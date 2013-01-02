LG Optimus Vu, Güney Kore'de 1 milyon satış rakamına ulaştı





Samsung'un Galaxy Note II modelinin memleketi Güney Kore'de 1 milyon satış rakamını geçtiğini duyurmasının ardından, LG de Optimus Vu modelinin 1 milyon satış rakamını yakaladığını açıkladı.





Şubat ayında LG tarafından duyurusu yapılan Optimus Vu aslında ilk Galaxy Note modeline bir rakip olarak çıkmıştı. 5 inçlik 1024 x 768 piksel çözünürlükte 4:3 görüntü oranına sahip ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM 8660 çift Scorpion çekirdekli işlemci, Adreno 220 grafik birimi, Android 2.3.5 işletim sistemi, 1GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlükte arka / 1.3MP çözünürlükte ön kamera, 1080p video kaydı, 2080mAh batarya şeklinde özelliklerini saymak mümkün.





Galaxy Note II bu rakama 90 günde ulaşırken, Optimus Vu 9 ayda bu satışları yakaladı. Ancak satış rakamlarına Optimus Vu II modelinin de dahil edilip edilmediği bilinmiyor. Optimus Vu modeli NVIDIA Tegra 3 yongada sistemli versiyonu ile ülkemizde de satışa sunulmuştu.





Güney Kore'nin elektronik devi bu İki firma arasında hem ulusal hem uluslararası alanda bir rekabet hüküm sürmekte. Bu da zaman zaman hukuk mücadelesi şeklinde yansıyabiliyor.

http://www.phonearena.com/news/LG-bends-the-rules-and-says-the-LG-Optimus-Vu-sold-1-million-units-in-South-Korea_id38187