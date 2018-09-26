LG V40 ThinQ’nun basın görselleri sızdırıldı

Dünyaca ünlü akıllı telefon üreticisi LG, 3 Ekim’de yeni amiral gemisi V40 ThinQ’yu tanıtmak için hazırlanıyor. Bugüne kadar gerçekleşen sızıntılar ile cihazın neredeyse tüm teknik özellikleri zaten ortaya çıkmıştı. Son sızıntı ile cihazın tasarımı da ortaya çıkmış oldu.

Bugüne kadar birçok telefon ve tablet modelini resmi tanıtımlarından önce sızdırması ile tanınan Evan Blass, bugün attığı bir tweet ile LG V40 ThinQ’nun tasarımını da ortaya çıkardı. Evan Blass’in paylaştığı ve LG V40 ThinQ olduğu iddia edilen basın görseline göre LG, çentikli tasarımını sürdürmeye devam edecek. Cihaz beklendiği gibi üç arka kamera sensörü+2 ön kamera sensörü olmak üzere toplam 5 kamera ile geliyor.

Cihazın tasarımından biraz söz edecek olursak, cihaz yatay olarak sıralanmış 3 adet arka kameraya sahip. Kamera sensörlerinin altında ise bir adet parmak izi okuyucu yer alıyor. Yatay olarak hizalanmış iki adet de ön kamera sensörüne sahip olan cihaz, çentikli bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda LG G7 kullanıcıları için geçerli olan çentik gizleme özelliğine de sahip olacak.

Sızdırılan bilgilerden yola çıkarak cihazın teknik özelliklerinden biraz söz edecek olursak, 6.4 inç genişliğinde Quad HD+ çözünürlüklü P-OLED bir ekranla karşımıza çıkacak olan cihaz, Snapdragon 845 işlemciye sahip olacak. 6 GB’lık bir RAM’e sahip olan cihaz, 64 ve 128 GB’lık iki farklı depolama seçeneğiyle alıcıyla buluşacak.

Cihazın arka kameraları sırasıyla 12MP, 16MP, 12MP çözünürlüğünde olacak. Telefonun ön kameraları ise 8 megapiksel+5 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Ayrıca kutusundan çok büyük ihtimalle Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkacak olan cihaz, 3.300 mAh gücünde bir pille karşımıza çıkacak.

Cihaz Özellikleri

Ekran: 6.4 inç, 19.5: 9, P-OLED, QHD + çözünürlük

6.4 inç, 19.5: 9, P-OLED, QHD + çözünürlük İşlemci: Sekiz çekirdekli Snapdragon 845

Sekiz çekirdekli Snapdragon 845 RAM: 6GB

6GB Depolama: 64/128 GB

64/128 GB Arka Kamera: 3 arkada (12MP (f / 1,5) + 16MP (f / 1,9), + 12MP (f2.4)

3 arkada (12MP (f / 1,5) + 16MP (f / 1,9), + 12MP (f2.4) Ön Kamera: (8 + 5MP), Smart CAM

(8 + 5MP), Smart CAM Batarya: 3300 mAh

3300 mAh Ses: Quad DAC, Boombox Stereo Hoparlör

Quad DAC, Boombox Stereo Hoparlör Ağırlık: 169 gram

169 gram İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2018/9/26/17905288/lg-v40-thinq-leak-five-cameras-notch-image-smartphone