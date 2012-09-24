LG Optimus Vu II modeline ait özellikler internete sızdı

LG'nin, 5 inçlik tablet-telefon melezi cihaz pazarına ilk adımını attığı ve Güney Kore'de 500 bin satış rakamını yakaladığı LG Optimus Vu modelinin devamını hazırladığı daha önce rapor edilmişti. Optimus Vu II olarak adlandırılacak model ile ilgili bir reklam görseli internete sızdırıldı.





Firmanın ürün ile ilgili görselini sızdıran ise Güney Koreli Bad IT Tong sitesi. İlk gelen bilgilerde evrensel bir kızılötesi uzaktan kumanda uygulaması ve kızılötesi modülü taşıyacağı belirtilen Vu II modelinin sızdırılan bilgileri aslında beklenen özelliklerinden pek farklı değil.





5 inçlik 1024 x 768 piksel çözünürlükte IPS LCD ekran, 1.5GHz saat hızında çalışan Qulcomm'un Snapdragon S4 MSM 8960 çift çekirdekli işlemcisi, Adreno 225 grafik birimi, 2G/3G/LTE desteği, 8MP çözünürlüğünde arka aydınlatmalı kamera, 1.3MP çözünürlükte ön kamera, WiFi, Bluetooth 4.0, MHL, NFC, DLNA, WiFi-Direct, 2GB LPDDR2 RAM, 16GB eMMC hafıza, micrSD desteği, 2150mAh batarya, Android 4.0 işletim sistemi şeklinde özelliklerini saymak mümkün.





İlk Optimus Vu modelinin NVIDIA Tegra 3 işlemci taşıyan versiyonunun uluslararası pazara sunulacağı açıklanmıştı. Tahminler uluslararası Optimus Vu modelinin çıkışıyla aynı dönemde Vu II modelinin ABD'de piyasaya sürüleceği ve Samsung'un melez modeli Galaxy Note II ile rekabete gireceği yönünde.