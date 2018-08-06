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LG Q8 (2018) resmen duyuruldu: 6.2 inç ekran, stylus kalem ve IP68 sertifikası

LG yaptığı basın açıklamasında, LG Q8 (2018) modelini resmen duyurdu. Devasa bir ekranla gelen akıllı telefonda stylus kalem ve Hi-Fi Quad DAC teknolojisi bulunuyor.
9 ay
4,5b
1
18
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Güney Koreli LG, geçtiğimiz yıl Snapdragon 820 yonga setine sahip LG Q7'yi duyurmuştu. Şirket şimdi ise V35 ThinQ'ya daha ucuz yollu bir alternatif olarak lanse ettiği LG Q8 (2018) modelini çıkardı.
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Yeni nesil Q8, hayli büyük 6.2 inç FullVision ekrana sahip ve stylus kalem ile birlikte geliyor. Gücünü 1.8 GHz saat hızında çalışan sekiz çekirdekli 14 nm Snapdragon 450 işlemci ve 4GB RAM'den alan cihazda, 64 GB (microSD kart ile 2 TB'a kadar genişletilebilir) dahili depolama alanı var.

LG Q8 (2018) özellikleri

Genel olarak LG akıllı telefonlarda geniş açılı lens bulunur ancak bu kez öyle olmadı. Akıllı telefonun arkasında faz algılamalı otomatik odaklama (PDAF) özelliği sunan LED flaşlı 16 MP'lik tek bir normal sensör var. Ön tarafta ise 5 MP selfie kamerasına yer verilmiş.
Bunlara ek olarak yeni telefon USB-C, Bluetooth, FM Radyo, 3.5 mm kulaklık girişi, DTS:X 3D Surround Ses ve müzik severler için Hi-Fi Quad DAC gibi özellikler sunuyor. IP68 sertifikası sayesinde hem suya hem de toza karşı dayanıklı olan cihazın arka panelinde ise parmak izi sensörü var.
Quick Charge 3.0 hızlı şarj destekli 3.300 mAh pille donatılan telefon siyah ve mavi renk seçenekleri ile satışa sunulacak. Yakında piyasaya sürülmesi beklenen yeni LG Q8'in fiyat etiketi ise 480 dolar.

https://social.lge.co.kr/newsroom/lg_q8_0805/ Yorum Yaz
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eas722 9 ay en beğenilen
480 dolara Sd 450 gerçek bir ÇÖP!
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salgado3046 9 ay
Yok ebesinin naneli boncuğu 480 $ ne la, çöpçülere katılmak zorundayız Lg bizimle değilsin almayın demiyorum, aldırmayın diyorum, çünkü bu fiyata kimse almaz zaten.
Yok ebesinin naneli boncuğu 480 $ ne la, çöpçülere katılmak zorundayız Lg bizimle değilsin almayın demiyorum, aldırmayın diyorum, çünkü bu fiyata kimse almaz za...
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gorkem2626 9 ay
480 dolar buna verene kadar ne cihazlar alınır. Geçen senenin rekor zararını tekrar kırmaya çalışıyor mobil bölüm anlaşılan.
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10ff 9 ay
Kronik sorunu da belli oldu mu acaba?
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interwap 9 ay
LG düşük işlemci ile orta seviye üstü fiyat nedir? Bir çok markanın amiral gemisi bu fiyata.
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Mr. Jingles 9 ay
Giriş seviyesi cihazlarını güncellemeyen firmanın telefonuna para verilmez. Gidin iPhone 5s alın daha iyi.
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DH Misafiri 9 ay
Çözüm basit. Tei de bu motoru parçalara tek tek ayır. Her bir parçayı ülkede üret. Birebir kopyasını yap. Bazı yerlerini ülkeye özgün yap. Koskoca çin bile kopyalama yöntemiyle herşeyi ucuza üretiyor.:)))) her aklımı size verip akılsız mı kalayım:)))
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intel7mix 9 ay
Firma batamadı batırmak için yeni cihaz çıkarıyorlar.
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smart1978 9 ay
Giris seviyesi islemci 480$ mi yuh derim .. Bu cihaz Turkiye ye gelse var ya :D Fiyati OTV TRT KDV ekstra %20 vergiler falan filan ile ile ne olur acaba :D
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TearsForFears 9 ay
Adamlar giriş segmenti sayılabilecek telefona amiral gemi fiyatı çekmiş. Dandik kamera ve snapdragon 450 koyup 480 dolar istemek nedir?
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Johan Elmander 9 ay
Lg mobil kısmı batmaya mahkum
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Captain_Ivy 9 ay
İğrenç tasarım
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JackWondo 9 ay
500$ a Op6 var şaka mı bu LG !!!
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