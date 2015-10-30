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LG, V10'u dünya genelinde satışa sunmaya başlıyor

LG bu ayın başında duyurduğu yeni amiral gemisi V10'u nihayet global pazarda satışa sunuyor. Merakla beklenen akıllı telefon yeni yıla girmeden önce raflarda olacak.
3 yıl
10,9b
1
73
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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LG, V10'u dünya genelinde satışa sunmaya başlıyor
 
Güney Koreli teknoloji devi LG yeni amiral gemisi V10'u Ekim ayının başında resmiyete kavuşmuş, ancak global pazarda satışa sunulmamıştı. Yalnızca üreticinin ana vatanında piyasaya çıkan model bu kez tüm dünyada boy göstermeye hazırlanıyor. Akıllı telefon Kasım ayından itibaren Kuzey Amerika, Avrupa, Asya, Latin Amerika ve Orta Doğu'da raflarda olacak.
Çift ekranıyla dikkat çeken LG V10'dan kısaca bahsetmek gerekirse akıllı telefon; 5.7" 2K çözünürlükte ekran, 2.1" boyutunda ikinci ufak ekran, Snapdragon 808 çipset, 4 GB bellek, 64 GB arttırılabilir depolama alanı, 3000 mAh batarya, 16 MP arka ve 5 MP çözünürlükte çift ön kameraya sahip. Telefonun diğer tüm özelliklerine ve detaylarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 
LG'nin geçtiğimiz günlerde yayınladığı 3. çeyrek mali raporunun ardından bu kararı açıklaması sürpriz olmadı diyebiliriz. Şirketin mobil departmanı geçtiğimiz üç aylık sürede 14 milyonun üzerinde akıllı telefon satsa da zarar etmekten kurtulamamış ve 68 milyon dolar zarar açıklamıştı. 
Güney Korede satışları pek iyi gitmeyen LG V10 global anlamda nasıl bir grafik yakalayacak merak konusu. Sizce V10 başarılı rakamlara ulaşıp mobil departmanın tekrar kâra geçmesini sağlayabilecek mi? Türkiye'ye geldiğinde LG V10 satın almayı düşünüyor musunuz? 

http://www.lgnewsroom.com/2015/10/lg-v10-ultra-smartphone-to-begin-shipping-in-key-markets-worldwide/ Yorum Yaz
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ergenius 3 yıl en beğenilen
Lg Türkiye yetkilileri Kasım ayı içinde geleceğini facebook hesabından duyurdu .
500 lira vermem diyen arkadaş nasıl bir kafa yaşıyor ? Tamam beğenmezsin de bari çamur atma
Lg Türkiye yetkilileri Kasım ayı içinde geleceğini facebook hesabından duyurdu .500 lira vermem diyen arkadaş nasıl bir kafa yaşıyor ? Tamam beğenmezsin de...
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swat882 3 yıl
G2, g3, g4 ve v10 nasıl olurda 3000 mah batarya artmaz anlamak mümkün değil


G4 5.5 inc lik ekranıyla bile batarya süresi vasat, sen 5.7 ince yine 3000 mah koyuyorsun
yapma lg
G2, g3, g4 ve v10 nasıl olurda 3000 mah batarya artmaz anlamak mümkün değilG4 5.5 inc lik ekranıyla bile batarya süresi vasat, sen 5.7 i...
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e-mcani 3 yıl
G4 kullanıcısıyım... Cihazda eksik bulduğum tüm sorunların giderilmiş olduğu bir model... Parmak izi sensörü, daha büyük bir ekran, manuel video ayarları seçeneği ile birlikte... Kesinlikle istediğim özellikleri taşıyan bir telefon... LG modelleri ikinci elde oldukça değer kaybediyor... Beni çok çok rahatsız etmeyecek bir fiyata satabilirsem G4'ümü, kesinlikle bu modeli almayı düşünüyorum...İşlemciye çok takmamak lazım... Bu zamana kadar işlemciyi zorlayan bir durum olmadı... Kağıt üstündeki rakamlara çok aldanmamak lazım...
G4 kullanıcısıyım... Cihazda eksik bulduğum tüm sorunların giderilmiş olduğu bir model... Parmak izi sensörü, daha büyük bir ekran, manuel video ayarları seçene...
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DH Misafiri 3 yıl
LG ve Samsung aynı malzemeyi ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyor. Aynı işlemci aynı ram ile sattığı 4.üst düzey sayılabilecek telefon oldu. snp 808 ve 2k ekran artık baydı. Bence bu telefonu G5diye snp820 ile satsalar kendileri için daha hayırlı olurdu.
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DH Misafiri 3 yıl
1 ekimden beri bekliyorum her gün google da arıyorum kesin alıcıyım benim için herşeyi 4 4 lük bir de bizim ülke de yabancı ülkeler de uyguladığı kampanya olursa 200 gb micro sd ve yedek batarya ve doldurma kiti mukemmel olur olmasada yine alıcam
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DH Misafiri 3 yıl
LG den yanlış strateji sd 820 yi beklemesi gereiyordu
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DH Misafiri 3 yıl
2000 falan olursa bu özelliklere alınır. Ama tabi ülkeye geldiğinde Note5'in ve Nexus6p'nin o anki fiyatlarına göre karar vereceğim.
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hesapli 3 yıl
Lg kendini aştı
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oturkmen 3 yıl
LG V10 Ana konusu hala yok mu?
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yasinadin 3 yıl
Lg v10 da çelik çerceve kullanılmış darbelere ekstra dayanıklı yani.Iyi dusunulmuş.

Su telefona bide note 5 kalemi koysan ne olurdu lg ?
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dobrasam 3 yıl
hiç bir markanın fanatiği değilim her markanın amiral gemisi ni kullandım sayılır en son geçen yıl LG g pro aldım ve bir yıldır inanın çok memnunum hiç bir konuda eksiklik hissetmedim oynamadığı oyun uygulama görmedim pili çok iyi gidiyor tasarımı harika sonuca gelecek olursak bu v 10 gelirse satılır arkadaş
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Seko92 3 yıl
Samsung ve Iphone fanatiklerinin memleketinde kimse dönüp bakmayacaktır. Önemi olan içinde ne olduğu değil, üzerinde ne yazdığı çünkü...
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oturkmen 3 yıl
Türkiye satış fiyatı ve tarihi nedir?
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ezbiderli 3 yıl Seko92
Seko92

Samsung ve Iphone fanatiklerinin memleketinde kimse dönüp bakmayacaktır. Önemi olan içinde ne olduğu değil, üzerinde ne yazdığı çünkü...

Bravo,gerçekten herşeyi özetlemişsiniz.. fazla söze gerek yok..
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Circassian81 3 yıl
Tasarim efsane her zamanki gibi
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B1sey 3 yıl
çok farklı bişey yakalamaları gerekiyor artık telefon dünyasında ilğinç şeyler bekliyoruz
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OnLiNe MaNaGeR 3 yıl
LG'yi sevse sevse bizim fakir türkler sever
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