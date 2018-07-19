LG Q7 Plus ülkemizde satışa sunuldu. İşte fiyatı

LG G7 ThinQ amiral gemi modelinin yanında orta seviyeye yönelik Q7 Plus modeli de piyasaya çıkıyor. Tepe seviyesinde bütçe ayırma imkânınız yoksa LG Q7 Plus alternatif olarak düşünülebilir.

LG Q7 Plus özellikleri ve fiyatı

LG Q7 Plus modelinde 5.5 inçlik 2160 x 1080 çözünürlüğünde ekran yer aldığını görüyoruz. 18:9 görüntü oranı sayesinde çerçeveler biraz daha incelmiş. Ağabeyinin çentik tasarımı ise bu modelde yok.

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Telefona 8 adet Cortex-A53 çekirdekli MT6750S yonga seti güç verirken 4GB RAM ve 64 GB depolama birimi ile destekleniyor. 3000mAh kapasiteli batarya firmanın kendi hızlı şarj teknolojisine sahip.

Modelin arka kamerası 16 MP çözünürlüğünde iken ön kamerası da 8 MP çözünürlüğe sahip. IP67 sertifikası ile model suya ve toza dayanıklı bir yapı sunuyor. Parmak izi sensörü, HiFi Quad DAC gibi özellikleri olan telefon Android 8.0 işletim sistemi ile geliyor. Modelin tavsiye edilen fiyatı 1999TL olarak açıklandı.