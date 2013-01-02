Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG Optimus Vu, Güney Kore'de 1 milyon satış rakamına ulaştı

6 yıl
860
1
13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Samsung'un Galaxy Note II modelinin memleketi Güney Kore'de 1 milyon satış rakamını geçtiğini duyurmasının ardından, LG de Optimus Vu modelinin 1 milyon satış rakamını yakaladığını açıkladı.

Şubat ayında LG tarafından duyurusu yapılan Optimus Vu aslında ilk Galaxy Note modeline bir rakip olarak çıkmıştı. 5 inçlik 1024 x 768 piksel çözünürlükte 4:3 görüntü oranına sahip ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM 8660 çift Scorpion çekirdekli işlemci, Adreno 220 grafik birimi, Android 2.3.5 işletim sistemi, 1GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlükte arka / 1.3MP çözünürlükte ön kamera, 1080p video kaydı, 2080mAh batarya şeklinde özelliklerini saymak mümkün.

Galaxy Note II bu rakama 90 günde ulaşırken, Optimus Vu 9 ayda bu satışları yakaladı. Ancak satış rakamlarına Optimus Vu II modelinin de dahil edilip edilmediği bilinmiyor. Optimus Vu modeli NVIDIA Tegra 3 yongada sistemli versiyonu ile ülkemizde de satışa sunulmuştu.

Güney Kore'nin elektronik devi bu İki firma arasında hem ulusal hem uluslararası alanda bir rekabet hüküm sürmekte. Bu da zaman zaman hukuk mücadelesi şeklinde yansıyabiliyor. 

http://www.phonearena.com/news/LG-bends-the-rules-and-says-the-LG-Optimus-Vu-sold-1-million-units-in-South-Korea_id38187 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Gayipten Gelen Ses 6 yıl
Kuzey korede kaç sattı acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
freedomfighter 6 yıl
vu2 bekliyorum yakindan gorun bence teknosada sekilsiz degil cihaz gayet estetik s3 cakması note2 den daha iyidir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 6 yıl
LG Optimus Vu ve Samsung Galaxy Note II çıkış tarihlerini karşılaştırınca LG'nin daha çok yol katetmesi gerekiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1981se 6 yıl
teknosada inceledim bugün ince geniş degişik bir cihaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Athelas_ 6 yıl
LG firmasında erkek manken yok galiba...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
savasserter 6 yıl
4:3 çok geniş 16:9 ince uzun 16:10 bence en ideali. 1280x800 (16:10) ile galaxy note bence şimdiye kadar üretilmiş 5 inch ve üzeri en orantılı ekrana sahip telefondu ama samsung yedi bitirdi aleti malesef. Note 2 1280x720 (16:9) çözünürlüklü olarak üretildi ve bir efsane tarih oldu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enaz3posta 6 yıl
vu larin satilma nedeni note ye gore ucuz olmasi ve bu sayi vu ve vu 2 toplam sayi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nephertiti 6 yıl
Google'a göre nüfus: 49.779.000
1 milyon note II alındı 1 milyonda vu var bizim ülkede bu rakamlara yaklaşan satış yoktur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 6 yıl
vuuuuu diyorum. note2 nin 1 milyon satmasi normalde, vu gibi garip olculu bir telefonun bu kadar satabilmesi gercekten ilginc. ortada bilmedigimiz bir faktor var. ya guney kore halkinin egilimleri cok farkli yada lg nin korede farkli bir fiyatlandirmasi oldu. ellerinde kalan vu lari hp nin yaptigi gibi maliyetine mi sattilar diye aklimdan gecmiyor degil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sherlock66 6 yıl
Telefon çok çirkin ama her şeyin alıcısı var
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tutankemon 6 yıl sherlock66
sherlock66

Telefon çok çirkin ama her şeyin alıcısı var

he valla bu kapitalizmi kim bulmuşsa alnında öpem

bu kadar saçma tüketim çılgının anlamını açıklayan bir sempozyum, konferans falan varsa katılmayı düşünüyom.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
860 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lg
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Creative Tactic3D Rage "Oyuncu Kulaklığı" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim