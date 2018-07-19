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LG Q7 Plus ülkemizde satışa sunuldu. İşte fiyatı

Orta seviyeye yönelik bir telefon olan LG Q7 Plus modelinde 18:9 görüntü oranı, HiFi Quad DAC, IP67 sertifikası, hızlı şarj desteği gibi özellikler yer alıyor. İşte LG Q7 Plus özellikleri ve fiyatı
10 ay
14,4b
1
14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG G7 ThinQ amiral gemi modelinin yanında orta seviyeye yönelik Q7 Plus modeli de piyasaya çıkıyor. Tepe seviyesinde bütçe ayırma imkânınız yoksa LG Q7 Plus alternatif olarak düşünülebilir.

LG Q7 Plus özellikleri ve fiyatı

LG Q7 Plus modelinde 5.5 inçlik 2160 x 1080 çözünürlüğünde ekran yer aldığını görüyoruz. 18:9 görüntü oranı sayesinde çerçeveler biraz daha incelmiş. Ağabeyinin çentik tasarımı ise bu modelde yok.

Ayrıca Bkz. "Huawei Kirin 710 yonga seti duyuruldu"

Telefona 8 adet Cortex-A53 çekirdekli MT6750S yonga seti güç verirken 4GB RAM ve 64 GB depolama birimi ile destekleniyor. 3000mAh kapasiteli batarya firmanın kendi hızlı şarj teknolojisine sahip.

Modelin arka kamerası 16 MP çözünürlüğünde iken ön kamerası da 8 MP çözünürlüğe sahip. IP67 sertifikası ile model suya ve toza dayanıklı bir yapı sunuyor. Parmak izi sensörü, HiFi Quad DAC gibi özellikleri olan telefon Android 8.0 işletim sistemi ile geliyor. Modelin tavsiye edilen fiyatı 1999TL olarak açıklandı.

 

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swat882 10 ay en beğenilen
Merhabalar arkadaşlar ben lg g5 kullanıcısıyım. 2 sene önce 1999 tl ye snapdragon 820 li 4 gb ram li amiral gemisine sahip oldum.
Lg nin telefonlarını güzel, arayüzü hızlı, parmak izi okuyucu ve ekran güç butonu arkada idi bildiğiniz gibi.
Şimdi tam 2 senelik kullanıcı olarak sizlere negatif yönlerinden bahsedeceğim.
6 aydan içinde
-gps hiç çalışmadı
-Bluetooth bağlantı problemi yaşamaya başladım aracımda
-Ekranda hayalet simgeler belirmeye başladı
-Arka güç butonu çalışmaz oldu.
6 ay içinde bu problemler sonucunda servise verdim ve bana sıfır kapalı kutu cihaz verdiler. Yeni cihazımi kullanmaya başladıktan tam 6 ay sonra yine yukarıda ki problemlerin aynısı baş gösterdi.
Lg nin sevdiğim yanı uygun fiyatlı ve çıkabilen Bataryaya sahip son telefonları çıkarması idi. Ancak bu dakikadan sonra kesinlikle lg almam, hele ki g7 gibi bu fiyatı bulmuş telefonu hiç ama hiç almam. Nasıl bir kronik sorun çıkacağını bilmiyoruz. Belki kusursuz yapmışlardır ancak özellikle lg g4 ile birlikte birçok insanı mağdur ettiler.
Mobilde maalesef kronik sorunlardan dolayı LG, bazı diğer sorunlardan dolayı (tasarım ve takip edilemeyen serileri) ise Sony çoktan yenilmiştir. Lg oled televizyonlarına , Sonyde oyun konsoluna odaklanması gerek eğer mobildeki zararlarını karşılamak istiyorlarsa.
Asus zenfone 5 z sipariş ettim sırf lg g5 in gpsinin çalışmamasından dolayı. Asus zenfone 5 z yi snapdragon 845 ile 3300 tl ye satıyorken kim alır Allah aşkına şu cihazı şu fiyata.
Türkiye pazarında sanırım xiaomi, asus ve huawei yeni pazar liderleri olacak gibi.
Merhabalar arkadaşlar ben lg g5 kullanıcısıyım. 2 sene önce 1999 tl ye snapdragon 820 li 4 gb ram li amiral gemisine sahip oldum.Lg nin telefonlarını güz...
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Whippoorwill 10 ay
Fiyat/Performans uyumsuzluğu için güzel bir örnek. 600 lira daha uyguna Xiaomi Mi A1 alınır KVK garantili.
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DH Misafiri 10 ay
800tl olan telefonun işlemcisi ni kullanıp lg 2000tl fiyat istiyor, enteresan.
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Fn 5 ay
Herşeye rağmen fiyat performans açısından günümüz piyasasında ve şartlarında çok seçenek olmasına rağmen başarılı ve kararlı çalışan ilk lg cihazı diyebiliriz özellikle kamerası akıcılığı ve görüntü kalitesi tartışılmaz bence bu fiyatta ki emsallerine göre
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yasinkrakus34 9 ay
bugün itibariyle cihazı satın aldım..
Reklam Ajansı işletiyorum ve işim sürekli mail ve sosyal medya. Aktif telefon kullanan birisiyim. Aklınıza takılanları sorabilirsiniz... Donanımsal olarak çok iyi bir telefon değil. Öncelikle bunu söyliyim.. Fakat elde tutuş hissiyatı menü geçişleri ekran kalitesi ve parlaklığı gayet tatmin edici. Bunun haricinde kamerası orta şekerli diyebilirim. Çok üst düzey bi performans beklemeyin ama kamera da tatmin edici. Şarj konusunda başarılı.Sabah saat 11 de aldım ve yüzde 27 şarjı vardı. %1 seviyesine düşürerek full şekilde doldurdum. Hızl şarj konusunda da bi note 5 kadar başarılı değil...saat 14:30 - 15:00 dan 21:30 a kadar aktif kullandım sosyal medya kamera telefon görüşmesi vs... şuanda %35 şarjım var...
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general4242 9 ay
1999 a asusun yeni 5 serisi tercih edilir ya da g6 alinir.
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ziyacenk 9 ay
Selam,
Bu telefon ile ilgili fazla bilgi kirliliği var Q7-A ve Q7 ile karışmış bu plus olan versiyon Yurt dışı sitelerde Q7 diye inceleyip versiyonlarını da aralarda açıklama da ayırmışlar. Plus özellikleri : Chipset : Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 - Q7+ , CPU :Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 - Q7+, GPU : Adreno 506 - Q7+ MEMORY :64 GB, 4 GB RAM - Q7+ yurt dışı sitelerde bu şekilde verilmiş. Ancak bizim memlekette özellikleri kopyala yapıştır yapınca ilk açıklamaya yazılmış olan Q7 nin özelliklerini alıp koymuşlar tahminimce . Öylede olmayabilir tabi ki bizim memlekete has MT işlemci ile toplatıp satışa sunulmuş da olabilir.
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High Sierra 10 ay
LG, Sony, htc, Motorola (lenovo) için yolun sonu görünmüş belli oldu şimdiden.
Nasıl ki Xiaomi S625'in birincil talibi ise, LG de Mt6750'nin birincil ve tek talibi.
Gidip problemli ekranlarına sahip LG telefonlarından alacağıma Kaan N2'ye paramı veririm. Aynı işlemci değil mi? Bir de geniş açıya sahip ikinci kamerası da aynı avantaj. Bozulsa da giden paraya yanmam buna giden paraya yanacağım kadar.
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HumWE 10 ay
Bu kadar telefon satmamak için uğraşan başka firma görmedim eski lg kullanıcısı olarak g2 den sonra hiç bir modeli alınası durmuyor artık gözümde...
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mcx 10 ay
En kötü G6 alırsın 1999 tl 10 ay taksitle. Amiral varken yan ürünler pek mantıklı durmuyor.
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DH Misafiri 10 ay
800tl olan telefonun işlemcisi ni kullanıp lg 2000tl fiyat istiyor, enteresan.
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Redunay 10 ay
Biraz daha ucuzlasın alınabilinir. Ucube amiral modellerinden çok daha yakışıklı duruyor.
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V4LKyR 10 ay
Sony çoktan yenilmedi, hala Xperia Z2 telefonumu kullanıyorum ve memnunum.
Tabi bunda kernel geliştiricisi olmamın etkisi de olabilir...
SONY yenilmez.
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