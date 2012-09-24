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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG Optimus Vu II modeline ait özellikler internete sızdı

6 yıl
2,1b
1
17
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'nin, 5 inçlik tablet-telefon melezi cihaz pazarına ilk adımını attığı ve Güney Kore'de 500 bin satış rakamını yakaladığı LG Optimus Vu modelinin devamını hazırladığı daha önce rapor edilmişti. Optimus Vu II olarak adlandırılacak model ile ilgili bir reklam görseli internete sızdırıldı.

Firmanın ürün ile ilgili görselini sızdıran ise Güney Koreli Bad IT Tong sitesi. İlk gelen bilgilerde evrensel bir kızılötesi uzaktan kumanda uygulaması ve kızılötesi modülü taşıyacağı belirtilen Vu II modelinin sızdırılan bilgileri aslında beklenen özelliklerinden pek farklı değil.

5 inçlik 1024 x 768 piksel çözünürlükte IPS LCD ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan Qulcomm'un Snapdragon S4 MSM 8960 çift çekirdekli işlemcisi, Adreno 225 grafik birimi, 2G/3G/LTE desteği, 8MP çözünürlüğünde arka aydınlatmalı kamera, 1.3MP çözünürlükte ön kamera, WiFi, Bluetooth 4.0, MHL, NFC, DLNA, WiFi-Direct, 2GB LPDDR2 RAM, 16GB eMMC hafıza, micrSD desteği, 2150mAh batarya, Android 4.0 işletim sistemi şeklinde özelliklerini saymak mümkün.

İlk Optimus Vu modelinin NVIDIA Tegra 3 işlemci taşıyan versiyonunun uluslararası pazara sunulacağı açıklanmıştı. Tahminler uluslararası Optimus Vu modelinin çıkışıyla aynı dönemde Vu II modelinin ABD'de piyasaya sürüleceği ve Samsung'un melez modeli Galaxy Note II ile rekabete gireceği yönünde.


http://ittong.kr/1283 Yorum Yaz
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AERN 6 yıl
Güzel görünüyor cihaz. Ekran boyutları da farklı.
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
Bayanlar cok begeniyor bu telefonu
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DH Misafiri 6 yıl
Çok güzel görünümü çok hoş renkler zevkler tartışılmaz kimisine göre tipsiz ama bana göre çok hoş güzel harika bişey alıcam bundan.
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carter 6 yıl
Yakında telefonları sırt çantasıyla taşımaya başlayacağız. Boyut açısından 90'lı yıllara döndüğümüz bir gerçek.
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OverClocK1ng 6 yıl
simaros
kim kare telefon ister ki?

Apple. Bak kare diye hiç ağzını açıyor mu...
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Amedra 6 yıl
Apple'ın tam tersi yandan büyüyecek bunlar da.
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cceviz 6 yıl
rakibinin note2 olduğunu düşünürsek ki aksi düşünülemez, rekabet edebilmesi için note2 ye göre daha iyi özellikler sunması gerekirdi ki rekabet edebilsin. rekabet edebilmesi için bu özellikler ile note2 nin yarı fiyatına satması lazım.
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simaros 6 yıl
kim kare telefon ister ki?
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erci501 6 yıl
VU 1 okadar satmış ki 2. sini yapmışlar :)
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savasserter 6 yıl
LG bu özellikler segmentindeki diğer telefonlarla rekabet edemez
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aceleciburak 6 yıl
bende mobil cihaz akıllı cihaz düşkünü biriyim ama bıktım son 2 haftadır paso mobil cihaz haberi çıkıyor şu donanımhaberi eski haline döndürün lütfen paso mobil haber oldu ...
donanım incelemeleri nerede olacak deniyordu hala bişi yok mazerette hazır IFA ya gittik oraya gittik buraya gittik tatil yaptık vs... mobil haber yapacağınıza birazda donanıma ağırlık verin yahu ...
1 Ekimde AMD APU lansmanı var bakalım gerçekten 1 Ekimde haberi çıkacak mı merak ediyorum
eleştirmiyim diyorumda hala değişen bişi yok site mobil haberden geçilmiyor ...
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necros76 6 yıl
Bu sinifta note 2 var olduhu surece bunu fazla kisi almaz
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irfan_mandirali 6 yıl
Bunun arka kapağı bana lazım dostum banyomda bi kaç eksik yer varda;) tamamlicam!!
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