LG Optimus Vu 2 sonbaharda geliyor





Samsung'un Galaxy Note 2 olarak isimlendirilen yeni bir telefon-tablet melezi hazırladığı çeşitli kaynaklar tarafından bildirilmişti. Mobil sektörün liderine ilk rakip Güney Koreli LG'den gelebilir. DDaily sitesine göre; LG Mobile, birkaç ay önce duyurduğu 5 inçlik Optimus Vu'un devam modelini Galaxy Note 2 ile aynı zaman diliminde satışa sunacak.

Berlin'de düzenlenecek tüketici elektroniği fuarı IFA 2012'de tanıtılması beklenen Galaxy Note 2, Ağustos sonunda resmiyet kazanmış olacak. Ancak Optimus Vu 2, IFA 2012 başlamadan önce gün yüzüne çıkacakmış.

4:3 en-boy oranlı ekranı ile dikkat çeken ilk Optimus Vu cihazı, Snapdragon S3 işlemci, Android Gingerbread işletim sistemi ve 2080mAh'lik bir pile sahipti. İkinci nesil Vu ise; 28nm'lik Krait işlemcilerle donatılan çift çekirdekli 1.5GHz'lik Snapdragon S4 serisi bir yongayla donatılacak, Android 4.0 Ice Cream Sandwich sürümünü taşıyacak.

Halefi gibi 5.0 inçlik 1024 x 768 piksel çözünürlüklü bir ekranın yer alacağı aktarılan Optimus Vu 2'de 4:3 en-boy oranı korunacak. Tasarımı ve taşınabilirliği önemli ölçüde etkileyen bu yapı, yeni bir segmentin kapılarını aralayabilir. Çünkü Galaxy Note 2 almak isteyen bir tüketicinin farklı boyutlardaki Optimus Vu 2'ye yönelmesi zor görünüyor. Ancak bu donanımın sağlayacağı avantajlardan yararlanmak isteyenler olabilir.

Satış konusunda başarılı olacağı düşünülmeyen Galaxy Note, yapılan son duyuruya göre dünya genelinde 7 milyon kullanıcıya sahip. Üstelik analizler, tüketicilerin büyük çoğunluğunun diğer markaların da telefon-tablet melezi üretmesini istediklerini ortaya çıkarak başta Samsung olmak üzere LG ve bazı uzak doğu merkezli üreticileri cesaretlendirdi. Muhtemelen bu sektöre yakında HTC de dahil olarak rekabeti iyice kızıştıracak.

http://www.ddaily.co.kr/news/news_view.php?uid=92829&?ystfuv