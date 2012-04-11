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LG P720 Optimus 3D Max'ın test sonuçları yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
24,8b
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18
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi LG Mobile'ın, Mobil Dünya Kongresi'nde resmiyet kazandırdığı P720 Optimus 3D Max modeli, PostPC tarafından Quadrant, NenaMark2 (v2.2) ve AnTuTu (v2.7.3) testlerine tabii tutuldu.
1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli TI OMAP 4430 platformunun (ARM Cortex-A9), PowerVR SGX540 grafik biriminin ve 1 GB RAM'in güç verdiği Optimus 3D Max, Quadrant Benchmark'tan 2314 puan, AnTuTu Benchmark'tan 5569 puan, NenaMark2'den 31.7 FPS gibi bir sonuç elde etmiş. Karşılaştırma yapmak açısından LG'nin 3D desteği sunan ilk akıllı telefonu Optimus 3D, NenaMark2'den 33.8 FPS, Quadrant Benchmark'tan 2037 puan almış. Ancak nihai tüketiciyle buluşacak olan Optimus 3D Max'ın elde edeceği sonuçların değişebileceğinin altı çizilmekte.

http://www.postpc.gr/article/lg-optimus-3d-max-hands Yorum Yaz
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E_Aydin35 7 yıl
Sonuçların değişebileceği belirtilmiş, ama ne kadar bir oynama olur bu sürpriz büyüklükde olursa kullanıcının lehine ayrıca çok güzel birşey olur, sunduğu performasn yine bir akıllı telefona göre iyi..
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baris5834 7 yıl
neden lg yi herkez kötülüyor dünyada 3d teknolojisini en iyi kullanan marka bence lg ips ekranlar baya gelişti artık süper ips hd ips+ vs. amoledlerden s.amoled pluslardan eksiği kalmadı son zamanlarda çoğu marka özellikle tabletlerde ips ye geçti.kalite olarak malzeme kalitesi iyi.Hız performans olarak daha önce 2x kullanmıştım kağıt üzerinde 2 katı olan telefonlarla bile kapışabiliyordu ilk çıkan çift çekidek olmasına rağmen elbette s2 kadar iyi deil şuan s2 kullanıyorum herkez takmış güncellemeye ama zaten s2 de olsa 2x de olsa telefondan iyi anlayanlar stock rom kullanmıyor %90 olarak.Anlamayanlara zaten farketmez.Kamerası kötüydü 2x in şuana kadarki lg lerdede öyleydi ama düzeltebilir sanırım sony-apple-nokıa zaten kamerada ilerde baya s2 nin kamerası bile yarışamaz onlarla.Puan herşeye göre değişir birçok etken var ikisini karşılaştırın eşitşartlarda ciddi bir fark yok.Ayrıca burda amaç aşırı performans deil 3d teknolojisi optimus 3d de 3d geçekten harikaydı ama baş ağrısı vs. sorunlar vardı onlarda giderildiyse gerçekten harika olur uygulamayı 1-2 sn erken açmakmı yoksa kaliteli 3d görüntümü derseniz kesinlikle 3d derim.Ayrıca kendi karşılaştımalarımda ne nexus ne s2 optimus 3d nin ekranı kadar parlak değildi ve o 3d lcd olarak geçiyordu artık ips 3d vs. yapıorlar sanırım kullanmadan kendi cihazınızı aşırı övmeyin
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mert1907 7 yıl
Oyun uygulama ve internette performansli bi deneyim sunsun yok o programdan yok bu program onemli degil.Herkezin performans kavrami farkli.
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Nightmare70 7 yıl
Nereye 4000-5000 yokya alın size benim yaptığım s2 ile quadrant testi işlemci hızı 1.2 den 1.4 ghz'e çıkararak yaptım quadrant testinde galaxy s2'yi geçecek zor bulursunuz :D buyrun buda testin sonucu en son çıkan quadrant ile yaptım eski sürüm felan demeyin ayrıca polonya sürümü 4.0.3 rom var
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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easymen 7 yıl
ıphone nu acalacaksın mis gibi yok ram yok ghz yok bilmem ne yok bencmark uğraşmadan her türlü uygulamayı kullanacaksın hepsi bu kadar.Çoğunluk ünlü uygulamalarda önce iosa geliyor.E o zmn ben niye bilmem kaç mhz tel alayım ki ne espirisi var
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UnInvited_Guest 7 yıl easymen
easymen
ıphone nu acalacaksın mis gibi yok ram yok ghz yok bilmem ne yok bencmark uğraşmadan her türlü uygulamayı kullanacaksın hepsi bu kadar.Çoğunluk ünlü uygulamalarda önce iosa geliyor.E o zmn ben niye bilmem kaç mhz tel alayım ki ne espirisi var

bunu toplama pc ile marka pc ye benzetebiliriz. Toplama pc de donanimi senin secme özgürlüğün var ee androidde de ayni markanin çok çeşidi var sec begen al:-) marka pc de ise kapali kutu gelir ve hiçbir toplama pcnin performansini veremez işte bu da iphone :-) uygulama dendi duruldu artik çoğu uygulama androide de geliyor ios un da pek esprisi kalmadi. Habere gelince Lg gibi bir firma bedava verse almam.
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mkt 7 yıl
Sadece 3d koyarak ilgi çekici olmaz buna donanımda gerek...
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manyakurt 7 yıl
vito_scaletta

?1? benchmark a bakinca, bir an haberin tarihine baktim eki bir haber mi diye. 2300 quadrant.. galaxy s2 de ortalama 4000 aliyorum.
Quadrant değişti, öyle artık 4000 5000 yok


Şu an yaptım, CM9 ile 3484.. Stock+Siyahkernel ile 7000 lerde aldığımı hatırladım bir keresinde eleman bir yerde hata yapmış kernelde millet coşuyordu. :D


edit: yanlış hatırlamıyorsam 7200dü ama çok geçti aradan şu an düşünürken bile 5500 müydü lan diyorum.
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