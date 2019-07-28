LG V30 için Android Pie güncellemesi yayınlanmaya başladı

Güney Koreli teknoloji devi LG, ne yazık ki konu cihazlarına sistem güncellemelerini zamanında ulaştırmak olduğunda sınıfta kalıyor. Google’ın önümüzdeki ay Android Q’yu lanse etmesi bekleniyor ancak LG, üst seviye modellerine Android Pie güncellemesini ulaştırabilmek için mücadele veriyor.

LG'nin güncel amiral gemileri Android 9 Pie güncellemesine kavuşmuş olsalar da güncelleme almayı bekleyen pek çok LG modeli daha var. Bunlardan bir tanesi de V30'du.

Neyse ki uzun bir bekleyişten sonra LG, nihayet V30 için Android 9 Pie güncellemesini dağıtmaya başladı. PKQ1.190414.001 sürüm numarasını taşıyan ve 1 Temmuz tarihli güvenlik yamasını da kapsayan güncelleme Avrupa'daki kullanıcılar için yayınlanmaya başladı.

https://www.gsmarena.com/lg_v30_h930_android_pie_update-news-38371.php

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Güncellemenin'daki tümkullanıcılarına birkaç hafta içinde ulaşması bekleniyor.