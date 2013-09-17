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“LG, daha büyük ekranlı bir amiral gemi modeli hazırlıyor”

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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“LG, daha büyük ekranlı bir amiral gemi modeli hazırlıyor”

G2 amiral gemi modeli ile tatmin edici bir fiyat aralığı üzerinden satışa çıkan ve ülkemizde de ilgi gören LG, yılı daha büyük bir amiral gemi modeli ile kapatmaya hazırlanıyor olabilir.

Güney Kore medyasının haberine göre LG, 6.4 inçlik yeni bir akıllı telefon ile sahneye çıkmaya hazırlanıyor. LG, yeni amiral gemi modeli ile Sony'nin Xperia Z Ultra modelini geride bırakmayı amaçlıyor. 

Bunun için piksel yoğunluğu 418ppi seviyelerinde olacak. Ancak nasıl bir çözünürlük sunacağı belirsiz. Xperia Z Ultra modelinde 342ppi piksel yoğunluğu mevcut. Modelin diğer özellikleri ise 3GB RAM, Android 4.4 KitKat ve 8MP çözünürlükte arka kamera şeklinde sıralanıyor.

Phablet segmenti son dönemde oldukça hareketlenmiş durumda. Sony Xperia Z Ultra, Samsung Galaxy Note 3, Nokia Lumia 1520 ve HTX One Max üst seviye donanımları ile sıkı bir rekabet halinde iken LG de tüm imkanlarını zorlayarak segmentte çıtayı yükseltmeyi planlıyor.

LG'nin yeni Phablet modelini ne zaman tanıtacağı veya pazara sunacağı bilinmiyor. Ancak tahminler yılın sonlarına doğru olacağı yönünde.

http://www.phonearena.com/news/LG-rumored-to-be-working-on-new-phablet-similar-to-Sony-Xperia-Z-Ultra_id47458 Yorum Yaz
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OnlyChaos 5 yıl en beğenilen
Android Market zaten doğal olarak(çeşitli ekran çözünürlükleri ve işlemciler yüzünden) sorunlu bir yapıda buna yeni ekran çözünürlükleri eklemenin ne alemi var. Dünya üzerinde 342ppi ve 418ppi arasındaki farkı anlayabilecek bir canlı organizma var mıdır ayrıca?

Yanlış yapıyorsunuz Android cihaz üreticileri yanlış. Bu PlayStore'a ve dolaylı yoldan biz Android severlere zarar veriyor. Bugün oyunlar veya uygulamalar ilk olarak(ki çoğu Android'e hiç uğramıyor bile) Appstore'a çıkıyorsa bunun sorumlusu sizsiniz.
Android Market zaten doğal olarak(çeşitli ekran çözünürlükleri ve işlemciler yüzünden) sorunlu bir yapıda buna yeni ekran çözünürlükleri eklemenin ne alemi var...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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muhamnet 5 yıl
Tren kaçtı ve bu segment artık note serisinin. Özellikle spen ve uygulamaları fark koyar. Yoksa ekranı büyütüp phablet yapmak çiğ bir manevra. Innovasyon yoksa başarı yok bu piyasada. ..
Tren kaçtı ve bu segment artık note serisinin. Özellikle spen ve uygulamaları fark koyar. Yoksa ekranı büyütüp phablet yapmak çiğ bir manevra. Innovasyon yoksa...
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cagataykoroglu 5 yıl
İnsan kullanıcak bunu insan.
2 Yanıt Yanıtla +6
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okan_cehapelioglu 5 yıl
çıktı bile
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28tatar 5 yıl
üreticiler bariz sıyırdı. ekran boyutuna taktılar kafayı. bakalım ilk 10 inch telefonu kim yapacak..
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gfbekir 5 yıl
Elleri küçük olan futbolculara acıyorum.
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köfteciŞakir 5 yıl
telefonu bilmem de hatun on numara oyhhhşş
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Battlelife 5 yıl
Bu asyalılarda büyüklük takıntısı nerden geliyor acaba(!)
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alp0007 5 yıl
Esnek ekran yetmez, tüm telefon parçalarının esnek olması gerekir. Bu sayede isteyen telefonu iki elinin arasında ezip yatsılaştırır ekranı büyütür, isteyen kalınlaştırır cebine sokar. (Şaka, ekran boyutu muhabbeti çok sıktı)
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DH Misafiri 5 yıl
One max ve üst seviye donanım? ok by.
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DH Misafiri 5 yıl
Şu phablet denen karın ağrısını kim çıkardı ya. Ben onun aklına şaşayım. Ya 6-6.5 inçlik telefonu kim alır. Cebi özel diktircek heralde alan. Ben onu sokakta kulağıma dayamaya utanırım. En ideal 5 inç. Bu phabletten vaz geçecekler ileride şirketler aha da buraya yazıyorum. Satışlar az olacak. Üretimi durdurulacak. Demedi demeyin.
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aragorn22 5 yıl
Lcd panel yerine tüp mü takmışlar la bu cihaza. 4:3 olmuş bu.
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aziz77 5 yıl
android bu yüzden alınmaz ,aldğınız telefon 1 yılda eskiyor fiyat dibe vuruyor.Durmadan telefon çıkıyor...
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kucukyenici 5 yıl
Firmalar pazar payı kapmak adına TV ile telefonları karıştırmaya başladılar. Umarız bu yarış 32" seviyelerine varmaz! :-)
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aycibin 5 yıl
biriniz de farklılık yaratıp ufak ekranda çıta yükseltseniz?
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