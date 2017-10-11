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LG akıllı ev platformunu geliştiricilere açıyor

Giderek zorlaşan akıllı ev cihazları rekabetinde farklılaşmak isteyen LG, SmartThinQ platformunu geliştiricilere açıyor. Böylece ekosistemini genişletmiş olacak.
1 yıl
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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LG akıllı ev platformunu geliştiricilere açıyor

Akıllı ev sistemleri konusunda yıllardır önemli yatırımlar yapan ve geniş bir cihaz ağı oluşturan LG, şimdi bu platformu geliştiricilere açıyor. Geliştirici desteği ile firma yeni fikirler kazanmak amacında.

Geniş ekosistem hedefi

Son dönemde akıllı ev aletleri alanında boy gösteren firma sayısı oldukça arttı. Samsung, Xiaomi gibi pek çok firma pazar payı için mücadele ediyor. Bu bakımdan farklılık geliştirmek şart.

LG SmartThinQ platformu bu açıdan hem yazılım hem de donanım anlamında kendi akıllı aletlerini destekleyecek her türlü projeye sıcak bakıyor. Geniş bir üçüncü taraf ekosistemi elbette satış rakamlarına da olumlu yansıyacak.

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LG’nin ortağı olmayı hak eden geliştiriciler, beyaz eşyadan akıllı hoparlöre ve akıllı sensörlere kadar geniş bir ekosisteme erişim sağlayabilecekler. Ayrıca yapay zeka tabanlı Smart Hub kontrol merkezine de erişim sunulacak.

Firma bunun için ekosisteme ait özel bir web sitesini yayına soktu. Geliştiriciler başvurularını site üzerinden yapacak ve uygun görülürse SmartThinQ programlama arayüzlerine erişim sağlayacaklar. Ekosistem için geliştirilen hizmet ve ürünler Works with SmartThinQ ibaresini kullanacak. 

 

http://www.zdnet.com/article/lg-opens-smart-home-platform-to-developers/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yunusaticioglu 1 yıl
sanırım gelecek yıl çıkacak mutfak eşyalarında wifi logosunu daha çok göreceğiz
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kadirirdem 1 yıl yunusaticioglu
evet,nesnelerin interneti muhabbeti.
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