşelere sahip olan ve arka kısmında Nexus yazısını taşıyan akıllı telefonun ayrıca Nexus markasıyla özdeşleşen dört renkli logoyla donatıldığı aktarılmıştı. Android 4.2 Jelly Bean sürümüne sahip bu cihaz, Project Butter kapsamındaki yeni iyileştirmelerle uygulama kapama ve uygulama geçişleri gibi işlemlerde çok daha iyi bir performans sergileyecek. LG tarafından üretilen amiral gemi modeline Samsung, HTC ya da Sony çözümlerinin eşlik edip etmeyeceği konusunda henüz güvenilir bir kaynak kayda değer bir sızıntı gerçekleştiremedi. İçerisinde bulunduğumuz Ekim ayı içerisinde LG ve Google'ın ortak basın etkinliğinde resmiyet kazanacağı tahmin edilen Optimus Nexus, yıl sonuna kadar dünya genelinde çevrimiçi olarak Google Play Store mağazasından ve büyük perakendeciler aracılığıyla tüketiciyle buluşturulacak. Bununla birlikte Nexus programına dahil olmak için üreticilerin yaptığı başvurulardan onaylanan ürünlerin saf Google tecrübesiyle geliştirilmiş yazılımlarla yine aynı satış kanallarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

http://www.modaco.com/page/news/_/android/exclusive-more-details-on-lgs-forthcoming-nexus-r788