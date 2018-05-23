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LG V35 önümüzdeki ay dört orta sınıf telefonla birlikte gelebilir

Yayınlanan yeni bir rapor LG'nin önümüzdeki ay beş yeni telefon çıkaracağını gösteriyor. Bunların arasında yer alan LG V35 ise 6 GB RAM, 3.300 mAh pil ve yapay zeka özellikleriyle gelecek.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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LG geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemisi olarak lanse ettiği LG G7 ThinQ modelini tanıtmıştı. Görünüşe bakılırsa şirket yeni akıllı telefonlarını sahneye çıkarmaya devam edecek. Güney Kore'den gelen yeni bir rapor, şirketin Haziran ayında LG V35 modelinin yanı sıra dört yeni telefon daha çıkaracağını iddia ediyor.
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ETNews'in haberine göre LG önümüzdeki ay Güney Kore'de V35 ile birlikte Q7, Q7 Plus, X5 (2018) ve X2 (2018) modellerini piyasaya sürecek. Yeni cihazların daha geniş bir müşteri kitlesine hitap edebilmek adına her bütçeye uygun fiyatlarla geleceğini belirtelim. LG V35 belli ki pazarın orta ve alt segmentideki müşterilere sunulacak bu telefonlar arasındaki premium seçenek olacak.

LG V35, Güney Kore dışında da satılabilir

Yayınlanan rapor 6 GB RAM, 3.300 mAh pil ve şirketin ilk ThinQ cihazıyla birlikte sunduğu yapay zeka özellikleriyle donatılacak olan LG V35'in, geçtiğimiz haftalarda tanıtılan LG G7 ThinQ modeline benzer özelliklere sahip olacağını gösteriyor. V35'in Güney Kore dışında satılıp satılmayacağı henüz belli değil ancak akıllı telefonun diğer ülkelerde piyasaya sürülebileceğini gösteren bazı kanıtlar var.
LG, orta sınıf Q7 ve Q7 Plus modellerini zaten kısa süre önce duyurmuştu. Akıllı telefonlar Haziran ayında piyasada olacak. Önümüzdeki ay çıkması beklenen X5 ve X2 (2018) modellerinin ise yeni uygun fiyatlı seçenekler olması bekleniyor. LG'nin şu ana kadar bu konuda resmi bir açıklama yapmadığını da belirtelim.

https://www.androidauthority.com/lg-v35-june-release-868501/ Yorum Yaz
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mladenbmv 12 ay
umarım ekran ve anakart pil performansı halletmişlerdir sonra tek sorun kalıyor fiyat,fiyatlar samsunga yakın olursa bir işe yaramaz ayrıca oled gibi bir teknoloji var ellerinde ama kullanmıyorlar kendi tlf larında çinli firmalar bile oled ekran kullanıyor.
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Whippoorwill 1 yıl
Ve hâlâ yapay zeka diyorlar utanmadan.
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Artunç 1 yıl
Çıksın da bir hele ak koyun kara koyun belli olur nasılsa..
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Fiyaka1903 1 yıl
her bütçeye uygun hayalet ekranlı telefonlar lg'de!
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eP_362 1 yıl
Adamlar tek telefonla da kalmıyor. Dıdının dıdısı da geliyor ardından.
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