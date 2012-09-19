LG, Windows Phone ekosisteminden çıktığını onayladı

Haber Editörü
Windows Phone 7 işletim sisteminde Optimus 7 gibi popüler modellere imza attığını gördüğümüz LG, yeni sürümde ekosistemi terk etmeye hazırlanıyor.
Amiral gemisi Optimus G modelinin tanıtımı esnasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan LG Mobile patronu Park Jong Seok, diğer platformlar için özel bir planları olmadığını açıkladı.
Daha çok Google ile sıkı ilişkilere sahip olan LG'nin, Windows Phone 7.5 sürümü sonrasında herhangi bir cihaz piyasaya sürmemesi ve LG 740 modelinin iptal edilmesi aslında bunun işareti olarak algılanmıştı. O dönemde LG Windows Phone modeli üretmeyeceğini de açıklamıştı.
Ancak son açıklamayla LG, WP8 evreninde de yer almayacağını netleştirmiş oldu. LG'nin Windows Phone pazarındaki payı yüzde 7 gibi bir seviyede kalmıştı.
Yılın başlarında tanıtılan yeni Optimus serisi L modelleri, Vu, 4X HD, 3D Max, LTE serisi ve Optimus G ile Android tarafında LG, yıl sonuna kadar pazar payını artırmaya çalışacak. Ayrıca gündemde olan patent savaşlarına ilişkin LG'nin elinde güçlü LTE ve arayüze ilişkin patentler olduğu da vurgulandı.
http://asia.cnet.com/lg-has-no-specific-plans-for-other-mobile-platforms-62218757.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
demek ki hikayeymis
Aynen öyle
Wp8 (hatta Win8 rt) çıktığında direk Android pazarından pay kapmaya başlayacak. Wp8 büyüme hızı akıllı telefon pazarının büyüme hızından daha yüksek olacağına göre ardışık birkaç yıl bilançolarda küçülme kaçınılmaz olacaktır. Bunu hissedarlarına nasıl anlatacaksın? (Nokia&MS gibi bunlar da Google'dan "bağış" mı alacaklar acep???)
android'li lg telefon kullanıp da satış sonrası yazılım desteğinden şikayetçi olmayan bir kişiye bile rastlamadım. ancak bu durum lg'nin wp telefonları için geçerli olmazdı çünkü android de olduğu gibi her firma kendi romunu yazmayacak. wp serisinde güncellemeler direk microsof'tan çıkacak ve microsoft'un üreticilerden istediği zorunlu donanım standartları nedeniyle bütün markalara uyumlu olacak. bu durumun android'e göre artısı aynen ios'da olduğu gibi sistemin daha stabil olması iken, dezavantajı ise özelleştirmeye karşı sınırsız özgürlük olmaması olacak. wp8'in ios'a göre artısı ise windows phone kullanmak için tek markaya ve telefona (iphone) bağımlı kalmayacaksınız, dilediğiniz markanın wp8 li telefonunu kullanabileceksiniz (aynen android'de olduğu gibi). örneğin ios kullanmayı seven ama iphone'u tasarım olarak ya da pil performansı gibi daha pek çok nedenlerden beğenmeyen bir insanın ios kullanmak için halihazırda telefon olarak iphone dışında bir alternatifi yok.
şimdilik bedava sirke baldan tatlı gelebilir ama ilerisi için neredeyse hiç bir şansları yok.
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