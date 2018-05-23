LG V35 önümüzdeki ay dört orta sınıf telefonla birlikte gelebilir

LG geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemisi olarak lanse ettiği LG G7 ThinQ modelini tanıtmıştı. Görünüşe bakılırsa şirket yeni akıllı telefonlarını sahneye çıkarmaya devam edecek. Güney Kore'den gelen yeni bir rapor, şirketin Haziran ayında LG V35 modelinin yanı sıra dört yeni telefon daha çıkaracağını iddia ediyor.

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ETNews'in haberine göre LG önümüzdeki ay Güney Kore'de V35 ile birlikte Q7, Q7 Plus, X5 (2018) ve X2 (2018) modellerini piyasaya sürecek. Yeni cihazların daha geniş bir müşteri kitlesine hitap edebilmek adına her bütçeye uygun fiyatlarla geleceğini belirtelim. LG V35 belli ki pazarın orta ve alt segmentideki müşterilere sunulacak bu telefonlar arasındaki premium seçenek olacak.

LG V35, Güney Kore dışında da satılabilir

Yayınlanan rapor 6 GB RAM, 3.300 mAh pil ve şirketin ilk ThinQ cihazıyla birlikte sunduğu yapay zeka özellikleriyle donatılacak olan LG V35'in, geçtiğimiz haftalarda tanıtılan LG G7 ThinQ modeline benzer özelliklere sahip olacağını gösteriyor. V35'in Güney Kore dışında satılıp satılmayacağı henüz belli değil ancak akıllı telefonun diğer ülkelerde piyasaya sürülebileceğini gösteren bazı kanıtlar var.

Q7 ve Q7 Plus modellerini zaten kısa süre önce X5 ve X2 (2018) modellerinin ise yeni uygun fiyatlı seçenekler olması bekleniyor. LG'nin şu ana kadar bu konuda resmi bir açıklama yapmadığını da belirtelim. LG, orta sınıfvemodellerini zaten kısa süre önce duyurmuştu . Akıllı telefonlar Haziran ayında piyasada olacak. Önümüzdeki ay çıkması beklenenvemodellerinin ise yeni uygun fiyatlı seçenekler olması bekleniyor. LG'nin şu ana kadar bu konuda resmi bir açıklama yapmadığını da belirtelim.

https://www.androidauthority.com/lg-v35-june-release-868501/