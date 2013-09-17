“LG, daha büyük ekranlı bir amiral gemi modeli hazırlıyor”





G2 amiral gemi modeli ile tatmin edici bir fiyat aralığı üzerinden satışa çıkan ve ülkemizde de ilgi gören LG, yılı daha büyük bir amiral gemi modeli ile kapatmaya hazırlanıyor olabilir.





Güney Kore medyasının haberine göre LG, 6.4 inçlik yeni bir akıllı telefon ile sahneye çıkmaya hazırlanıyor. LG, yeni amiral gemi modeli ile Sony'nin Xperia Z Ultra modelini geride bırakmayı amaçlıyor.





Bunun için piksel yoğunluğu 418ppi seviyelerinde olacak. Ancak nasıl bir çözünürlük sunacağı belirsiz. Xperia Z Ultra modelinde 342ppi piksel yoğunluğu mevcut. Modelin diğer özellikleri ise 3GB RAM, Android 4.4 KitKat ve 8MP çözünürlükte arka kamera şeklinde sıralanıyor.





Phablet segmenti son dönemde oldukça hareketlenmiş durumda. Sony Xperia Z Ultra, Samsung Galaxy Note 3, Nokia Lumia 1520 ve HTX One Max üst seviye donanımları ile sıkı bir rekabet halinde iken LG de tüm imkanlarını zorlayarak segmentte çıtayı yükseltmeyi planlıyor.





LG'nin yeni Phablet modelini ne zaman tanıtacağı veya pazara sunacağı bilinmiyor. Ancak tahminler yılın sonlarına doğru olacağı yönünde.

http://www.phonearena.com/news/LG-rumored-to-be-working-on-new-phablet-similar-to-Sony-Xperia-Z-Ultra_id47458