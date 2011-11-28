LG daha fazla Optimus cihazının ICS güncellemesi alacağını duyurdu

Google'ın mobil işletim sistemi Android için yayınladığı Ice Cream Sandwich adlı son sürümün resmi olarak kodları da yayınlandı ve üretici firmaların güncelleme hazırlıkları başladı. Androidli cihaz üreticilerinden LG daha önce Optimus 2X modelinin ICS güncellemesi alacağını duyurmuştu.





Facebook resmi sayfasından yeni bir duyuru daha yayınlayan Facebook Optimus 2X modelinin yanında Optimus Black, Optimus 3D ve Optimus LTE modelleri de ICS güncellemesi alacak cihazlar kervanına katıldı.





LG cihazların kesin olarak hangi tarihte güncelleme alacağını belirtmedi. Bunun yanında diğer modellerin de performans, fonksiyonellik ve özellik bakımından ICS sürümü ile uyumu da test ediliyor. LG mümkün olan tüm modellere ICS güncellemesini getirmeyi düşünüyor.