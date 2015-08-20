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LG, Samsung'un Note 5 stratejisine gönderme yaptı

3 yıl
3,6b
1
103
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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LG, Samsung'un Note 5 stratejisine gönderme yaptı
 
Zaman zaman pazardaki büyük oyuncuların birbirlerine göndermeler yaptığını görüyoruz. Özellikle tepe modellerin duyurulduğu tarihlerde bu tarz dalaşmalar daha sık gündeme geliyor. Bu kez göndermeyi yapan LG'nin hedefinde vatandaşı Samsung bulunuyor.
Güney Koreli üreticilerin rekabet ettiği konu ise Avrupa pazarı. Hatırlayacağınız gibi Samsung Note 5 modelini Avrupa'da gecikmeli olarak satışa sunacağını açıklamıştı. LG ise Note 5'in piyasaya çıkacağı tarihin işaretlendiği ve "No Notes" (Note yok- not yok) yazan bir görsel paylaştı. Ayrıca görselin açıklamasında ise "Bu tarihi kaydedenler için üzüldük, biz bunu sizle asla yapmazdık" yazısı yer alıyor.
Note 5'in Türkiye pazarında satışa çıkacağını hatırlatalım, ancak Samsung Avrupa genelinde Galaxy S6 Edge Plus satışlarına ağırlık vermek istiyor. Sizler bu tarafta Note 5'in satışa çıkmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce büyük şirketlerin birbirlerini bu tarz göndermelerle eleştirmesi rekabeti nasıl etkiler?

https://twitter.com/LGJordan/status/634034746943627264 Yorum Yaz
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blue7 3 yıl
Çekirdekleri aldım sizi izliyorum. Bugün konusu değişik bir film var. Normalde hep klişe konu olan Samsung Apple fanlarının atışmasını izlerdik iyice sıkılmıştık. ilk defa LG ve Samsung fanlarının atıştığını görüyorum. DH ye heyecan gelmiş :D
Yürüyün be aslanlarım bakalım en iyi lafları kim sokuyor, ve bakalım bu soktuğunuz laflar karşılığında hangi firma size ne verecek çok merak ediyorum. Ödüller güzel olursa belki ben de atışmaya dahil olurum :)))
Çekirdekleri aldım sizi izliyorum. Bugün konusu değişik bir film var. Normalde hep klişe konu olan Samsung Apple fanlarının atışmasını izlerdik iyice sıkılmıştı...
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hazarRS 3 yıl
BeforeAfter
Daha 2 yıl önce kimsenin adını bile bilmediği çöp firma koskoca teknoloji devi samsunga gönderme yapıyorSen kimsin daha dünkü firma inşallah batarsın Sen git %70 zararı kara dönüştür önceTelevizyonlarda çöp zaten telefonları daha da çöp s5 bile G4 den daha iyi

2000lerde bile tüplü lg monitörümüz, lg vcd çalarımız vardı. Haftalarca bulmak için de aramadık, mağazaya gidip aldık. İnsanın yaşı yetmiyorsa bilmemesi normal tabi LGnin o zamanlarda da tanınan bir marka olduğunu.
BeforeAfterDaha 2 yıl önce kimsenin adını bile bilmediği çöp firma koskoca teknoloji devi samsunga gönderme yapıyorSen kimsin daha dünkü firma ...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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atakansah 3 yıl TheBestSamsung
BeforeAfter
Daha 2 yıl önce kimsenin adını bile bilmediği çöp firma koskoca teknoloji devi samsunga gönderme yapıyor
Sen kimsin daha dünkü firma inşallah batarsın
Sen git %70 zararı kara dönüştür önce
Televizyonlarda çöp zaten telefonları daha da çöp s5 bile G4 den daha iyi


Komikmiş gülüyorum.
BeforeAfterDaha 2 yıl önce kimsenin adını bile bilmediği çöp firma koskoca teknoloji devi samsunga gönderme yapıyorSen kimsin daha dünkü ...
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FalanFilan78 2 yıl
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köfteciŞakir 3 yıl
Çılgın LG samsungu çoşturuyor 😁
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madmax59 3 yıl
Allah rızası icin söyleyin en çok parayı hangisi veriyor ona göre fanlık yapicam. LG mi Samsung mu 😄
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fuujitsu 3 yıl
Kimin batip kimin batmiyacagi belli olmaz.
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yunus626emre 3 yıl
Trole bak be
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MyWorldLife 3 yıl
Beyler bayanlar yapmayin yav Allah Askina.

LG Samsung kardestir olum. Ayni Platformdalar ayni Ulkenin firmalari olum bunlar.

LG sadece Samsungun cikis tarihi ve bolgesiyle ilgili Samsung'u elestirmis.

Ortada Fanboyluk olacak bir durum yok.



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BekirTemel 3 yıl
Fazla alaycı ama note5 de tam fiyasko
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chevanton 3 yıl
Arkadaşlar o elemana çok takılmayın gslicocuk nickli elemandır kendisi. Önce uzun bir süre bizim HTC forumunu trollemiş daha sonra LG forumunu trollemiştir. 30 gün de uzaklaştırma almıştır. E boş durur mu yeni nickiyle gelmiş trollemeye devam
. Yönetime şikayet ettim ama her zamanki gibi sallamadılar.

Ayrıca bu eleman forumda bir başka kişinin ilanındaki kırık S4 fotoğrafını alıp çekiliş yapıyorum diyerek daha yeni açtığı BeforeAfter nickli üyeliğe kazandırmıştır çekilişi yersen
. Forumdan tamamen banlanana kadar uğraşacağım bu elemanla haketti
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-KeepCalm-7 3 yıl
Cidden iyi güldüm
biri gunes altinda okunmuyornekran demis
ya bu kadar mi olur
g3 ilk ciktiginda ekranina bakip hayran olmayan yoktu kalmis nide g4 e laf atiyor.sonra g4 takiliyor demis
hadi kendi hayal dunyanizda yasayin
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seylem 3 yıl
Sonradan Sarımtrak olan meşhur! ekranları ile lg nin üzerine tanımam!
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CozgurY 3 yıl
LG firmasına sıyıran bir sürü arkadaş var ve markayı bilmeyen... Sadece güldüm:)))
Bundan 17-18 sene önce arkadaşımın pc sinde lg cdrom vardı (sadece okuyor arkadaşlar yazamıyor:P:)) Akranlarım bilir o dönem lg cd-romları cd patlatmaları ile meşhurdu. o dönem için GTA almıştım arkadaşın evine gittik ve oyunu kurmak için cd yi taktık (orjinal oyundu bu arada) cd biraz döndü ve birden sanki silah patladı yanımızda, halbuki sadece cd patlaması sesi çıktı artık cd yoktu kalbimizde yaşıyordu:P:)))) İşte o gün bu markadan nefret ettim ve bir daha hiç bir şekilde lg ürünü almayacağım ve kullanmayacağım dedim, hala dahada kullanmadım. Ama bu benim için bile demek değilki lg kötü bir marka, Bugün baktığım zaman LG firması gerçekten çok güzel işler çıkarıyor Samsung için zaten denilecek çok fazla bir söz yok Çok iyi bir firma sonuçta. Bunları yazdım çünkü bazı cahil arkadaşlar biraz daha fikir sahibi olsun diye, Lg çok eski bir markadır hep çok iyi işler yapıyordu ve dünyaya açılmış bilinen bir markadı.
Haber için ise benim fikrim samsung un hata yaptığı yönünde, sonuçta avrupa pazarıda önemli bir pazar bence önenli bir kayıp, aynı zamanda insanların tepkisini çekebilecek bir hareket. Fakat çok büyük bir firma ve emin olun bizden çok daha fazla düşünüyorlardır, varki bir stok sıkıntıları gibi sorunları avrupa bölgesine veremiyorlar, Malum apple dan sonrada çıkış yapmakta istemiyorlar satışlar çakılıyormuş (kendi dedikleri) Bir an önce piyasaya cihaz sürmek istedikleri içinde avrupa bölgesine yetemediler demek...
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