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LG, Qualcomm ile birlikte 19 Eylül'de yeni amiral gemisini tanıtacak

6 yıl
3,5b
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Güney Kore ve Japonya için Ağustos sonunda resmiyet kazanan Optimus G'nin uluslarası pazarı hedef alan duyurusu önümüzdeki hafta gerçekleştirilebilir. En büyük mobil çip üreticilerinden Qualcomm ile birlikte düzenleyeceği 19 Eylül etkinliği için davetiye dağıtımına başlayan LG, "sınırlar olmadan yaşayın" sloganıyla yeni üst düzey akıllı telefonunu işaret etti.
Uzak doğulu şirketin alt markaları olan LG Display, LG Chem ve LG Innotek'in ortaklaşa çalışmaları sonucu geliştirilen Optimus G, dünya genelinde satılacak ilk Snapdragon S4 Pro çipsetli telefon olacak. San Diego merkezli yarı iletken üreticisinin dört çekirdekli ilk çipseti olan Snapdragon S4 Pro serisine mensup APQ8064, 28nm üretim teknolojisinin uygulandığı Krait işlemciler ve yine aynı üreticinin mobil grafik birimi bölümü tarafından oluşturulan yeni nesil Adreno 320 GPU'yu yapısında barındırıyor. 4.7 inçlik 1280 x 768 piksel çözünürlüklü yeni nesil True HD IPS+ panelin yer aldığı telefon, 2GB DDR2 RAM sayesinde performans anlamında kullanıcısını uzun süre tatmin etmeye yetecektir. Bu güçlü donanımı uzun kullanım ömrü ve kompakt yapısıyla dikkat çeken 2100mAh'lik bir pil besliyor.
Son iki haftadır amiral gemisinin çeşitli özellikleriyle ilgili videolar yayınlayan LG, Sony'den tedarik ettiği 13MP'lik kameranın mobil cihazlardaki en iyi sensör olduğunu ve 1.5GHz hızındaki dört çekirdekli yonganın konsol kalitesinde grafikler sunduğunu ifade etmişti. Son olarak bu önemli projenin tasarımcısından bu yıl piyasaya sürülen LG ürünlerinden biraz daha farklı dizayn edilen cihazın firmaya ait eski telefonlardan esinlenilerek oluşturulduğunu öğrenmiştik. Optimus G'nin genel duyurusu öncesinde oldukça etkili bir tanıtım yapan LG'nin birçok yönüyle piyasadaki rakiplerini geride bırakacağını söyleyebiliriz.
19 Eylül tarihli etkinlik New York şehrinde yerel saat ile 08:00'de (Türkiye saatiyle 15:00) kapılarını davetiyeli basın mensuplarına açacak. Aynı gün ve aynı şehirde HTC'nin de yeni mobil ürünlerini tanıtacağını hatırlatalım. Tayvanlı üreticinin etkinliği Türkiye saatiyle 18:00'de başlayacak. Önümüzdeki hafta çarşamba günü LG Optimus G'nin yanı sıra One X+ ve HTC'nin 5 inç segmentine mensup Snapdragon S4 Pro çipsetli telefon-tablet melezinin de gün yüzüne çıkışıyla Android ekosistemi için oldukça haraketli geçecek gibi görünüyor.

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Lepanto 6 yıl
Bu güzel haber, sanırım LG beklediğimizden daha erken sunacak global pazara Optimus G'yi. Hem bu tanıtımda daha ayrıntılı fotoğraflar ve video incelemeleri de görürüz belki. Merakla bekliyorum.
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himmet_dal 6 yıl
Lg ile nokiayi birlestirseler keske biri yazilim biri donanim appleyi bile tokatlar bu iki ise yaramaz firmanin ortakligi.allahsiz lg daha hala optimus 3dyi guncellicen ati alan uskudari gecti.
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Kashikoi Tamashi 6 yıl
lazloo
Kashikoi Tamashi
lazloo Optimus G daha yeni tanıtıldı.2 haftada bşr amiral gemisi üretiyorlar. :D
Haberi düzgün okuyun, Optimus G Kore ve Japonyada çıktı ama global tanıtımı yapılmadı,, BU HABER DE OPTİMUS G NİN GLOBAL DUYURUSUNUN YAPILACAĞINI SÖYLÜYOR,HERKES TUTTURMUŞ BİR LG SÜREKLİ AMİRAL GEMİSİ TANITIYOR DİYE,TANITMASA SONY GİBİ HİÇ ÜST MODELİ YOK DİYE ŞİKAYET EDERLER TANITSA SÜREKLİ ÇIKARIYOR DİYE SÖYLENİYORLAR NASIL BİR KAFA VAR ANLAMADIM BU MİLLETTE
O zaman neden yeni bir cihaz tanıtılacakmış havası veriliyor.Doğru düzgün Optimus G nin global versiyonu üretilecek diye bir haber versin LG.

Haberi düzgün okuyun diye bunun için yazdım, haberin ilk satırı;
"" Güney Kore ve Japonya için Ağustos sonunda resmiyet kazanan Optimus G'nin uluslarası pazarı hedef alan duyurusu önümüzdeki hafta gerçekleştirilebilir.""
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DH Misafiri 6 yıl
kesinlikle bende alacağım inşallah,lg gerçekten iyi telefonlar üretmeye başladı
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Kashikoi Tamashi 6 yıl
lazloo

Optimus G daha yeni tanıtıldı.2 haftada bşr amiral gemisi üretiyorlar. :D


Haberi düzgün okuyun,
Optimus G Kore ve Japonyada çıktı ama global tanıtımı yapılmadı,,

BU HABER DE OPTİMUS G NİN GLOBAL DUYURUSUNUN YAPILACAĞINI SÖYLÜYOR,HERKES TUTTURMUŞ BİR LG SÜREKLİ AMİRAL GEMİSİ TANITIYOR DİYE,TANITMASA SONY GİBİ HİÇ ÜST MODELİ YOK DİYE ŞİKAYET EDERLER TANITSA SÜREKLİ ÇIKARIYOR DİYE SÖYLENİYORLAR NASIL BİR KAFA VAR ANLAMADIM BU MİLLETTE
1 Yanıt Yanıtla
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lazloo 6 yıl Kashikoi Tamashi
Kashikoi Tamashi

lazloo

Optimus G daha yeni tanıtıldı.2 haftada bşr amiral gemisi üretiyorlar. :D


Haberi düzgün okuyun,
Optimus G Kore ve Japonyada çıktı ama global tanıtımı yapılmadı,,

BU HABER DE OPTİMUS G NİN GLOBAL DUYURUSUNUN YAPILACAĞINI SÖYLÜYOR,HERKES TUTTURMUŞ BİR LG SÜREKLİ AMİRAL GEMİSİ TANITIYOR DİYE,TANITMASA SONY GİBİ HİÇ ÜST MODELİ YOK DİYE ŞİKAYET EDERLER TANITSA SÜREKLİ ÇIKARIYOR DİYE SÖYLENİYORLAR NASIL BİR KAFA VAR ANLAMADIM BU MİLLETTE

O zaman neden yeni bir cihaz tanıtılacakmış havası veriliyor.Doğru düzgün Optimus G nin global versiyonu üretilecek diye bir haber versin LG.
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dodomoco 6 yıl
Ya nokia lumia 920 alırım yada iphone 5 lg hiç güvenilir bir firma değil
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leventalpsal 6 yıl
Eh, herkes patlatıyor bombalarını... LG ve HTC'nin daha başarılı işler yapıp daha yüksek satış rakamlarına erişmesini diliyorum...
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lazloo 6 yıl
Optimus G daha yeni tanıtıldı.2 haftada bşr amiral gemisi üretiyorlar. :D
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barlas_dnz 6 yıl
Lg'nin yazılım yönünde sıkıntıları var bence..
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OverClocK1ng 6 yıl
Lumia 920 ye kapaklar geliyor. O daha Kasım-Aralık'ta çıkacak olsun, bakarsın diğer üreticiler çok daha yüksek konfigürasyonlu Amiral Gemilerini satışa sunarlar. Eee ne de olsa yılbaşı geliyor. Millet deli gibi mal alacak. Müsaadenizle yılbaşından önce çıkartsınlar bi zahmet, dimi.
Bir Arkadaşus Fanatikus ta Nokia, Lumia 920 yi çıkarttı diye diğer firmalar oturup ağlayacaklar, bir daha telefon üretemeyecekler, hattâ ondan daha güçlü CPU,GPU,RAM gibi donanımlar kullanan cihazları hiç üretemeyecekler falan diye düşünüyordu.
Ki daha bir şey çıkarttığı da yok. Hazır olmayan bir işletim sistemili bir cihaz var. Eeee dünyada en güvenilmeyecek firma da Microsoft olduğuna göre daha işletim sisteminin ne zaman hazır olacağı belli olmadan telefonun da ne zaman hazır olacağı belli olmaz.
Şimdi kalkıp mesajımı okuyup "İşletim sistemi hazır bi kere" falan demesin. Lumia 920 topiğinde bir şey söylediğimiz zaman "İşletim sistemi daha hazır değil" diye atladıktan sonra yemeyiz yani...
Bu arada Microfossss hakkında. Örneğin Microsoft geçen sene bir sürü söz verdi. Pek çoğunu verdiği süreden çok çok sonra yerine getirdi. Bazılarını getirmedi.
Yaptığı bazı projeleri yapmaktan vaz geçti ve takımlarını dağıttı...
Hatta şu an klavyem bozuldu diye yeni klavye mouse aldım. Kendime Microsoft Wireless 3000 set alacaktım. Gerçi bozulan klavyem de Microsoft idi. Tuşlar teker teker basmamaya başladı. Şimdiye kadar bozulan ilk klavyem. Adam gibi yapsalardı bozulmazdı ona da eminim ama.
Neyse araştırdım. MicroFOS ya bu. Wireless 3000 klavyelerin USB alıcıları bozuluyormuş. Hattâ Amerika'da bu konuda dava mı ne açılmış ve MicroFOS suçunu kabul etmiş ve USB alıcısı bozulan kim varsa birebir değiştirip yenisini veriyormuş. Bu yüzden almadım, başka marka aldım. Ama şimdi memnunum yani. Neyse.
Bir klavye mouse u bile adam gibi yapamayan, her yaptığı yazılımda Vista gibi facialara yol açan, bir projeyi yapacağız deyip insanlara ümit verip sonra "Kapattım ben bu projeyi yaaaa" deyip kafasına göre iptal edip insanları işten çıkartan, sözler verip bir copy paste olayını bile yapayayıp sürekli ileri tarihlere atan, Windows Phone işletim sistemiyle ilgili saçma sapan şeylere yasak koyan (Bakınız Lumia 920 de kart yuvası yok. MicroFOSSS efendi yasaklamış) bir firmaya mı güveneceğim. Kalsın , almayayım...
Hele ki Açık yazılım falan da değil. Zaten Amerikan firması. FBI veya CIA tarafından fişlenmek falan istemiyorum. Veya telefonuma erişilmesini...
Bilmeyenler için Bkz. techno-labs.com/...
En azından Google'ınki açık yazılım. Bir masaüstü temasına bile izin vermeyen firmanın malını kullanacağıma Android kullanırım...
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danGerfuLL 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Lumia 920 ye kapaklar geliyor. O daha Kasım-Aralık'ta çıkacak olsun, bakarsın diğer üreticiler çok daha yüksek konfigürasyonlu Amiral Gemilerini satışa sunarlar. Eee ne de olsa yılbaşı geliyor. Millet deli gibi mal alacak. Müsaadenizle yılbaşından önce çıkartsınlar bi zahmet, dimi.

Bir Arkadaşus Fanatikus ta Nokia, Lumia 920 yi çıkarttı diye diğer firmalar oturup ağlayacaklar, bir daha telefon üretemeyecekler, hattâ ondan daha güçlü CPU,GPU,RAM gibi donanımlar kullanan cihazları hiç üretemeyecekler falan diye düşünüyordu.

Ki daha bir şey çıkarttığı da yok. Hazır olmayan bir işletim sistemili bir cihaz var. Eeee dünyada en güvenilmeyecek firma da Microsoft olduğuna göre daha işletim sisteminin ne zaman hazır olacağı belli olmadan telefonun da ne zaman hazır olacağı belli olmaz.

Şimdi kalkıp mesajımı okuyup "İşletim sistemi hazır bi kere" falan demesin. Lumia 920 topiğinde bir şey söylediğimiz zaman "İşletim sistemi daha hazır değil" diye atladıktan sonra yemeyiz yani...

Bu arada Microfossss hakkında. Örneğin Microsoft geçen sene bir sürü söz verdi. Pek çoğunu verdiği süreden çok çok sonra yerine getirdi. Bazılarını getirmedi.
Yaptığı bazı projeleri yapmaktan vaz geçti ve takımlarını dağıttı...

Hatta şu an klavyem bozuldu diye yeni klavye mouse aldım. Kendime Microsoft Wireless 3000 set alacaktım. Gerçi bozulan klavyem de Microsoft idi. Tuşlar teker teker basmamaya başladı. Şimdiye kadar bozulan ilk klavyem. Adam gibi yapsalardı bozulmazdı ona da eminim ama.

Neyse araştırdım. MicroFOS ya bu. Wireless 3000 klavyelerin USB alıcıları bozuluyormuş. Hattâ Amerika'da bu konuda dava mı ne açılmış ve MicroFOS suçunu kabul etmiş ve USB alıcısı bozulan kim varsa birebir değiştirip yenisini veriyormuş. Bu yüzden almadım, başka marka aldım. Ama şimdi memnunum yani. Neyse.

Bir klavye mouse u bile adam gibi yapamayan, her yaptığı yazılımda Vista gibi facialara yol açan, bir projeyi yapacağız deyip insanlara ümit verip sonra "Kapattım ben bu projeyi yaaaa" deyip kafasına göre iptal edip insanları işten çıkartan, sözler verip bir copy paste olayını bile yapayayıp sürekli ileri tarihlere atan, Windows Phone işletim sistemiyle ilgili saçma sapan şeylere yasak koyan (Bakınız Lumia 920 de kart yuvası yok. MicroFOSSS efendi yasaklamış) bir firmaya mı güveneceğim. Kalsın , almayayım...

Hele ki Açık yazılım falan da değil. Zaten Amerikan firması. FBI veya CIA tarafından fişlenmek falan istemiyorum. Veya telefonuma erişilmesini...

Bilmeyenler için Bkz. techno-labs.com/...

En azından Google'ınki açık yazılım. Bir masaüstü temasına bile izin vermeyen firmanın malını kullanacağıma Android kullanırım...

Bu yazı baştan aşağı saçmalık!


FBI, CIA haa
, ya bırakın Allah'ınızı severseniz Google farklı bir haltmış gibi.
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lj94 6 yıl
beyler bu 'amiral gemisi' kelimesinden sadece ben mi rahatsız oluyorum acaba ?
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