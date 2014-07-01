LG Vu serisi G Style ismini alabilir





LG'nin 4:3 ekran oranıyla ilgi çeken akıllı telefon serisi Optimus Vu kendi ülkesi dışında hatırı sayılır bir satış başarısı yakalayamamasına karşın, firma tarafından halen destek görmeye devam ediyor. Note akıllı telefon serisine rakip olarak gösterilen Vu serisi yeni model ile önemli bir değişikliğe uğrayabilir.





Evleaks tarafından sızdırılan bilgilere göre firma, Vu cihazlarını ekran kaleminin ön plana çıktığı bir seri haline getirmek istiyor ve bu bakımdan serinin 4. üyesi LG G Stylus olarak yoluna devam edecek.





Üst seviye akıllı telefonlar bakımından LG'nin G olarak markalaştığı biliniyor ve Vu serisi bunun dışında kalmıştı. Yeni isimlendirme ile tüketiciye üst seviye LG akıllı telefonları tek bir marka altında sunulacak.





LG G Stylus modelinin ne tür özellikler sunacağı bilinmiyor. Ancak firmanın stratejilerine bakarak Full HD veya 2K ekran, Snapdragon 805 yongaseti, 3GB RAM gibi özelliklerin olabileceği tahmin ediliyor.

http://www.androidheadlines.com/2014/06/lg-g-stylus-to-replace-bizarre-vu-line-and-take-on-the-galaxy-note.html