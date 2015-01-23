LG : Snapdragon 810 yongasetinde ısınma problemine rastlamadık

Haber Editörü
Qualcomm'un yeni gözdesi 64-bitlik Snapdragon 810 yongaseti ile ilgili ortaya atılan ısınma problemleri herkesin malumu ve hatta Samsung'un da Galaxy S6 modelinde tamamen Exynos yongasetine döneceği gündeme gelmişti. Teknoloji dünyasını meraka sevkeden problem ile ilgili cevap yine bir Güney Koreli'den geldi.
Snapdragon 810 yongasetini ilk kullanan firma olma ünvanını elde eden LG Electronics başkan yardımcısı Woo Ram-chan, G Flex 2 modeli ile yaptıkları testlerde herhangi bir ısınma sorunu ile karşılaşmadıklarını ve yongasetinin performansının da oldukça başarılı olduğunu belirtti. Woo hatta modelin diğer amiral gemi modellerinden de az ısındığını sözlerine eklerken ısınma problemi dedikodularının çıkmasına da şaşırdığını ifade etti.
Elbette Qualcomm'un resmi bir açıklaması olmadığı için kesinlikle böyle bir problem yok denemez. Ancak 30 Ocak itibariyle G Flex 2'nin piyasaya çıkması ile gerçek hayat kullanımında ne kadar ısınacağı konusunda da net bilgiler elde edilebilecek. Zira üretim sıkıntısı yaşandığı yönündeki iddiaları da Qualcomm kesin bir dille yalanlamıştı.
Bazı kaynaklar TSMC'nin 20nm fabrikasyon süreci ile üretim yapmasının bu ısınmanın önemli sebeplerinden birisi olduğunu belirtirken, Samsung'un 14nm FinFET teknolojisi ile ürettiği Exynos 7 Octa yongasetinin bu problemlerden arındığını ifade ediyor.
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O dönem rakibi olan exynos 5 5420, performans konusunda S800'ün yanına yaklaşamaz.
Kısacası Qualcomm yine Samsung'u ezip geçecek.
rakıp amıral gemılerın cıpsetıne camur atıyorkı,onumzdekı donem kendı dandık cıpsetının yolunu yapsın yavas yavas,exynos kullanmak ıcın taktık ıcabı.
Bazı arkadaşlar Samsung'un yazılım mühendislerine atmışlar, mantıklı olun azıcık bu adamlar SoC'u ellerine alır almaz yazılımına mı dalıyor saf işlemcinin gücü ölçülürken bu tanılar koyulmuş belli ki. Ha Samsung reklam yapmak istiyor olabilir ama Samsung'un GPU ve ses kartını ithal ettiğini düşünürsek ki bu pahalıya patlıyor, bu işin birdr fabrikasyon küçültme, SoC'un ar-ge gibi zahmetleri var. Bu da pek mantıklı değil. Samsung ülkesinde tüm telefonları satar ( SoC versiyonları) ama standart olarak Kore Lte'sine uygun modemli "Sghv" kodlu Exynoslu modeller satıyor. Mobil işlemci konusunda hummingnbird tarafından bu yana zirvede yer aldı. Qualcomm Lte'den önce SoC konusunda nerelerdeydi bir bakmak lazım.
Samsung Kendi işlemcisini kullandırmak ve yaymak için bu şekilde bir saçmalık yaptığıda ortada...
Lg de diyebilirdi 810 telefon yakacak kadar ısınıyor ve kullanılamaz derecede ısı üretiyor ama dememişler... Ahlak meselesi ( Kaldı ki LGde kendi işlemcisini üreten bir firma artık.)
Samsung doydu artık bu sektörden.
Aklını başına toplamazsa, ki toplayamayacak bence, sonu Sony gibi olacak. Elektronik kısmı için söylüyorum.
Bu kafayla devam edecekse gitsin gemi, vinç, inşaat yapsın sadece.
Artık reklamlar da yemiyor satış konusunda.
İnsanlar cebini düşünüyor.
Siz hayırdır beyler?