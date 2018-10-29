LG Pay yakında ABD ve Avrupa'ya gelebilir

Teknoloji devleri birbiri ardına kendi mobil ödeme hizmetlerini kullanıma sunmaya başladı. Apple Pay, Samsung Pay ve Google Pay ilk aklımıza gelenler. Bununla birlikte LG'nin de LG Pay isimli mobil ödeme hizmeti ile bu şirketlerin arasına katılması pek sürpriz olmadı.

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LG Pay henüz ABD ve Avrupa'da kullanıma sunulmuş değil. Mobil ödeme platformunun farklı bir isimle de olsa bu bölgelere gelme ihtimali var gibi görünüyor. Güney Koreli şirketin LG Pay Quick adlı bir hizmet için Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne (EUIPO) ticari marka başvurusu yaptığı ortaya çıktı.

LG Pay'in sınırlı versiyonu olabilir

LG Pay Quick ile ilgili çok fazla detay yok ancak LG Pay'in ABD ve Avrupa pazarlarında kullanıma sunulacak versiyonu olabilir. Ayrıca ismine bakılırsa sınırlı özelliklere sahip olması da söz konusu. Yani kullanıcıların sadece çevrimiçi ödeme gibi belirli özelliklere erişmelerine izin verebilir.

Mobil ödeme hizmetinin ne zaman kullanıma sunulacağı hakkında henüz bir bilgi yok. Ancak LG'nin ticari marka başvurularını yapmış olması LG Pay Quick'in çok da uzakta olmadığını gösteriyor.

https://nl.letsgodigital.org/trademarks/lg-pay-quick-mobiele-betaaldienst/