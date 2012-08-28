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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG Optimus Vu II, kızılötesi kontrol özelliğine sahip olacak

6 yıl
1,9b
1
6
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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500 000 gibi önemli bir satış rakamına ulaşan LG'nin 5 inçlik akıllı telefonu Optimus Vu'nun devam modelinin de hazırlanmakta olduğu ortaya çıkmıştı. LG, yeni modeli ile ilgili resmi bir açıklama yaparak bazı detaylarını paylaştı.

Donanım detayları belli olmasa da Optimus Vu II, kızılötesi uzaktan kumanda özelliğine sahip. Modelde bulunan QRemote uygulaması, kızılötesi bağlantı da sunan hepsi bir arada bir uzaktan kumanda uygulaması.

QRemote, televizyon, set üstü TV kutusu, ses sistemleri, klima gibi pek çok markanın ürünleriyle uyumlu. QRemote, evdeki kablosuz ağa bağlı aygıtları tespit ettiği zaman, kumanda arayüzünü kullanıcı ekranına otomatik olarak getirebiliyor. Uyumlu ürünlerle de kızılötesi üzerinden kumanda edebiliyor. Kilit ekranına da kumanda kısayolları koyabilen uygulama, ailenin diğer üyelerinin de telefon ekran kilidindeyken uygulamayı kullanabilmesini sağlıyor.

LG, Optimus Vu II modelini gelecek ay memleketinde satışa sunacağını açıkladı. Bu da IFA 2012 fuarında muhtemel bir tanıtım olabileceğini gösteriyor. Aynı dönemde Optimus Vu da Tegra 3 işlemcisiyle uluslararası piyasanın yolunu tutacak.

http://www.lgnewsroom.co.kr/contents/12714 Yorum Yaz
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epicinfrared 6 yıl en beğenilen
Şu kızılötesi portu eski pda larda mevcuttu evrensel kumanda olarak kullanabiliyorduk, neden şimdiki akıllı telefonlara koymazlar diye merak ederdim bence olması gereken bir özellik madem telefon dışında herşeye yarıyor bu aletler evdeki cihazlarıda kumanda etsin.
Şu kızılötesi portu eski pda larda mevcuttu evrensel kumanda olarak kullanabiliyorduk, neden şimdiki akıllı telefonlara koymazlar diye merak ederdim bence olmas...
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nurettinaz 6 yıl
Lg benim yerime sınavlarada girse alınmaz telefonları. Bknz. eski yazılarım.
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SystemApps 6 yıl
psiloc remote control.sis Download :D


Lg eski teknolojileri yeniden sunuyor :D.ama tabiki olsa fena olmaz
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Bukalemun 6 yıl
bluetooth - wifi - dlna ve yeni çıkan kablosuz bağlantı seçenekleri neden geliştirilmiyor ki! ?

YAZILIM SUNAMAYAN BİR FİRMA , TV - CEP TELEFONU için çokta amacı dışında bir teknolojiye zaman harcıyor.

Zamanı varsa LG X2 optimus a JB 4.1 uyumlu hale getirsin !!!
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interwap 6 yıl
Kızılötesi ile cihazları kontrol 6600 zamanında ne popülerdi. Eskiye geri dönüş. Sevdim bunu.
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epicinfrared 6 yıl en beğenilen
Şu kızılötesi portu eski pda larda mevcuttu evrensel kumanda olarak kullanabiliyorduk, neden şimdiki akıllı telefonlara koymazlar diye merak ederdim bence olması gereken bir özellik madem telefon dışında herşeye yarıyor bu aletler evdeki cihazlarıda kumanda etsin.
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turbo-powwer 6 yıl
Su Tegra 3 un 28 nm versiyonu Tegra 3+ kullanilmaya baslansa daha iyi olacak, gerci Tegra 3 her turlu yeterli orasi kesin
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