LG, V10'u dünya genelinde satışa sunmaya başlıyor

Güney Koreli teknoloji devi LG yeni amiral gemisi V10'u Ekim ayının başında resmiyete kavuşmuş, ancak global pazarda satışa sunulmamıştı. Yalnızca üreticinin ana vatanında piyasaya çıkan model bu kez tüm dünyada boy göstermeye hazırlanıyor. Akıllı telefon Kasım ayından itibaren Kuzey Amerika, Avrupa, Asya, Latin Amerika ve Orta Doğu'da raflarda olacak.

Çift ekranıyla dikkat çeken LG V10'dan kısaca bahsetmek gerekirse akıllı telefon; 5.7" 2K çözünürlükte ekran, 2.1" boyutunda ikinci ufak ekran, Snapdragon 808 çipset, 4 GB bellek, 64 GB arttırılabilir depolama alanı, 3000 mAh batarya, 16 MP arka ve 5 MP çözünürlükte çift ön kameraya sahip. Telefonun diğer tüm özelliklerine ve detaylarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

LG'nin geçtiğimiz günlerde yayınladığı 3. çeyrek mali raporunun ardından bu kararı açıklaması sürpriz olmadı diyebiliriz. Şirketin mobil departmanı geçtiğimiz üç aylık sürede 14 milyonun üzerinde akıllı telefon satsa da zarar etmekten kurtulamamış ve 68 milyon dolar zarar açıklamıştı.

Güney Korede satışları pek iyi gitmeyen LG V10 global anlamda nasıl bir grafik yakalayacak merak konusu. Sizce V10 başarılı rakamlara ulaşıp mobil departmanın tekrar kâra geçmesini sağlayabilecek mi? Türkiye'ye geldiğinde LG V10 satın almayı düşünüyor musunuz?

http://www.lgnewsroom.com/2015/10/lg-v10-ultra-smartphone-to-begin-shipping-in-key-markets-worldwide/