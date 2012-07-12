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LG Optimus Vu 2 sonbaharda geliyor

6 yıl
2,6b
1
15
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung'un Galaxy Note 2 olarak isimlendirilen yeni bir telefon-tablet melezi hazırladığı çeşitli kaynaklar tarafından bildirilmişti. Mobil sektörün liderine ilk rakip Güney Koreli LG'den gelebilir. DDaily sitesine göre; LG Mobile, birkaç ay önce duyurduğu 5 inçlik Optimus Vu'un devam modelini Galaxy Note 2 ile aynı zaman diliminde satışa sunacak.
Berlin'de düzenlenecek tüketici elektroniği fuarı IFA 2012'de tanıtılması beklenen Galaxy Note 2, Ağustos sonunda resmiyet kazanmış olacak. Ancak Optimus Vu 2, IFA 2012 başlamadan önce gün yüzüne çıkacakmış.
4:3 en-boy oranlı ekranı ile dikkat çeken ilk Optimus Vu cihazı, Snapdragon S3 işlemci, Android Gingerbread işletim sistemi ve 2080mAh'lik bir pile sahipti. İkinci nesil Vu ise; 28nm'lik Krait işlemcilerle donatılan çift çekirdekli 1.5GHz'lik Snapdragon S4 serisi bir yongayla donatılacak, Android 4.0 Ice Cream Sandwich sürümünü taşıyacak.
Halefi gibi 5.0 inçlik 1024 x 768 piksel çözünürlüklü bir ekranın yer alacağı aktarılan Optimus Vu 2'de 4:3 en-boy oranı korunacak. Tasarımı ve taşınabilirliği önemli ölçüde etkileyen bu yapı, yeni bir segmentin kapılarını aralayabilir. Çünkü Galaxy Note 2 almak isteyen bir tüketicinin farklı boyutlardaki Optimus Vu 2'ye yönelmesi zor görünüyor. Ancak bu donanımın sağlayacağı avantajlardan yararlanmak isteyenler olabilir.
Satış konusunda başarılı olacağı düşünülmeyen Galaxy Note, yapılan son duyuruya göre dünya genelinde 7 milyon kullanıcıya sahip. Üstelik analizler, tüketicilerin büyük çoğunluğunun diğer markaların da telefon-tablet melezi üretmesini istediklerini ortaya çıkarak başta Samsung olmak üzere LG ve bazı uzak doğu merkezli üreticileri cesaretlendirdi. Muhtemelen bu sektöre yakında HTC de dahil olarak rekabeti iyice kızıştıracak.

http://www.ddaily.co.kr/news/news_view.php?uid=92829&?ystfuv Yorum Yaz
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LKLC 6 yıl en beğenilen
bu aleti kim aldı da yenisini çıkarıyorlar. bu ne lan ? bu nasıl saçma bir alet. ben paintle daha iyi telefon tasarlarım. bildiğin tuğla, hatta tuğla daha görkemli tasarlanmış.
bu aleti kim aldı da yenisini çıkarıyorlar. bu ne lan ? bu nasıl saçma bir alet. ben paintle daha iyi telefon tasarlarım. bildiğin tuğla, hatta tuğla daha görk...
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armanatilgan 6 yıl
jovanovic
Noteun ekranı büyük diyenler bunu da açıklasın bakalım...

Hadi ataizler bunuda açıklayın.
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DH Misafiri 6 yıl
5 inclik telefonu cepte taşımak zor telefon icin en ideal 4.5 icliktir 5 ve uzeri artık tablet sınıfına giriyor
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Lepanto 6 yıl
Daha çoğu ülkeye Optimus Vu gelmeden Optimus Vu 2 mi geliyor şimdi de?
Gelse bile, 2. modelde 4:3 boy oranını değiştirip, 16:10 veya bence en ideali olan 16:9 yapmazlarsa sonuç gene hayal kırıklığı olacaktır kanımca.
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Stanislas Xavier 6 yıl
Alan olmuş ki ikinci bir model üretecekler,dünya çapında bir şey diyemem ama ana vatanında bu aletler iyi satıyor,bir çok turist korelinin elinde note gördüm ama optimus vu yalnızca bir tane gördüm..Lg sürekli yeni bir şeyler deneyen bir firma 21:9 oranlı Bl40 çıkarmıştı ve bence daha başarılıydı..4:3 müş tü kaka ,diyenleri çok anlıyorum desem yalan olur evet cihaz fazla geniş oluyor ama bu yalnzca Lg ye özgü bir şey değil elmalar da aynı orana sahip,iphone un ekranını 4"-5" yapın bakalım bu cihazdan farkı olacak mı ?
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General. 6 yıl
Kızın bakışları ve sırıtması sanki LG ye allah belanızı versin bu ne lan ne hallere düştüm diyor sanki
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bocekgrafik 6 yıl
Resim, balık gözü objektifle yapıldığı için resim yayvanlaşmış. Yani telefon aslında o kadar geniş değildir. Sol alttaki telefonu bakarsanız, ne demek istediğimi anlarsınız. Balık gözü objektiflerde görüntü, kenarlara doğru iyice yayvanlaşır.
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nevai 6 yıl
yalaruncular gelir birazdan :D
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e-mcani 6 yıl
ee... daha bir kaç gün önce Buradaki haberde "F180" kod adıyla 5" lik bir telefon çıkaracağı ve ekran çözünürlüğünün 1280x720 olacağı yani buradan da 16:9 oranı olduğu sonucu çıkıyor ki aslında bu ihtimal bence daha iyi... iddiaların ardı arkası kesilmiyor. her iki modelide çıkaracağını zannetmiyorum... ya f180 dedikleri model optimus vu 2 ki umarım değildir. yada ağzı olan konuşuyor...
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strahd_von_zarovich 6 yıl
Apple ilk note gibi bir tablet çıkarsaydı şu an lg ye dava açılmıştı büyüklüğünden.
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M@rtin 6 yıl
artcraft35
LKLC bu aleti kim aldı da yenisini çıkarıyorlar. bu ne lan ? bu nasıl saçma bir alet. ben paintle daha iyi telefon tasarlarım. bildiğin tuğla, hatta tuğla daha görkemli tasarlanmış.
ben yazacaktım benden önce yazan olmuş. gerçekten anlam veremiyorum, 1.sinden ne hayır görmüşler de 2.yi çıkarıyorlar

Ne adamsınız adam girişimci üretiyo tutsun tutmasın belki çok güzel bir şey geliştircek 3-4 versiyonlarında.Çeşitlilik herzaman güzeldir.
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artcraft35 6 yıl
LKLC
bu aleti kim aldı da yenisini çıkarıyorlar. bu ne lan ? bu nasıl saçma bir alet. ben paintle daha iyi telefon tasarlarım. bildiğin tuğla, hatta tuğla daha görkemli tasarlanmış.

ben yazacaktım benden önce yazan olmuş.
gerçekten anlam veremiyorum, 1.sinden ne hayır görmüşler de 2.yi çıkarıyorlar
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LKLC 6 yıl en beğenilen
bu aleti kim aldı da yenisini çıkarıyorlar. bu ne lan ? bu nasıl saçma bir alet. ben paintle daha iyi telefon tasarlarım. bildiğin tuğla, hatta tuğla daha görkemli tasarlanmış.
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Psydia 6 yıl LKLC
LKLC
bu aleti kim aldı da yenisini çıkarıyorlar. bu ne lan ? bu nasıl saçma bir alet. ben paintle daha iyi telefon tasarlarım. bildiğin tuğla, hatta tuğla daha görkemli tasarlanmış.

Tek elle tutulacak sekilde yapsa + guzel koreli kizlarla tanitsa lg optimus vu'yu bile satar. Lg'ye koreli olmayan yonetici lazim.
Lazim dedik ama insallah nokia'daki durum gibi olmaz
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Psydia 6 yıl
Bu telefonla e90 communicator'daki gibi bir klavye verseler super olur aslinda dock tarzinda...
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