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LG V30’un kamerası önemli yeniliklere gebe

Akıllı telefon pazarında yükselişe geçmek isteyen LG, yeni amiral gemi modeli V30’u kamera tarafında üstün özelliklerle donatıyor. Telefon pazarda bir ilke imza atacak.
1 yıl
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6
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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G6 amiral gemisinde aradığı başarıyı bulamayan LG ay sonunda yeni amiral gemisi V30’u tanıtmaya hazırlanıyor. Pazarda farklılaşmak isteyen firma özellikle kamera tarafında önemli yeniliklere imza atacak.

Pazarda ilk

Firma tarafından yapılan açıklamaya göre LG V30 modelinin arka kamerası f/1.6 diyafram aralığına sahip olacak. Akıllı telefon pazarında bir ilk olacağı belirtilen yeni kamera, f/1.8 diyafram aralığına sahip kameralara göre yüzde 25 daha fazla ışık alıyor. Böylece daha kaliteli çekimler ve karanlık ortamlarda daha iyi performans sunuluyor.

Diğer taraftan sensörler Crystal Clear adındaki cam lens ile desteklenmiş. Firma geleneksel plastik lenslere göre cam lensin daha iyi bir şekilde ışığı topladığını ve renkleri daha iyi ürettiğini ifade ediyor.

Ayrıca Bkz. "Japan Display tamamen OLED üretimine yöneliyor"

Son yenilik ise yazılımsal. Geniş açılı kameralarda görüntüler kenarlara doğru bir miktar bozulma yaşayabiliyor. Sensördeki optimizasyonlar ile bozulmaların yüzde 30 oranında azaltıldığı ifade ediliyor. Böylece grup özçekimlerde daha iyi sonuçlar elde ediliyor.

LG V20 modeli özellikle ses konusunda öne çıkmıştı. Bu yıl LG V30 hem kamera hem de ses kalitesi açısından en iyi akıllı telefon olma ünvanına sahip olabilir. Bakalım tüketici ilgisini ne kadar çekecek?

Snapdragon 835 yonga seti ile güçlendirilen modelde alışık olduğumuz ikinci ekran artık yok. Bunun yerine firma arayüzde yüzen bir bildirim şeridi tercih etmiş. 6 inçlik OLED ekran 2880x1440 piksel çözünürlük barındırıyor. Model Eylül sonlarında piyasaya çıkacak. 

 

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/8/9/16122812/lg-v30-smartphone-camera-aperture-glass-lens-ifa-2017 Yorum Yaz
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yaki83 1 yıl
Seneye yada ondan sonraki sene alicagim telefon olabilir note 4 iyicine eskimis olur.
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kadirirdem 1 yıl
Çıksın bir incelensin ne kadar iyi olduğu ortaya çıkar.
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HuS.TeR 1 yıl
Bir sonraki telefonum
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shadowmexo 1 yıl
Merakla f:1/1.4 diyaframlı ve az bıçaklı lensleri ne zaman göreceğimizi merak ediyorum. O günler de gelecek demedi demeyin.
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Whippoorwill 1 yıl
Keşke kronik sorunlardan arındırılmış olsa. Alternatiflerin çoğalması tüketiciye yarar.
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Fx_57,5 1 yıl
bu çerçevesiz akımı tek tip telefonlara dönüşüyor.tasarım farklılığı telefonun arkasından ibaret olacak.
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