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LG : Snapdragon 810 yongasetinde ısınma problemine rastlamadık

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG : Snapdragon 810 yongasetinde ısınma problemine rastlamadık

Qualcomm'un yeni gözdesi 64-bitlik Snapdragon 810 yongaseti ile ilgili ortaya atılan ısınma problemleri herkesin malumu ve hatta Samsung'un da Galaxy S6 modelinde tamamen Exynos yongasetine döneceği gündeme gelmişti. Teknoloji dünyasını meraka sevkeden problem ile ilgili cevap yine bir Güney Koreli'den geldi.

Snapdragon 810 yongasetini ilk kullanan firma olma ünvanını elde eden LG Electronics başkan yardımcısı Woo Ram-chan, G Flex 2 modeli ile yaptıkları testlerde herhangi bir ısınma sorunu ile karşılaşmadıklarını ve yongasetinin performansının da oldukça başarılı olduğunu belirtti. Woo hatta modelin diğer amiral gemi modellerinden de az ısındığını sözlerine eklerken ısınma problemi dedikodularının çıkmasına da şaşırdığını ifade etti. 

Elbette Qualcomm'un resmi bir açıklaması olmadığı için kesinlikle böyle bir problem yok denemez. Ancak 30 Ocak itibariyle G Flex 2'nin piyasaya çıkması ile gerçek hayat kullanımında ne kadar ısınacağı konusunda da net bilgiler elde edilebilecek. Zira üretim sıkıntısı yaşandığı yönündeki iddiaları da Qualcomm kesin bir dille yalanlamıştı. 

Bazı kaynaklar TSMC'nin 20nm fabrikasyon süreci ile üretim yapmasının bu ısınmanın önemli sebeplerinden birisi olduğunu belirtirken, Samsung'un 14nm FinFET teknolojisi ile ürettiği Exynos 7 Octa yongasetinin bu problemlerden arındığını ifade ediyor.  

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thestell 4 yıl
G2 ve g3u yan yana koyup barbekünün keyfini çıkarıyoruz.
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Utku 4 yıl
Zamanında S800 için de aynı şeyleri söylemişlerdi. Elite kullanıyorum, ne çok ısınma ne de performans düşmesi gibi bir problem yaşıyorum. Alet oyunlarda cannavar gibi. 1 saat sonunda en ağır oyunlarda bile gram tekleme yok.

O dönem rakibi olan exynos 5 5420, performans konusunda S800'ün yanına yaklaşamaz.

Kısacası Qualcomm yine Samsung'u ezip geçecek.
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cimbomlusinan 4 yıl
Note 4 kullanıyorum Pek ısınmıyor
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Tremors 4 yıl
S810'u bekleyin dediler bekledik bu da sorunlu çıktı. Yahu benim anlamadığım Android kullanan birisi olarak, Apple bu işi nasıl yapıyor? Yazılımını nasıl yapıyor? GPU benchmarklarında nasıl yüksek puanlar alıyor? Android'de eksik olan ne? Biri açıklasın...
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bozok_53_45 4 yıl
abi ne boş adamlar var yıllardır qualcommun işlemcileri ortada ateş topu ülkemizdeki note 4 ü inceleyin bakalım ısınıyormuymuş?
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stevejones 4 yıl
samsungun yın eyalan taktıgı...
rakıp amıral gemılerın cıpsetıne camur atıyorkı,onumzdekı donem kendı dandık cıpsetının yolunu yapsın yavas yavas,exynos kullanmak ıcın taktık ıcabı.
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ICromwelleI 4 yıl
Bunları cihaz çıkıp kullanıcıların değerlendirmesiyle öğrencez fakat şunu biliyorum Qualcomun yongasetleri her seride çok fazla şekilde ısınma sorunları yapıyordu ama eğer oyunlarda ısınma sorunu varsa çok fazla thermal throtting olayı meydana geliyorsa o zaman yine ısınma var demektir.
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Maxıs 4 yıl
Lg G3 te bu testi atlamışlar sanırım.
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freudunpiposu 4 yıl
G3/2'te ısınmıyor Lg'ye kalsa. Isınma ayrı thermal thortling ayrı. S801 90 dereceye vuruyor ama ısınmıyor ısınması için güneş gibi parlaması lazım.
Bazı arkadaşlar Samsung'un yazılım mühendislerine atmışlar, mantıklı olun azıcık bu adamlar SoC'u ellerine alır almaz yazılımına mı dalıyor saf işlemcinin gücü ölçülürken bu tanılar koyulmuş belli ki. Ha Samsung reklam yapmak istiyor olabilir ama Samsung'un GPU ve ses kartını ithal ettiğini düşünürsek ki bu pahalıya patlıyor, bu işin birdr fabrikasyon küçültme, SoC'un ar-ge gibi zahmetleri var. Bu da pek mantıklı değil. Samsung ülkesinde tüm telefonları satar ( SoC versiyonları) ama standart olarak Kore Lte'sine uygun modemli "Sghv" kodlu Exynoslu modeller satıyor. Mobil işlemci konusunda hummingnbird tarafından bu yana zirvede yer aldı. Qualcomm Lte'den önce SoC konusunda nerelerdeydi bir bakmak lazım.
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JrMaster 4 yıl
Samsung un berbat yazılımı ve kötü devre elemanları yüzünden tüm işlemcileri ve telefonları cihazları ısınıyor...

Samsung Kendi işlemcisini kullandırmak ve yaymak için bu şekilde bir saçmalık yaptığıda ortada...

Lg de diyebilirdi 810 telefon yakacak kadar ısınıyor ve kullanılamaz derecede ısı üretiyor ama dememişler... Ahlak meselesi ( Kaldı ki LGde kendi işlemcisini üreten bir firma artık.)
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umut_baris 4 yıl JrMaster
JrMaster

Samsung un berbat yazılımı ve kötü devre elemanları yüzünden tüm işlemcileri ve telefonları cihazları ısınıyor...

Samsung Kendi işlemcisini kullandırmak ve yaymak için bu şekilde bir saçmalık yaptığıda ortada...

Lg de diyebilirdi 810 telefon yakacak kadar ısınıyor ve kullanılamaz derecede ısı üretiyor ama dememişler... Ahlak meselesi ( Kaldı ki LGde kendi işlemcisini üreten bir firma artık.)

Samsung doydu artık bu sektörden.

Aklını başına toplamazsa, ki toplayamayacak bence, sonu Sony gibi olacak. Elektronik kısmı için söylüyorum.

Bu kafayla devam edecekse gitsin gemi, vinç, inşaat yapsın sadece.

Artık reklamlar da yemiyor satış konusunda.

İnsanlar cebini düşünüyor.
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Reklam yapma lg
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V4LKyR 4 yıl
Yahu yorumlara bakıyorum da, sanırsın herkesin evinde 1 kilo Snapdragon 810 var, öyle detaylı bilgiye sahipler ki, tasarımını falan avucunun içi gibi biliyorlar.
Siz hayırdır beyler?
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