LG : Snapdragon 810 yongasetinde ısınma problemine rastlamadık





Qualcomm'un yeni gözdesi 64-bitlik Snapdragon 810 yongaseti ile ilgili ortaya atılan ısınma problemleri herkesin malumu ve hatta Samsung'un da Galaxy S6 modelinde tamamen Exynos yongasetine döneceği gündeme gelmişti. Teknoloji dünyasını meraka sevkeden problem ile ilgili cevap yine bir Güney Koreli'den geldi.





Snapdragon 810 yongasetini ilk kullanan firma olma ünvanını elde eden LG Electronics başkan yardımcısı Woo Ram-chan, G Flex 2 modeli ile yaptıkları testlerde herhangi bir ısınma sorunu ile karşılaşmadıklarını ve yongasetinin performansının da oldukça başarılı olduğunu belirtti. Woo hatta modelin diğer amiral gemi modellerinden de az ısındığını sözlerine eklerken ısınma problemi dedikodularının çıkmasına da şaşırdığını ifade etti.





Elbette Qualcomm'un resmi bir açıklaması olmadığı için kesinlikle böyle bir problem yok denemez. Ancak 30 Ocak itibariyle G Flex 2'nin piyasaya çıkması ile gerçek hayat kullanımında ne kadar ısınacağı konusunda da net bilgiler elde edilebilecek. Zira üretim sıkıntısı yaşandığı yönündeki iddiaları da Qualcomm kesin bir dille yalanlamıştı.





Bazı kaynaklar TSMC'nin 20nm fabrikasyon süreci ile üretim yapmasının bu ısınmanın önemli sebeplerinden birisi olduğunu belirtirken, Samsung'un 14nm FinFET teknolojisi ile ürettiği Exynos 7 Octa yongasetinin bu problemlerden arındığını ifade ediyor.