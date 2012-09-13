LG, Qualcomm ile birlikte 19 Eylül'de yeni amiral gemisini tanıtacak





Güney Kore ve Japonya için Ağustos sonunda resmiyet kazanan Optimus G'nin uluslarası pazarı hedef alan duyurusu önümüzdeki hafta gerçekleştirilebilir. En büyük mobil çip üreticilerinden Qualcomm ile birlikte düzenleyeceği 19 Eylül etkinliği için davetiye dağıtımına başlayan LG, "sınırlar olmadan yaşayın" sloganıyla yeni üst düzey akıllı telefonunu işaret etti.

Uzak doğulu şirketin alt markaları olan LG Display, LG Chem ve LG Innotek'in ortaklaşa çalışmaları sonucu geliştirilen Optimus G, dünya genelinde satılacak ilk Snapdragon S4 Pro çipsetli telefon olacak. San Diego merkezli yarı iletken üreticisinin dört çekirdekli ilk çipseti olan Snapdragon S4 Pro serisine mensup APQ8064, 28nm üretim teknolojisinin uygulandığı Krait işlemciler ve yine aynı üreticinin mobil grafik birimi bölümü tarafından oluşturulan yeni nesil Adreno 320 GPU'yu yapısında barındırıyor. 4.7 inçlik 1280 x 768 piksel çözünürlüklü yeni nesil True HD IPS+ panelin yer aldığı telefon, 2GB DDR2 RAM sayesinde performans anlamında kullanıcısını uzun süre tatmin etmeye yetecektir. Bu güçlü donanımı uzun kullanım ömrü ve kompakt yapısıyla dikkat çeken 2100mAh'lik bir pil besliyor.

Son iki haftadır amiral gemisinin çeşitli özellikleriyle ilgili videolar yayınlayan LG, Sony'den tedarik ettiği 13MP'lik kameranın mobil cihazlardaki en iyi sensör olduğunu ve 1.5GHz hızındaki dört çekirdekli yonganın konsol kalitesinde grafikler sunduğunu ifade etmişti. Son olarak bu önemli projenin tasarımcısından bu yıl piyasaya sürülen LG ürünlerinden biraz daha farklı dizayn edilen cihazın firmaya ait eski telefonlardan esinlenilerek oluşturulduğunu öğrenmiştik. Optimus G'nin genel duyurusu öncesinde oldukça etkili bir tanıtım yapan LG'nin birçok yönüyle piyasadaki rakiplerini geride bırakacağını söyleyebiliriz.

19 Eylül tarihli etkinlik New York şehrinde yerel saat ile 08:00'de (Türkiye saatiyle 15:00) kapılarını davetiyeli basın mensuplarına açacak. Aynı gün ve aynı şehirde HTC'nin de yeni mobil ürünlerini tanıtacağını hatırlatalım. Tayvanlı üreticinin etkinliği Türkiye saatiyle 18:00'de başlayacak. Önümüzdeki hafta çarşamba günü LG Optimus G'nin yanı sıra One X+ ve HTC'nin 5 inç segmentine mensup Snapdragon S4 Pro çipsetli telefon-tablet melezinin de gün yüzüne çıkışıyla Android ekosistemi için oldukça haraketli geçecek gibi görünüyor.