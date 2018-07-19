LG Q7 Plus ülkemizde satışa sunuldu. İşte fiyatı

LG G7 ThinQ amiral gemi modelinin yanında orta seviyeye yönelik Q7 Plus modeli de piyasaya çıkıyor. Tepe seviyesinde bütçe ayırma imkânınız yoksa LG Q7 Plus alternatif olarak düşünülebilir.
LG Q7 Plus özellikleri ve fiyatı
LG Q7 Plus modelinde 5.5 inçlik 2160 x 1080 çözünürlüğünde ekran yer aldığını görüyoruz. 18:9 görüntü oranı sayesinde çerçeveler biraz daha incelmiş. Ağabeyinin çentik tasarımı ise bu modelde yok.Ayrıca Bkz. "Huawei Kirin 710 yonga seti duyuruldu"
Telefona 8 adet Cortex-A53 çekirdekli MT6750S yonga seti güç verirken 4GB RAM ve 64 GB depolama birimi ile destekleniyor. 3000mAh kapasiteli batarya firmanın kendi hızlı şarj teknolojisine sahip.
Modelin arka kamerası 16 MP çözünürlüğünde iken ön kamerası da 8 MP çözünürlüğe sahip. IP67 sertifikası ile model suya ve toza dayanıklı bir yapı sunuyor. Parmak izi sensörü, HiFi Quad DAC gibi özellikleri olan telefon Android 8.0 işletim sistemi ile geliyor. Modelin tavsiye edilen fiyatı 1999TL olarak açıklandı.
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Lg nin telefonlarını güzel, arayüzü hızlı, parmak izi okuyucu ve ekran güç butonu arkada idi bildiğiniz gibi.
Şimdi tam 2 senelik kullanıcı olarak sizlere negatif yönlerinden bahsedeceğim.
6 aydan içinde
-gps hiç çalışmadı
-Bluetooth bağlantı problemi yaşamaya başladım aracımda
-Ekranda hayalet simgeler belirmeye başladı
-Arka güç butonu çalışmaz oldu.
6 ay içinde bu problemler sonucunda servise verdim ve bana sıfır kapalı kutu cihaz verdiler. Yeni cihazımi kullanmaya başladıktan tam 6 ay sonra yine yukarıda ki problemlerin aynısı baş gösterdi.
Lg nin sevdiğim yanı uygun fiyatlı ve çıkabilen Bataryaya sahip son telefonları çıkarması idi. Ancak bu dakikadan sonra kesinlikle lg almam, hele ki g7 gibi bu fiyatı bulmuş telefonu hiç ama hiç almam. Nasıl bir kronik sorun çıkacağını bilmiyoruz. Belki kusursuz yapmışlardır ancak özellikle lg g4 ile birlikte birçok insanı mağdur ettiler.
Mobilde maalesef kronik sorunlardan dolayı LG, bazı diğer sorunlardan dolayı (tasarım ve takip edilemeyen serileri) ise Sony çoktan yenilmiştir. Lg oled televizyonlarına , Sonyde oyun konsoluna odaklanması gerek eğer mobildeki zararlarını karşılamak istiyorlarsa.
Asus zenfone 5 z sipariş ettim sırf lg g5 in gpsinin çalışmamasından dolayı. Asus zenfone 5 z yi snapdragon 845 ile 3300 tl ye satıyorken kim alır Allah aşkına şu cihazı şu fiyata.
Türkiye pazarında sanırım xiaomi, asus ve huawei yeni pazar liderleri olacak gibi.