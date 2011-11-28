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LG daha fazla Optimus cihazının ICS güncellemesi alacağını duyurdu

7 yıl
4,4b
1
25
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın mobil işletim sistemi Android için yayınladığı Ice Cream Sandwich adlı son sürümün resmi olarak kodları da yayınlandı ve üretici firmaların güncelleme hazırlıkları başladı. Androidli cihaz üreticilerinden LG daha önce Optimus 2X modelinin ICS güncellemesi alacağını duyurmuştu.

Facebook resmi sayfasından yeni bir duyuru daha yayınlayan Facebook Optimus 2X modelinin yanında Optimus Black, Optimus 3D ve Optimus LTE modelleri de ICS güncellemesi alacak cihazlar kervanına katıldı.

LG cihazların kesin olarak hangi tarihte güncelleme alacağını belirtmedi. Bunun yanında diğer modellerin de performans, fonksiyonellik ve özellik bakımından ICS sürümü ile uyumu da test ediliyor. LG mümkün olan tüm modellere ICS güncellemesini getirmeyi düşünüyor.

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neXXen 7 yıl en beğenilen
Sonunda aklı başına geldi. Güncelleme olayını yeni bir model olarak görme fikri çok sacmaydı zaten genel olarak.
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Sproing 7 yıl
Yıl: 2075 Lg Optimus Black sahibi son 10 kisi İCS guncellemesi icin tekerlekli sandalyeyle eylem yapti
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wisecode_g 7 yıl
Yaz sonu çıkacak olan 2.3 ü kaç defa gün vermesine rağmen hala çıkartamadı. ICS yi 2012 sonuna kadar anca çıkartır.
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Stanislas Xavier 7 yıl
7mmlik 2.nesil optimus 3d yi bekliyorum mükemmel olacak hd ekran vs ...
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Sproing 7 yıl
Yıl: 2075 Lg Optimus Black sahibi son 10 kisi İCS guncellemesi icin tekerlekli sandalyeyle eylem yapti
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1881sayılısefer 7 yıl
Saat 23:39 ve hala 2.3 yokken 4.0 neye yarar
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haymatloshan 7 yıl
Umarım lafta kalmaz,şu güncellemeleri yeni modellere saklamaları can sıkıcı oluyor zaten.
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mert1907 7 yıl
Duyurma sıkıysa.
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Y. 7 yıl
Galaxy Ace bile ics alıcakken Galaxy S kesin alır.
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innformatics 7 yıl
Adam olun şöyle;
Tüketiciye 1 adım gel o sana 5 adım gelsin. Ver desteği tüketicine seni baş tacı etsin. Piyasadaki bir çok firmadan farklı olarak Android de ne kadar destek verirlerse, tüketiciye ne kadar duyarlı davranırlarsa tüketici de onları fazlasıyla destekler. Sonuçta "en güçlüsü bende olsun" zihniyeti hakim olduğu için tüketiciler yazılım desteğinden de ötürü yeni cihazları zaten alacaklar. KAZAN KAZAN kuralı.
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xxxx1 7 yıl
sanki lutuf ediyorlar...yapmaları kanun gibi gerekli olan güncellemeleri,sanki ekstra bir şey yapıyorlarmıs gibi sunmaları tamamen palavra.
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T3RR1BL3WH1SP3R 7 yıl
lg dondurma sezonu erken açar inş
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