LG P720 Optimus 3D Max'ın test sonuçları yayınlandı

Güney Kore'nin en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi LG Mobile'ın, Mobil Dünya Kongresi'nde resmiyet kazandırdığı P720 Optimus 3D Max modeli, PostPC tarafından Quadrant, NenaMark2 (v2.2) ve AnTuTu (v2.7.3) testlerine tabii tutuldu.

1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli TI OMAP 4430 platformunun (ARM Cortex-A9), PowerVR SGX540 grafik biriminin ve 1 GB RAM'in güç verdiği Optimus 3D Max, Quadrant Benchmark'tan 2314 puan, AnTuTu Benchmark'tan 5569 puan, NenaMark2'den 31.7 FPS gibi bir sonuç elde etmiş. Karşılaştırma yapmak açısından LG'nin 3D desteği sunan ilk akıllı telefonu Optimus 3D, NenaMark2'den 33.8 FPS, Quadrant Benchmark'tan 2037 puan almış. Ancak nihai tüketiciyle buluşacak olan Optimus 3D Max'ın elde edeceği sonuçların değişebileceğinin altı çizilmekte.



http://www.postpc.gr/article/lg-optimus-3d-max-hands