LG P720 Optimus 3D Max'ın test sonuçları yayınlandı

Haber Editörü
Güney Kore'nin en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi LG Mobile'ın, Mobil Dünya Kongresi'nde resmiyet kazandırdığı P720 Optimus 3D Max modeli, PostPC tarafından Quadrant, NenaMark2 (v2.2) ve AnTuTu (v2.7.3) testlerine tabii tutuldu.
1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli TI OMAP 4430 platformunun (ARM Cortex-A9), PowerVR SGX540 grafik biriminin ve 1 GB RAM'in güç verdiği Optimus 3D Max, Quadrant Benchmark'tan 2314 puan, AnTuTu Benchmark'tan 5569 puan, NenaMark2'den 31.7 FPS gibi bir sonuç elde etmiş. Karşılaştırma yapmak açısından LG'nin 3D desteği sunan ilk akıllı telefonu Optimus 3D, NenaMark2'den 33.8 FPS, Quadrant Benchmark'tan 2037 puan almış. Ancak nihai tüketiciyle buluşacak olan Optimus 3D Max'ın elde edeceği sonuçların değişebileceğinin altı çizilmekte.
http://www.postpc.gr/article/lg-optimus-3d-max-hands Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bunu toplama pc ile marka pc ye benzetebiliriz. Toplama pc de donanimi senin secme özgürlüğün var ee androidde de ayni markanin çok çeşidi var sec begen al:-) marka pc de ise kapali kutu gelir ve hiçbir toplama pcnin performansini veremez işte bu da iphone :-) uygulama dendi duruldu artik çoğu uygulama androide de geliyor ios un da pek esprisi kalmadi. Habere gelince Lg gibi bir firma bedava verse almam.
Şu an yaptım, CM9 ile 3484.. Stock+Siyahkernel ile 7000 lerde aldığımı hatırladım bir keresinde eleman bir yerde hata yapmış kernelde millet coşuyordu. :D
edit: yanlış hatırlamıyorsam 7200dü ama çok geçti aradan şu an düşünürken bile 5500 müydü lan diyorum.