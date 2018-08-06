LG Q8 (2018) resmen duyuruldu: 6.2 inç ekran, stylus kalem ve IP68 sertifikası

Güney Koreli LG, geçtiğimiz yıl Snapdragon 820 yonga setine sahip LG Q7'yi duyurmuştu. Şirket şimdi ise V35 ThinQ'ya daha ucuz yollu bir alternatif olarak lanse ettiği LG Q8 (2018) modelini çıkardı.

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Yeni nesil Q8, hayli büyük 6.2 inç FullVision ekrana sahip ve stylus kalem ile birlikte geliyor. Gücünü 1.8 GHz saat hızında çalışan sekiz çekirdekli 14 nm Snapdragon 450 işlemci ve 4GB RAM'den alan cihazda, 64 GB (microSD kart ile 2 TB'a kadar genişletilebilir) dahili depolama alanı var.

LG Q8 (2018) özellikleri

Genel olarak LG akıllı telefonlarda geniş açılı lens bulunur ancak bu kez öyle olmadı. Akıllı telefonun arkasında faz algılamalı otomatik odaklama (PDAF) özelliği sunan LED flaşlı 16 MP'lik tek bir normal sensör var. Ön tarafta ise 5 MP selfie kamerasına yer verilmiş.

Bunlara ek olarak yeni telefon USB-C, Bluetooth, FM Radyo, 3.5 mm kulaklık girişi, DTS:X 3D Surround Ses ve müzik severler için Hi-Fi Quad DAC gibi özellikler sunuyor. IP68 sertifikası sayesinde hem suya hem de toza karşı dayanıklı olan cihazın arka panelinde ise parmak izi sensörü var.

Quick Charge 3.0 hızlı şarj destekli 3.300 mAh pille donatılan telefon siyah ve mavi renk seçenekleri ile satışa sunulacak. Yakında piyasaya sürülmesi beklenen yeni LG Q8'in fiyat etiketi ise 480 dolar.

https://social.lge.co.kr/newsroom/lg_q8_0805/