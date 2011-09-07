LG Optimus Note; 1.2 GHz Nvidia Tegra 2 işlemcili ve 4.0-inç NOVA ekranlı telefon

Güney Kore'nin en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi LG Mobile'ın, Android 2.3.4 ''Gingerbread'' işletim sistemi ile 4-satır QWERTY klavyeyi bir araya getiren yeni modeli Optimus Note görüntülendi.

125 mm uzunluğunda, 65 mm genişliğinde ve 12.3 mm kalınlığında tasarlanan Optimus Note, gelen bilgilere göre EV-DO Rev B. alt yapısıyla uyumlu çalışabiliyor. 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformundan ve 1 GB DDR2 RAM'den güç alan akıllı telefonda, 8 GB dahili depolama kapasitesi bulunuyor.



Günümüzde standart haline gelen Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, GPS ve HDMI portuyla donatılan akıllı telefonda 4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik NOVA ekrana yer verilmiş. LG Mobile'ın NOVA olarak isimlendirdiği ekran, sunduğu 700-nit parlaklık seviyesiyle ön plana çıkıyor.



Uzakdoğu pazarına yönelik hemen her modelde olduğu gibi T-DMB TV alıcısına sahip akıllı telefonun ön yüzünde VGA, arka yüzünde 5 megapiksel kamera (otomatik odaklama özellikli) konumlandırılmış.



Son olarak LG Mobile'ın, 1500 mAh'lik bataryayı yeterli gördüğü akıllı telefonun global versiyonunun satışa sunulup sunulmacağı belirsizliğini korumakta.

