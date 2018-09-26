Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG V40 ThinQ’nun basın görselleri sızdırıldı

LG'nin 3 Ekim'de tanıtacağı amiral gemisi cihazı LG V40 ThinQ'nun resmi basın görselleri sızdırıldı. Sızdırılan görseller ile birlikte cihazın 5 kameraya sahip olacağı söylentileri kesinleşmiş oldu.
7 ay
3,8b
1
15
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyaca ünlü akıllı telefon üreticisi LG, 3 Ekim’de yeni amiral gemisi V40 ThinQ’yu tanıtmak için hazırlanıyor. Bugüne kadar gerçekleşen sızıntılar ile cihazın neredeyse tüm teknik özellikleri zaten ortaya çıkmıştı. Son sızıntı ile cihazın tasarımı da ortaya çıkmış oldu.
Bugüne kadar birçok telefon ve tablet modelini resmi tanıtımlarından önce sızdırması ile tanınan Evan Blass, bugün attığı bir tweet ile LG V40 ThinQ’nun tasarımını da ortaya çıkardı. Evan Blass’in paylaştığı ve LG V40 ThinQ olduğu iddia edilen basın görseline göre LG, çentikli tasarımını sürdürmeye devam edecek. Cihaz beklendiği gibi üç arka kamera sensörü+2 ön kamera sensörü olmak üzere toplam 5 kamera ile geliyor.
 
Cihazın tasarımından biraz söz edecek olursak, cihaz yatay olarak sıralanmış 3 adet arka kameraya sahip. Kamera sensörlerinin altında ise bir adet parmak izi okuyucu yer alıyor. Yatay olarak hizalanmış iki adet de ön kamera sensörüne sahip olan cihaz, çentikli bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda LG G7 kullanıcıları için geçerli olan çentik gizleme özelliğine de sahip olacak.
Sızdırılan bilgilerden yola çıkarak cihazın teknik özelliklerinden biraz söz edecek olursak, 6.4 inç genişliğinde Quad HD+ çözünürlüklü P-OLED bir ekranla karşımıza çıkacak olan cihaz, Snapdragon 845 işlemciye sahip olacak. 6 GB’lık bir RAM’e sahip olan cihaz, 64 ve 128 GB’lık iki farklı depolama seçeneğiyle alıcıyla buluşacak.
Cihazın arka kameraları sırasıyla 12MP, 16MP, 12MP çözünürlüğünde olacak. Telefonun ön kameraları ise 8 megapiksel+5 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Ayrıca kutusundan çok büyük ihtimalle Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkacak olan cihaz, 3.300 mAh gücünde bir pille karşımıza çıkacak.

Cihaz Özellikleri

  • Ekran: 6.4 inç, 19.5: 9, P-OLED, QHD + çözünürlük
  • İşlemci: Sekiz çekirdekli Snapdragon 845
  • RAM: 6GB
  • Depolama: 64/128 GB
  • Arka Kamera: 3 arkada (12MP (f / 1,5) + 16MP (f / 1,9), + 12MP (f2.4) 
  • Ön Kamera: (8 + 5MP), Smart CAM
  • Batarya: 3300 mAh
  • Ses: Quad DAC, Boombox Stereo Hoparlör
  • Ağırlık: 169 gram
  • İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2018/9/26/17905288/lg-v40-thinq-leak-five-cameras-notch-image-smartphone Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Johan Elmander 7 ay en beğenilen

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veteriner69 7 ay
6.4 inç Amoled ekrana 3.300 mAh pil mi????
4.000 den aşağı pil koymak ayıptır artık bence.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
login35 7 ay
Bu döviz kuru ile kol böreği bir fiyatı olacak. millet zaten LG'ye mesafeli sat satabilirsen telefonu olacak
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
El_domingo 7 ay
su lg g2 tasarımı yeni teknolojiye gore yenileyin..uygun fiyattan satında telefonu yenileyeyim.. telefon beni bırakacak on cam catlak arka kamera camı gidik..ama ben telfonun bi turlu bırakmak istemiyorum ...hala cihazdan cok memnunum..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
volkan_kolay 7 ay
G3, G4 ve G5 olmamıştı, tam bir hayal kırıklığı telefonlardı evet ama G6 ile toparlanmaya başlayan LG devamın da V30, V35 vede G7 ile aslında bende varım demeye başladı, V40 bence rekabetçi bir fiyattan alınabilecek en mükemmel telefon olur.
Bana göre LG G7 2.999TL olur ve V40'da 3.499TL olursa bu telefonlar için ülkemizde alınabilir en mükemmel telefonlar olurlar F/P anlamında. Çünkü LG'nin biraz elini taşın altına koyması gerek, yeniden o güveni sağlaman için biraz fedakarlık yapması gerek, yüksek rakamlardan Samsung ve Apple gibi markalara asla rakip olamazsın.
Birde LG için atıp tutanlar batsa diyenler ulan elinizde ki iPhone'lara OIS özelliği daha dün geldi ki bu özellik LG G2'den beri var, LG'nin inovasyon anlamında kattığı yenilikleri tartışmaya gerek yok, LG piyasa da olması gereken bir markadır ve ne olursa olsun F/P olarak hala alınabilecek en iyi amiral gemi telefonlarına sahip bir markadır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LemonEnergy 7 ay
Benim anlamadığım pil fabrikası açan bi firmanın diğerlerinden daha üstün olması gerek miyor mu?
Bizde, bunlar büyük pil fabrikası açtı, herkesten daha iyi işler yapacaklar diye bekliyoruz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 7 ay
V30'u övdük ya adamların zoruna gitmiş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teknokaptan 7 ay
Batmadi bu LG mobil hayret zorluyorda zorluyor... olmuyor kardesim iste zorlama yapamiyorsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 7 ay
Sanıyorum ki LG, 3000 den sonra 3300 mAh pile taktı. Artık 3300 ü her telefonunda görebiliriz. Umarım öyle yapmaz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
strathmorea 7 ay
Çentik denen ekran kusurunun olduğu hiç bir telefon modelini almayacağım. Ayrıca 3300 mah pil ile sen daha avucunu çok yalarsın Lg. Diğerleri 4000 mah i geçmeye başladı bu halen 3000 lerin başında geziyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Led Zeppelin 7 ay
Gelecek seneye ancak gelir Tr'ye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ICE_BLUEE 7 ay
kardeş işlemci kalitesiyle v40 ilk yıl 2 günü çıkartır, v30 snapdragon 835 ve 3300 mah ile 2 günü çıkardığını söylüyor kullanıcılar, ben bu telin yurtdışını alıcam İNŞAÂLLAH.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Circassian81 7 ay
5 senedir kullandigim G2 de 3.000 mah pil var yeni cikacak telefonda da 3.300 mah pil olacak ilginç
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Khoradasein 7 ay Circassian81
Senelik olarak artacak değil ya yahu :D Belki donanımları daha verimli hale getirip az pil tüketecek şekilde yapmışlardır vs. :)
Pil kapasitesi daha da küçülsün de cihazlar hafiflesin, ama donanım daha az enerji tüketsin, hep gülelim hep sevinelim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +213 Informed +124 12 Angry Men +111 serdar_k +63 flowerhorn +61 madmahmutd +60 volkie +59 Chronotide +53 mu5tafa +51 CoreXXX +43
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3807 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
lg, sızıntı ve
4 etiket daha lg v40 thinq Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Zeynep Yolcu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 ay Realme 2 Pro resmi olarak tanıtıldı: Snapdragon 660 işlemci, 8 GB RAM 7 ay X-Men: Dark Phoenix'in ilk fragmanı yayımlandı 7 ay Lenovo'nun katlanabilir telefon prototipi videoda görüntülendi 7 ay iPhone Xs Max’in maliyeti belli oldu 7 ay Rekor: Türkiye dün ürettiği elektriğin %17’sini rüzgardan karşıladı 7 ay Türkiye'ye Pazar günü "kasırga" geliyor! 7 ay Omurilik implantı, felçli hastaların yeniden yürümesini sağlıyor 7 ay Panasonic, Leica ve Sigma ortak lens yuvası kullanacak 7 ay Google Haritalar Grup Planlama özelliği hayata geçirildi 7 ay Google kripto para reklamlarına kısmen izin veriyor 7 ay Uber, veri skandalını çözmek için 148 milyon dolar ödemeyi kabul etti 7 ay Samsung ve Tencent ortaklığından PUBG Mobile yarışması 7 ay Cooler Master çift taraflı fare matını duyurdu 7 ay Playstation Fortnite için cross platformu desteği geliyor 7 ay Birazcık egzersiz sizi daha güçlü bir hafızaya kavuşturabilir! 7 ay PC kalitesinde tecrübe sunacak kablosuz Oculus Quest duyuruldu 7 ay iPhone XS modellerinde çekim gücü sorunu mu var? 7 ay Google'ın Pixelstand isimli kablosuz şarj standının görüntüsü ortaya çıktı 7 ay Renault, Fransa'nın ilk akıllı adasını inşa ediyor! 7 ay General Mobile'dan GM 9 Pro Android Pie hamlesi! 7 ay GÖRÜNTÜLENEN LG V40 ThinQ’nun basın görselleri sızdırıldı Sonraki Playstation Classic'in Türkiye çıkış tarihi açıklandı 7 ay Hitman 2 'Kolombiya' oynanış fragmanı yayınlandı 7 ay Matrix telefonu geri döndü! Nokia 8110 4G Türkiye'de satışta 7 ay Nvidia Geforce RTX 2080 ve RTX 2080Ti inceleme 7 ay Playstation Plus Ekim ayı ücretsiz oyunları açıklandı 7 ay iOS geliştiricileri artık uygulamaları için herkese açık beta linkleri oluşturabilecek 7 ay ANKA İHA'ya yerli göz: ASELSAN Cats 7 ay Uyku moduna geçen bakteriler antibiyotiklerden saklanabiliyor 7 ay Gizli belgeleri evine götüren NSA çalışanı beş buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı 7 ay Apple Watch Series 4'te önceki modelden daha küçük bir pil var 7 ay Marulun yapraklarını ayırabilen robot geliştirildi 7 ay Pokemon Go iki milyar dolarlık gelire ulaştı 7 ay Yaygın kullanılan 20 ithal ilacın yerlisi üretilecek 7 ay Alibaba robotları otellerde hizmet verecek 7 ay Xbox One sonunda fare ve klavye desteğine kavuşuyor 7 ay Apple suya dayanıklı Mac klavyesi geliştiriyor 7 ay Zach Gage’nin popüler Flip Flop Solitaire oyunu Android’e geldi 7 ay Bitcoin Hakkında Yapılan En İlginç 6 Teori 7 ay PC oyuncuları kontrolcüleri sevdi 7 ay OnePlus 6T'nin lansman tarihi belli oldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Samsung Galaxy S10 Plus,S10,S10e Kullanıcıları
DH Forum
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Marksizm-komünizm hakkında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim