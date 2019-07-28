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LG V30 için Android Pie güncellemesi yayınlanmaya başladı

Uzun bir bekleyişin ardından LG V30'un Avrupa'daki kullanıcıları için Android 9 Pie güncellemesi dağıtılmaya başlandı. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
41 dk.
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Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Güney Koreli teknoloji devi LG, ne yazık ki konu cihazlarına sistem güncellemelerini zamanında ulaştırmak olduğunda sınıfta kalıyor. Google’ın önümüzdeki ay Android Q’yu lanse etmesi bekleniyor ancak LG, üst seviye modellerine Android Pie güncellemesini ulaştırabilmek için mücadele veriyor.
LG'nin güncel amiral gemileri Android 9 Pie güncellemesine kavuşmuş olsalar da güncelleme almayı bekleyen pek çok LG modeli daha var. Bunlardan bir tanesi de V30'du.
Neyse ki uzun bir bekleyişten sonra LG, nihayet V30 için Android 9 Pie güncellemesini dağıtmaya başladı. PKQ1.190414.001 sürüm numarasını taşıyan ve 1 Temmuz tarihli güvenlik yamasını da kapsayan güncelleme Avrupa'daki kullanıcılar için yayınlanmaya başladı.
LG V30 için Android Pie güncellemesi yayınlanmaya başladı
 
Güncellemenin Avrupa'daki tüm V30 kullanıcılarına birkaç hafta içinde ulaşması bekleniyor.
https://www.gsmarena.com/lg_v30_h930_android_pie_update-news-38371.php Yorum Yaz
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