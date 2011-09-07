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LG Optimus Note; 1.2 GHz Nvidia Tegra 2 işlemcili ve 4.0-inç NOVA ekranlı telefon

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
32b
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70
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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LG Optimus Note; 1.2 GHz Nvidia Tegra 2 işlemcili ve 4.0-inç NOVA ekranlı telefon
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Güney Kore'nin en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi LG Mobile'ın, Android 2.3.4 ''Gingerbread'' işletim sistemi ile 4-satır QWERTY klavyeyi bir araya getiren yeni modeli Optimus Note görüntülendi.
125 mm uzunluğunda, 65 mm genişliğinde ve 12.3 mm kalınlığında tasarlanan Optimus Note, gelen bilgilere göre EV-DO Rev B. alt yapısıyla uyumlu çalışabiliyor. 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformundan ve 1 GB DDR2 RAM'den güç alan akıllı telefonda, 8 GB dahili depolama kapasitesi bulunuyor.
Günümüzde standart haline gelen Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, GPS ve HDMI portuyla donatılan akıllı telefonda 4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik NOVA ekrana yer verilmiş. LG Mobile'ın NOVA olarak isimlendirdiği ekran, sunduğu 700-nit parlaklık seviyesiyle ön plana çıkıyor.
Uzakdoğu pazarına yönelik hemen her modelde olduğu gibi T-DMB TV alıcısına sahip akıllı telefonun ön yüzünde VGA, arka yüzünde 5 megapiksel kamera (otomatik odaklama özellikli) konumlandırılmış.
Son olarak LG Mobile'ın, 1500 mAh'lik bataryayı yeterli gördüğü akıllı telefonun global versiyonunun satışa sunulup sunulmacağı belirsizliğini korumakta.
LG Optimus Note; 1.2 GHz Nvidia Tegra 2 işlemcili ve 4.0-inç NOVA ekranlı telefon
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LG Optimus Note; 1.2 GHz Nvidia Tegra 2 işlemcili ve 4.0-inç NOVA ekranlı telefon
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Mr.Kertenkele 8 yıl en beğenilen trigGa
trigGa

kenDi aDıma konuşMak gerekirSe beDaVa verSeLer aLmam.SamSung galaxY s 2 kuLLanıcısıYım ve samSung galaxy note denDe şaşmam...


Arkadaşım ilk önce adam gibi yazmayı öğren sonra yorum yap.Anladın mı ?

Telefona gelirsek güzel diyebilirim.
Ama lg yeni telefonlar çıkaracak ise yine 4.0 inc çıkarıyor.Daha büyültmesi lazım 4,3 4,5 inc gibi.Ama kızaklı olduğu için 4.0 inc tam yerinde olmuş
trigGakenDi aDıma konuşMak gerekirSe beDaVa verSeLer aLmam.SamSung galaxY s 2 kuLLanıcısıYım ve samSung galaxy note denDe şaşmam......
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Makarov06 8 yıl
desire s te pentile ekranmı kullanılıyor? bileniniz varmı?
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Şeker Hapı 8 yıl
sadece güney koreye özel olacakmış dünyaya açılmazsa lg hata eder
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Şeker Hapı 8 yıl
tam istediğim gibi olmuş 4inç ekran kızaklı fiziksel klavye android 2.3.4 klavye güzel oluyor bazıları dokunmatikte ne gerek var demiş ancak klavye ile yazması gerçekten çok rahat oluyor ayrıca ekranda dkunmatik klavye çıkmıyor ekranı daha rahat kullanabiliyoruz ayrıca daha büyük bir ekrana da gerek yok telefonun gereksiz yere büyümesine sebep oluyor ki 4 inç ekranlı bir telefon bile bayağı geniş oluyor bu telefonun beyaz rengi güzel olurdu
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a_n0507 8 yıl
Lg yine yapacağını yapmış... çok beğendim bu telefonu... tasarımıda özellikleride süper bence...
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DH Misafiri 8 yıl
4 inc az bence rakipler 5 i gördü, sırf klavye ekleniyor diye ekranı küçültmek mantıksız...
Artık telefonlar yanlızca aramalar için kullanılmıyor...
Artı batarya en iyi telefonu dahi antipatik yapabiliyor bataryada cimrilik yapmamak lazım diye düşünüyorum....
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SystemApps 8 yıl
ya şu kilavyeli telefonlar muhteşem oluyr ancak fiyatlarıda klavyesislere göre muhteşem oluyor yani...
Yok arkadaş mekanik tuş takımı olmadan olmuyor alışamıyorum illa dokunduğum tuşları aynı zamanda hissedecem.Öbür türlü hem ekranı kısıtlıyor hemde tatmin etmiyor insanı.. inş gereken özeni göstermeye devam ederler.Muhteşem bir tasarım sonuçta.
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LKLC 8 yıl
cfyi bilmem, diğer benchmarklarda önde.
benim istediğim tarayıcı performansı. S2 şuanda en iyisini sunuyor, tegra 2 li diğer telefonlarda aynen bunun gibi tarayıcıda geride.
youtube.com/...
buda optimus 3d vs galaxy s2 tarayıcı.Dikkat video oynatırken düzgün oynatamıyor bile.
LG ye güvenilmez dedim, sözümü sen doğruladın şuanda. Halen 2.2 den ileriye geçeyen bir üretici.
Not: 2 aletide almadım diyorum beni 1700 TL bir telefona vermekle suçluyorsun :)
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OvernightSensation 8 yıl LKLC
hasanaygunoglu

cfyi bilmem, diğer benchmarklarda önde.



benim istediğim tarayıcı performansı. S2 şuanda en iyisini sunuyor, tegra 2 li diğer telefonlarda aynen bunun gibi tarayıcıda geride.



youtube.com/...



buda optimus 3d vs galaxy s2 tarayıcı.Dikkat video oynatırken düzgün oynatamıyor bile.



LG ye güvenilmez dedim, sözümü sen doğruladın şuanda. Halen 2.2 den ileriye geçeyen bir üretici.



Not: 2 aletide almadım diyorum beni 1700 TL bir telefona vermekle suçluyorsun :)




1.cisi o lglerin hiçbiri 2.3.3 güncellemesi olmadan tarayıcı testi yapılmış ayrıca geforce gpu emin olabilirsin samsungdakinden daha kaliteli video ve akıcı video sunabiliyor bunda problem yok. LG optimus 3D 2.3.3 güncellemeyi alsın o telefon durduralamaz emin olabilirsin dünyada triple dual channel ilk ve tek telefondur bilmeden konuşmayalım.S2 harikulade telefondur sözüm yok ama optimus 3D ve 2x'in çoğu konuda gerisinde.
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ridvan79 8 yıl
Ha aynen bende onu diyom sgs 2 kötü degil ama dediginiz gibbi testler ortada su an icin optimus 3d onde 2x ile cfbenchte aldigim degeri arkadas sgs2 ile alamadi ama yazilim uyumsuzligundanda olabilir ama ayni sey diger testlerde bizim icinde geçerlidir
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ridvan79 8 yıl
Birde demissin ben iki cihazida kullanmadim :)) ben su lg optimus 2x kullaniyorum ve sgs2 ile canli canli karsilastirdim inan arkadasta ayni fikirde hdmi cikis var tegra 2 var ips panel bunu nette arastir aradaki farki anlarsin ddr2 ram full hd video cekimleri özellikle gece cekimleri cok iyi karsilastirmalar var bir tek dezavantaji hala yaziliminin guncelleyememesi buda lg nin ayibi 2.2.2 kullanan bir telefon ve ama benchmarklarda kafa kafaya giden telefon ustelik cf gibi benchmarklarda onde giden bir telefon canli canli inceledik yakinda bir video hazirlariz paylasiriz
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OvernightSensation 8 yıl
hasanaygunoglu
OvernightSensation
hasanaygunoglus2 ile kıyaslanamaz bile. LG nin ürettiği telefonlar belli. Bu telefonda da tegra 2 kullanmış, halbuki tegra 2 nin kötü olduğunu; exynos un hepsinden iyi olduğunu herkes biliyor. Zaten android hızlarının sınırına gelmiş bir telefondan bahsediyoruz.
bir telefonu sadece işlemci ile kıyaslayamazsın bu telefonda s2yi ezici üstünlükte DDR2 ram var bu da oyunlarda s2ye göre bariz ezici üstünlük sağlar. S2 nin donanım olarak üstün olduğu tek nokta işlemci bu telefona göre.
oyun dediğin sanki pc oyunlarını oynatacak alet. Android oyunlarını zaten hızlı bir şekilde açabiliyor s2.Benim görüşüme göre LG ye güven olmaz. optimus 2x i biliyoruz, aynı işlemciyle ne kadar iyi olabilirki.

kardeşim benchmark testleri var yahu optimus 3D 2.2 ile s2'yi darma duman ediyorsa bu cihaz hayli hayli eder donanımsal olarak 2sindende üstün lütfen bilgilen. S2 muhteşem cihaz ama bunun rakibi değil.
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OvernightSensation 8 yıl
ridvan79
Evet mesut cevik seyrettim samsungtan baska hic bir seyden bahsetmiyorlardi 3 telefonu incelemeye almışlar sadece bir telefondan bahsediyorlardi samsungta samsung fun clup uyleri ya onlar ondan ikincisi ben telefonumu 1700 tl ye almadim 1000 tl ye aldim ve inan senin yaptigin her seyi fazlasiyla yaptigima emin olabilirsin :)) o kadar cok para veren sizlersiniz ee haliyle savunucan ama camur atmaycan biz sgs2 kötü telefon demiyoruz ama bu alemde tek degilsiniz bunu bilin diyoruz sgs2 varsa optimus da var cf bench diye yaz markette sina telefonu sonra burda paylas bende tamam deyim :)) lg nin neyini gordunde böyle diyorsun yani boraz kotulesene telefonu mesela neleri kötü neyini begenmedin merak ettim :))

hocam boşa yormayın herkes kendi telefonunun fanı oluyor malesef. LG Optimus 3D gibi şuan en iyi donanıma sahip telefonun üreticisi 2.2 ile benchmarkda neler aldığını biliyoruz. S2 mükemmel bir telefondur ama Optimus 3D ve bu note'ün rakibi değil.
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