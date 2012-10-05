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LG Optimus Nexus detaylanıyor

6 yıl
6,5b
1
60
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Bu yıl LG tarafından üretilmesine kesin gözüyle bakılan Google'ın Nexus serisi amiral gemisine ait yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Güney Koreli firmanın Ağustos sonunda duyurduğu Optimus G ile aynı donanımı paylaşması beklenen yeni Nexus'un özellikleri MoDaCo sitesinin kurucusu Paul O'Brien tarafından internette yayınlandı. Optimus G tabanlı bir aygıt olsa da aynı tasarım çizgilerine sahip olmayacağı belirtilen yeni Nexus'un çeşitli kaynaklar tarafından sağlanan teknik özellikleri, tahmin edilenen aksine ucuz bir telefonun yolda olduğuna işaret ediyor.
LG Nexus ya da Optimus G Nexus olarak isimlendirilen, ancak henüz hangi isimle piyasaya sürüleceğine karar verilmemiş olan akıllı telefonun iddia edilen teknik özellikleri şöyle;
  • Dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset
  • 2GB RAM
  • 4.7 inç WXGA (1280 x 768 piksel) True HD IPS ekran
  • Butonsuz ön panel, ekran üzerinde dolaşım butonları
  • 8MP kamera
  • microSD kart slotu yok
  • 8/16GB dahili hafıza
  • Çıkarılamayan pil
  • Kablosuz şarj özelliği
Önümüzdeki ayın ortalarında satışına başlanacak  LG Nexus'un Optimus G'deki 13MP'lik kamera, microSD desteği ve çıkarılabilir pil gibi detayları beraberinde getirmemesinin başlıca sebeplerinin, yeni nesil Exmor R sensörlerde yaşanan tedarik sıkıntısı ve daha ucuz bir ürün ortaya koymak olduğu tahmin ediliyor. Önceki söylentilerde, Google'ın Nexus 7'nin ürün formunu yeni akıllı telefonuna entegre etmek istediği öne sürülmüştü. Sadece 8 ve 16GB hafıza versiyonları mevcut olacak cihazın 199$'lık Tegra 3'lü çözüm gibi maliyeti düşürmek amacıyla böyle çıkış yapacağı görülüyor. İki iddianın birbirlerini doğrular nitelikte olduğu ve Kasım'ın sonunda başlayacak tatil sezonunun oldukça yaklaştığı göz önünde bulundurulduğunda, sıralanan bu özelliklerin doğru olma ihtimali artıyor. Ancak resmi bir açıklama yapılana kadar yeni Nexus'un nasıl geliştirildiğini kesin bir şekilde ifade etmek güç.
AndroidAndMe sitesinin sızdırdığı Google kaynaklı cihazın inceleme yorumu da son gelişmelerin gerçeği yansıttığını gösteriyor. Optimus G'nin aksine yuvarlatılmış köşelere sahip olan ve arka kısmında Nexus yazısını taşıyan akıllı telefonun ayrıca Nexus markasıyla özdeşleşen dört renkli logoyla donatıldığı aktarılmıştı. Android 4.2 Jelly Bean sürümüne sahip bu cihaz, Project Butter kapsamındaki yeni iyileştirmelerle uygulama kapama ve uygulama geçişleri gibi işlemlerde çok daha iyi bir performans sergileyecek. LG tarafından üretilen amiral gemi modeline Samsung, HTC ya da Sony çözümlerinin eşlik edip etmeyeceği konusunda henüz güvenilir bir kaynak kayda değer bir sızıntı gerçekleştiremedi.
İçerisinde bulunduğumuz Ekim ayı içerisinde LG ve Google'ın ortak basın etkinliğinde resmiyet kazanacağı tahmin edilen Optimus Nexus, yıl sonuna kadar dünya genelinde çevrimiçi olarak Google Play Store mağazasından ve büyük perakendeciler aracılığıyla tüketiciyle buluşturulacak. Bununla birlikte Nexus programına dahil olmak için üreticilerin yaptığı başvurulardan onaylanan ürünlerin saf Google tecrübesiyle geliştirilmiş yazılımlarla yine aynı satış kanallarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. 

http://www.modaco.com/page/news/_/android/exclusive-more-details-on-lgs-forthcoming-nexus-r788 Yorum Yaz
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aceleciburak 6 yıl en beğenilen
Gercek android deneyimi yasamak isteyen Nexus kullanmali ...
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Red_devil33 6 yıl
Çıkarılamayan pil kötü olmuş
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Stanislas Xavier 6 yıl
Butonsuz ekran tasarımın G den farklı olması demek,kişisel bir şey ama optimus g nin tasarımını ben çok sıradan bulmuştum,bu açıdan güzel olabilir, öte yandan kamera,sd kart gibi kesintiler yapılmasa iyiydi ama LG mecbur buna çünkü G nin aynısı bir Nexus çıkarırsa insanlardan neden nexus dururken G alsın, doğal olarak amiral gemisinin çok baltalamayan bir nexus olması gerek,bu yüzden az da olsa kırpılmış, yine de süper bir alet olacak eminim,donanım iyi,ekran konusunda LG zaten süper, yazılımda google dan hızlıca gelecek Lg zaten taş gibi cihaz üretiyor,çok alınabilir bir alet olacak kısacası,bekleyip göreceğiz..
Butonsuz ekran tasarımın G den farklı olması demek,kişisel bir şey ama optimus g nin tasarımını ben çok sıradan bulmuştum,bu açıdan güzel olabilir, öte yandan ...
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Faux Carnival 6 yıl
Nexus cihazlar hep rezalet ve caginin gerisinde donanimla geldi. Kamera, malzeme kalitesi, ekranlar, islemci, GPU hep hayal kirikligi oldu. Optimus G'nin incelemelerine bakarsak butun bu sorunlar giderilmis. Cok cok iyi bir cihaz geliyor.

Saf Android'e diyecek bir sey zaten yok. Ozellikle Jelly Bean ve Google Now ile son derece temiz, guclu, hizli bir isletim sistemi haline geldi.
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berkkarabacak 6 yıl
alınır
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hollowman_ 6 yıl
mehmetferhat
zetnakah LG buna da güncelleme vermez


O kadarda değil sene sonuna kadar 4.1 güncellemesi vereceğiz diye açıklama yapmışlar bence türkiyeye direk 4.1 ile gelir bu telefon.

Nexus telefonların güncellemelerini telefonu yapan firmalar vermiyor. direk olarak google güncellemeleri veriyor. dahası yeni bir sistem tanıtıldığı hafta nexus telefonlara güncellemesi gelir. Nexus s bile galaxy nexusla aynı anda jelly bean güncellemesi alıyorsa düşünün artık.
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aceleciburak 6 yıl
Carphone Warehouse ta ''LG Nexus 4'' olarak görüntülendi ...
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alp0007 6 yıl
'Butonsuz ön panel,8MP kamera, microSD kart slotu yok, 8/16GB dahili hafıza , çıkarılamayan pil' Bu bilgiler ışığında piyasaya çıkarmasalar bence daha iyi.
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mehmetferhat 6 yıl
Bu tip bir ortaklığa diğer firmalardan çok lg'nin ihtiyacı var.Güncelleme konusundaki sıkıntılarını aşmak adına google ile ortak çalışması lg'ye çok şeyler katacaktır bence.
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RAN7843 6 yıl
bence bu modeler piyasaya ayrı bir can verecek kesinliklee benim merak etiğim yılbaşından sonra tanıtılacak sony nin yeni kamerası exmor RS sensörleri benim açımdan kamera gerçekten önemli tabiki nokıa nın lumıa 808 deki gibi sadece kamera gerisi boş cihaz istemiyorummmm
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shimoda 6 yıl
Google Play üzerinden ülkemizde de satılsa güzel olurdu.
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emre1393 6 yıl
google appleın yaptığına benzer strateji izliyor. bu androidin felsefesine aykırı bir şey.
eğer fiyatı 200 dolar olacaksa sim free olarak (hiç sanmıyorum, hele türkiyeden bahsetmedim bile) o zaman iyi bir seçenek olur eksiklerina rağmen.
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inexo 6 yıl emre1393
emre1393
google appleın yaptığına benzer strateji izliyor. bu androidin felsefesine aykırı bir şey.
eğer fiyatı 200 dolar olacaksa sim free olarak (hiç sanmıyorum, hele türkiyeden bahsetmedim bile) o zaman iyi bir seçenek olur eksiklerina rağmen.

1500den aşağı olmaz
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FERFEROS 6 yıl
Çıkarılabilir batarya olsaymış keşke. Birde ismi Optimus Nexus olsa daha iyi:)
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vehbi 6 yıl
O zaman LG'nin çıkaracağı kendi modelinde yazılım güncelleme sorunu olmayacaktır. Arkasında ne de olsa Google var. LG Optimus G alma konusunda sırf bu nedenle kararsızdım. Ama aynı ürün sadece kasa ve küçük donanımsal farklılıklarla Google için de çıkarılacaksa LG'nin kronik güüncelleme sorunu Optimus G'de yaşanmayacak demektir.
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-gg- 6 yıl
Haftada bir telefon tanıtıyor LG, ne yapmaya çalışıyor
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OverClocK1ng 6 yıl
Red_Devil33
Çıkarılamayan pil kötü olmuş

Çok hızlı şarj olabilecek ama. Bir de kablosuz şarj olacak.
Tıpkı Optimus 4X Hd gibi yarım saatte %70 şarj olabilir. Hatta belki daha bile iyi olabilir...
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