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LG Vu serisi G Style ismini alabilir

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG Vu serisi G Style ismini alabilir

LG'nin 4:3 ekran oranıyla ilgi çeken akıllı telefon serisi Optimus Vu kendi ülkesi dışında hatırı sayılır bir satış başarısı yakalayamamasına karşın, firma tarafından halen destek görmeye devam ediyor. Note akıllı telefon serisine rakip olarak gösterilen Vu serisi yeni model ile önemli bir değişikliğe uğrayabilir.

Evleaks tarafından sızdırılan bilgilere göre firma, Vu cihazlarını ekran kaleminin ön plana çıktığı bir seri haline getirmek istiyor ve bu bakımdan serinin 4. üyesi LG G Stylus olarak yoluna devam edecek. 

Üst seviye akıllı telefonlar bakımından LG'nin G olarak markalaştığı biliniyor ve Vu serisi bunun dışında kalmıştı. Yeni isimlendirme ile tüketiciye üst seviye LG akıllı telefonları tek bir marka altında sunulacak. 

LG G Stylus modelinin ne tür özellikler sunacağı bilinmiyor. Ancak firmanın stratejilerine bakarak Full HD veya 2K ekran, Snapdragon 805 yongaseti, 3GB RAM gibi özelliklerin olabileceği tahmin ediliyor.  

http://www.androidheadlines.com/2014/06/lg-g-stylus-to-replace-bizarre-vu-line-and-take-on-the-galaxy-note.html Yorum Yaz
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Be All My Sins Remembered 4 yıl en beğenilen Emre Kocakaya
Emre Kocakaya
Note serisini severim,hele Note 3 bambaska bir cihaz,Vu ile kiyaslanamaz bile.
LG Vu ile Note rakip olacaksa radikal degisiklikler yapmasi lazim .

Adamlar kare telefon yaptı, bundan ala radikal değişiklik mi olur?
Emre KocakayaNote serisini severim,hele Note 3 bambaska bir cihaz,Vu ile kiyaslanamaz bile.LG Vu ile Note rakip olacaksa radikal degisi...
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Biggest Star 4 yıl
telefonları şu asyalı modellerle tanıtınca güzel görünüyor ama aslında olan çok farklı
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ouzqan 4 yıl
4:3 ekran olsun ama çerçeve de değişikler yapıp oraya bir şeyler eklerlerse belki alınabilr yoksa bu haliyle satması çok zor .
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thestell 4 yıl
4:3 saçma çünkü ekranı kavraması çok zor.
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mehmedaltair 4 yıl
niye bu kadar tepki gösterdiniz bilmem ki zaten note serisine rakip olan g pro serisi bu apayrı bir şey
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Stanislas Xavier 4 yıl
Şu hafta içinde üzerinde rahatça yazı okunabilen bir telefona çok ihtiyaç duydum.Ve bu serinin bu konuda başarılı olduğunu düşünüyorum, fakat daha güçlü özellikler ile gelmeleri gerek ve daha orijinal bir tasarım ile,yoksa dikkat çekmiyorlar.Denildiği gibi yalnızca görüntüleme değil,düzenleme ya da üretme konusunda da gerekli olanakları sunarlarsa çok başarılı olabilir.
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zafercalskan 4 yıl
Vu 3 baya iyi ama kare telefon çok saçma geliyor
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Emre Kocakaya 4 yıl
Note serisini severim,hele Note 3 bambaska bir cihaz,Vu ile kiyaslanamaz bile.
LG Vu ile Note rakip olacaksa radikal degisiklikler yapmasi lazim .
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Be All My Sins Remembered 4 yıl Emre Kocakaya
Emre Kocakaya
Note serisini severim,hele Note 3 bambaska bir cihaz,Vu ile kiyaslanamaz bile.
LG Vu ile Note rakip olacaksa radikal degisiklikler yapmasi lazim .

Adamlar kare telefon yaptı, bundan ala radikal değişiklik mi olur?
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mstfylmz08 4 yıl
Telefonmu oo ?


Benim galaxy mega dan buyuk

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