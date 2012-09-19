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LG, Windows Phone ekosisteminden çıktığını onayladı

6 yıl
1,7b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Phone 7 işletim sisteminde Optimus 7 gibi popüler modellere imza attığını gördüğümüz LG, yeni sürümde ekosistemi terk etmeye hazırlanıyor.

Amiral gemisi Optimus G modelinin tanıtımı esnasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan LG Mobile patronu Park Jong Seok, diğer platformlar için özel bir planları olmadığını açıkladı.

Daha çok Google ile sıkı ilişkilere sahip olan LG'nin, Windows Phone 7.5 sürümü sonrasında herhangi bir cihaz piyasaya sürmemesi ve LG 740 modelinin iptal edilmesi aslında bunun işareti olarak algılanmıştı. O dönemde LG Windows Phone modeli üretmeyeceğini de açıklamıştı.
Ancak son açıklamayla LG, WP8 evreninde de yer almayacağını netleştirmiş oldu. LG'nin Windows Phone pazarındaki payı yüzde 7 gibi bir seviyede kalmıştı.

Yılın başlarında tanıtılan yeni Optimus serisi L modelleri, Vu, 4X HD, 3D Max, LTE serisi ve Optimus G ile Android tarafında LG, yıl sonuna kadar pazar payını artırmaya çalışacak. Ayrıca gündemde olan patent savaşlarına ilişkin LG'nin elinde güçlü LTE ve arayüze ilişkin patentler olduğu da vurgulandı.


http://asia.cnet.com/lg-has-no-specific-plans-for-other-mobile-platforms-62218757.htm Yorum Yaz
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turkattack 6 yıl
Lg g. multios olacagi konusuluyordu...
demek ki hikayeymis
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Amedra 6 yıl
Volkanbaba

Lg çıksa ne olur çıkmasa ne olur piyasadan 2-3 dandik model eksilmiş oldu.

Aynen öyle
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OverClocK1ng 6 yıl
MicroFOS tan bir cacık ollll-maaaaaaaaaz....
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mert1907 6 yıl
Sony ve LG aslında farklı yapılara sahipler. Sony yazılım desteği konusunda LG'den daha sağlam bir firma. Ayrıca ellerinde daha fazla bileşen var ki LG tamamen Android'e bağımlı telefon anlamında. Sony'de sadece Android üretiyor ancak insanlar onlara daha fazla güveniyorlar. Ben hala WP'nin istenilen başarıyı elde edemeyeceği düşüncesindeyim ki Microsoft destek adına her firmanın aynı çizgide gitmesini istiyor ancak tasarım anlamında fark olsa da yazılım anlamında ki sıradanlık insanları bi süre sonra sıkacaktır. Kişiselleştirme olmayan bir sistem pek uzun ömürlü olmayacaktır. IOS ise WP'den daha tecrübeli olduğu için piyasada sağlam ve arkasında belirli bir kullanıcı kitlesi ve destek var. Eğer bu sıradanlık devam ederse WP kaybedecektir.
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Maestro 6 yıl
Çıksın. Kimse bir şey kaybetmez.
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nurettinaz 6 yıl
Çooooook mükemmel olmuş....
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eP_362 6 yıl
Ekosistemden çıkması iyi olmuş. Nokia, Samsung ve HTC varken LG'ye gerek yok zaten.
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sertacarslan 6 yıl
Böyle bir kararın arkasındaki amacı bilmek isterdim gerçekten. Bu tıpkı bir otomobil üreticisinin "dizel araç pazarında olmayacağız" demesi kadar mantıksız. Diyebilirsin, ama bunun için "Ferrari" olman lazım.
Wp8 (hatta Win8 rt) çıktığında direk Android pazarından pay kapmaya başlayacak. Wp8 büyüme hızı akıllı telefon pazarının büyüme hızından daha yüksek olacağına göre ardışık birkaç yıl bilançolarda küçülme kaçınılmaz olacaktır. Bunu hissedarlarına nasıl anlatacaksın? (Nokia&MS gibi bunlar da Google'dan "bağış" mı alacaklar acep???)
Yanıtla +2
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wustti 6 yıl
çekilen firmalar sallantıda olan firmalar. yani çıkardığı modeller öyle ahım şahım satmayan firmalar. bugün çevrenize bakın kaç samsung kaç nokia kaç apple var. bi de kaç lg kaç sony var. ben ilk saydığım modelleri sürekli görürken lg ve sony modellerini o kadar sık göremiyorum. adamlar modelleri çıkarırken ip üstünde çıkarıyor zaten. satılmazsa korkusu var. dolayısıyla şu anda birsürü yatırım daha yapıp risk almak istememişler. hazır çok kullanıcısı olan android de kalmak istemişler. fakat işin sonunda yine win8 li ya da gelecekte win 9 lu telefon çıkarmak zorunda kalacaklar. çünkü şu an piyasanın en iyisi winphone. sadece batarya sürelerindeki üstünlüğü bile yeterlidir bana göre.
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alaz1903 6 yıl
bildiğim kadarıyla ilk etapta wp8 için yetkilendirilen 4 oem firma (nokia, samsung, htc ve huawei) arasında lg zaten yoktu. belki de bu durum lg'nin gücüne gitmiştir :) şaka bir yana windows phone platformu yaygınlaşırsa -ki öyle görünüyor- sonradan pazara girmek istemesi lg'nin işini daha da zorlaştıracaktır.
android'li lg telefon kullanıp da satış sonrası yazılım desteğinden şikayetçi olmayan bir kişiye bile rastlamadım. ancak bu durum lg'nin wp telefonları için geçerli olmazdı çünkü android de olduğu gibi her firma kendi romunu yazmayacak. wp serisinde güncellemeler direk microsof'tan çıkacak ve microsoft'un üreticilerden istediği zorunlu donanım standartları nedeniyle bütün markalara uyumlu olacak. bu durumun android'e göre artısı aynen ios'da olduğu gibi sistemin daha stabil olması iken, dezavantajı ise özelleştirmeye karşı sınırsız özgürlük olmaması olacak. wp8'in ios'a göre artısı ise windows phone kullanmak için tek markaya ve telefona (iphone) bağımlı kalmayacaksınız, dilediğiniz markanın wp8 li telefonunu kullanabileceksiniz (aynen android'de olduğu gibi). örneğin ios kullanmayı seven ama iphone'u tasarım olarak ya da pil performansı gibi daha pek çok nedenlerden beğenmeyen bir insanın ios kullanmak için halihazırda telefon olarak iphone dışında bir alternatifi yok.
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SystemApps 6 yıl
sanarsın güncelleme kısmında süper desteği varda adamların windows phoney için herhangi bir planları yok :D
şimdilik bedava sirke baldan tatlı gelebilir ama ilerisi için neredeyse hiç bir şansları yok.
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433aziz 6 yıl
Bir zamanlar LG, WP7'ye bel bağlamıştı. Demek ki mobil arenada beylik laflar iş görmüyormuş. Aşağıdaki haberi dikkatlerinize sunuyorum.
donanimhaber.com/...
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ObjektifPoint.Net 6 yıl
LG androide yogunlaşırsa güncellemelerde de sorunlar kalmaz diye umut ediyorum ...
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