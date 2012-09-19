LG, Windows Phone ekosisteminden çıktığını onayladı

Windows Phone 7 işletim sisteminde Optimus 7 gibi popüler modellere imza attığını gördüğümüz LG, yeni sürümde ekosistemi terk etmeye hazırlanıyor.





Amiral gemisi Optimus G modelinin tanıtımı esnasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan LG Mobile patronu Park Jong Seok, diğer platformlar için özel bir planları olmadığını açıkladı.





Daha çok Google ile sıkı ilişkilere sahip olan LG'nin, Windows Phone 7.5 sürümü sonrasında herhangi bir cihaz piyasaya sürmemesi ve LG 740 modelinin iptal edilmesi aslında bunun işareti olarak algılanmıştı. O dönemde LG Windows Phone modeli üretmeyeceğini de açıklamıştı.

Ancak son açıklamayla LG, WP8 evreninde de yer almayacağını netleştirmiş oldu. LG'nin Windows Phone pazarındaki payı yüzde 7 gibi bir seviyede kalmıştı.





Yılın başlarında tanıtılan yeni Optimus serisi L modelleri, Vu, 4X HD, 3D Max, LTE serisi ve Optimus G ile Android tarafında LG, yıl sonuna kadar pazar payını artırmaya çalışacak. Ayrıca gündemde olan patent savaşlarına ilişkin LG'nin elinde güçlü LTE ve arayüze ilişkin patentler olduğu da vurgulandı.