LG, Samsung'un Note 5 stratejisine gönderme yaptı

Zaman zaman pazardaki büyük oyuncuların birbirlerine göndermeler yaptığını görüyoruz. Özellikle tepe modellerin duyurulduğu tarihlerde bu tarz dalaşmalar daha sık gündeme geliyor. Bu kez göndermeyi yapan LG'nin hedefinde vatandaşı Samsung bulunuyor.

Güney Koreli üreticilerin rekabet ettiği konu ise Avrupa pazarı. Hatırlayacağınız gibi Samsung Note 5 modelini Avrupa'da gecikmeli olarak satışa sunacağını açıklamıştı. LG ise Note 5'in piyasaya çıkacağı tarihin işaretlendiği ve "No Notes" (Note yok- not yok) yazan bir görsel paylaştı. Ayrıca görselin açıklamasında ise "Bu tarihi kaydedenler için üzüldük, biz bunu sizle asla yapmazdık" yazısı yer alıyor.

Note 5'in Türkiye pazarında satışa çıkacağını hatırlatalım, ancak Samsung Avrupa genelinde Galaxy S6 Edge Plus satışlarına ağırlık vermek istiyor. Sizler bu tarafta Note 5'in satışa çıkmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce büyük şirketlerin birbirlerini bu tarz göndermelerle eleştirmesi rekabeti nasıl etkiler?

https://twitter.com/LGJordan/status/634034746943627264