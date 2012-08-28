LG Optimus Vu II, kızılötesi kontrol özelliğine sahip olacak

500 000 gibi önemli bir satış rakamına ulaşan LG'nin 5 inçlik akıllı telefonu Optimus Vu'nun devam modelinin de hazırlanmakta olduğu ortaya çıkmıştı. LG, yeni modeli ile ilgili resmi bir açıklama yaparak bazı detaylarını paylaştı.





Donanım detayları belli olmasa da Optimus Vu II, kızılötesi uzaktan kumanda özelliğine sahip. Modelde bulunan QRemote uygulaması, kızılötesi bağlantı da sunan hepsi bir arada bir uzaktan kumanda uygulaması.





QRemote, televizyon, set üstü TV kutusu, ses sistemleri, klima gibi pek çok markanın ürünleriyle uyumlu. QRemote, evdeki kablosuz ağa bağlı aygıtları tespit ettiği zaman, kumanda arayüzünü kullanıcı ekranına otomatik olarak getirebiliyor. Uyumlu ürünlerle de kızılötesi üzerinden kumanda edebiliyor. Kilit ekranına da kumanda kısayolları koyabilen uygulama, ailenin diğer üyelerinin de telefon ekran kilidindeyken uygulamayı kullanabilmesini sağlıyor.





LG, Optimus Vu II modelini gelecek ay memleketinde satışa sunacağını açıkladı. Bu da IFA 2012 fuarında muhtemel bir tanıtım olabileceğini gösteriyor. Aynı dönemde Optimus Vu da Tegra 3 işlemcisiyle uluslararası piyasanın yolunu tutacak.