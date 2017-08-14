LG V30’da ikinci ekranın yerine gelecek konsept ortaya çıktı

LG V30 amiral gemisi ile birlikte artık firmanın ikinci ekranı tamamen terk edip yekpare ekran paneli ile yola devam edeceği ortaya çıktı. Firma ikinci ekranın eksikliğini arayüz bileşenleri ile doldurmayı planlıyor.

Yüzen bilgi penceresi

Firma tarafından yapılan açıklamaya göre kullanıcı arayüzünde yüzen bir bilgi ekranına yer verilecek. Samsung amiral gemilerinden hatırlayacağımız üzere sağ taraftan sola doğru sürükleme yaparak gelen bu ince pencere, Floating Bar adını taşıyor. Yarı şeffaf pencerede sık kullanılan fonksiyonlara erişim sağlanabilecek. Kullanıcı isterse bu pencereyi tamamen kaldırabilecek veya çıkış yerini değiştirebilecek.

Diğer taraftan ekran kapalı iken görünen Her Zaman Açık bildirim penceresi de geliştirilmiş. Saat ve cevapsız bildirimlerin yanı sıra Hızlı Araçlar, müzik oynatıcı gibi kısayollar da eklenmiş. Ayrıca buraya bir arka plan resmi de eklenebiliyor. Bu iki bileşen ile ikinci fiziksel ekranın yokluğu hissedilmeyecek.

Diğer taraftan kamera tarafında önemli bir yenilik var. Graphy platformu manuel mod içerisine eklenmiş durumda. Kullanıcılar platformun sağladığı profesyonel tarzda çekim şablonlarından istediğini kameraya uygulayabiliyor. Şablonlar içerisinde beyaz dengesi, deklanşör hızı, diyafram aralığı, ISO gibi ayarlar mevcut. Veya platform üzerinden beğendiği resmi indirerek meta verilerini de aktarabiliyor. Sektörün ilk 1.6 diyafram aralıklı kamerası bu sayede çok daha kaliteli fotoğraflar çekebilecek.

Ayrıca Bkz.

"LG V30 için de Plus versiyonu gündemde"

Son olarak güvenlik tarafında da bir yenilik var. LG V30’un ön kamerası çok daha gelişmiş bir yüz tanıma özelliği sunuyor. Telefonun ekranı kapalı iken Qualcomm Aqstic ses teknolojisi sayesinde belirli bir kelime kullanarak uyandırabiliyor ve hızlıca yüz tanımayı çalıştırabiliyorsunuz. Firma sistemin çok hızlı çalıştığını belirtiyor.

LG V30 modelinin şimdiye kadar ortaya çıkan özellikleri 6 inçlik 2880x1440 piksel çözünürlüğünde OLED ekran, Snapdragon 835 yonga seti, çift arka kamera, 3200mAh kapasiteli batarya, 6GB RAM, 64GB depolama kapasitesi şeklinde. Yeni model 31 Ağustos tarihinde tanıtılarak akabinde piyasaya sürülecek.