Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG’den 16 arka kameralı telefon patenti

Bugün fark edilen ilginç patent, LG’nin 16 arka kameralı bir çözüm üzerinde çalıştığını gün yüzüne çıkardı. 4x4 olarak dizilen kamera paketi oldukça şaşırtıcı görünüyor.
5 ay
9,5b
1
32
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG’den 16 arka kameralı telefon patenti
Tam Boyutta Gör
Ana kameraya yardımcı derinlik, geniş açı, monochrome, telephoto vb. amaçlarla kullanılabilen ek sensörlerin artması, örneğin geçtiğimiz ay Samsung'un tanıttığı 4 arka kameralı Galaxy A9(2018) modelini görmemize sebep olmuştu. Ayrıca sızan görsellerinden anlaşıldığı kadarıyla, Nokia 9 PureView’un yakın zamanda bu sayıyı 5 adete çıkarması bekleniyor. Tüm bu gelişmelerin arasında, bugün ortaya çıkan bir patent, günümüzdeki kamera sayılarının başlangıç olduğunu bizlere gösterdi. LG’ye ait patent üzerinde, akıllı telefonlar için 4x4 olarak dizilmiş 16 arka kamera çözümü anlatılıyor. Alışılmış ikincil kamera kullanımının dışında bir teknoloji geliştirilmesi amaçlanmış.

Farklı kullanım senaryoları

Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi (USPTO) tarafından paylaşılan belgelerdeki bilgilere göre, kullanıcılar birden fazla lensi kombine ederek farklı tarzda fotoğraflar çekebilecekler. Örneğin bu teknoloji sayesinde tek fotoğraf, bir kaç farklı kameranın çektiği parçalardan birleştirilerek oluşturabilecek. Ayrıca tüm lensler aynı anda farklı açılardan fotoğraf çekerek, çekim sonrası en çok beğendiğiniz kareyi seçmenizi sağlayabilecek. Hatta farklı lenslerin aynı anda çektiği bu fotoğraflardan hareketli bir gif bile oluşturabileceksiniz.
LG’den 16 arka kameralı telefon patenti
Tam Boyutta Gör
Ayrıca Bkz. "Nokia 9 PureView’un 5 arka kamera sensörüne sahip olacağı kesinleşti"
Arka kısma yerleştirilmiş ikinci ekran yardımıyla özçekim yapmak için de kullanılabileceği söylenen 16 arka kameranın, fotoğrafı sonradan düzenleme konusunda farklı yetenekler (yüz değiştirme, derinlik efektleri vs.) sunacağı belirtilmiş. Son olarak, bu teknolojinin katlanabilir telefonlara entegrasyonunun mümkün olduğu, ek açıklama olarak bulunuyor.

https://www.gizmochina.com/2018/11/25/lg-receives-patent-for-a-phone-with-sixteen-rear-cameras/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
interwap 5 ay en beğenilen
-Telefonunda kaç kamera var?
--2^2
-Ooo, Benimki 2^4
--2^8 alıcam ben. Çok gerekli.
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Y-ZiyA 5 ay
Tüm arkayı kamera yapsınlar herkes rahatlasın
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mhrUca 5 ay
Ne ise yario kendi kendimi cekio
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
umit d 5 ay
iyicene saçmaladılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 5 ay
Yalnız bunun zaten patenti alınmadı mı?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
methotrexat 5 ay
telefonun arkasının tamamen nano kameralardan oluştuğu zamanlarda gelecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Katalikitci 5 ay
Patent olduğu için mantıksız bulmuyorum. Zira ileride lens boyutları küçülürse yanyana birkaç lens konabilir farklı amaçlar için. Haberde sanki nokia'nın 5 kameralı telefonu gibi ayrı ayrı 16 kamera olacak gibi anlatılmış fakat hepsi bir kamera bölgesinde toplanıyor. Ve boyut gayet insancıl >>> gsmarena.com/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Heimdall.. 5 ay
siz ilk ekran yapmayı becerin de bi ... 16 kamerayla çek sonra ekran yeşillensin çektiğin de boşa gitsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkerk88 5 ay
eskiden telefonun kamerası olurdu artık kameraya telefon takmışlar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 5 ay
gece görüşüde koy ki karanlıkta millet evin yolunu bulsunlar :D :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rachsuchtig 5 ay
Ebesinin Kamerası diyorum
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 5 ay
Buna kadar yolu var..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcebi001 5 ay Captain_Ivy
Halbuki bu yeterdi...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +213 Informed +124 12 Angry Men +111 serdar_k +63 flowerhorn +61 madmahmutd +60 volkie +59 Chronotide +53 mu5tafa +51 CoreXXX +43
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9502 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
lg, patent ve
7 etiket daha çift kamera lg 16 kamera Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Süperiletken bantlar rüzgar enerjisi maliyetlerini düşürüyor 5 ay Beynin yeni keşfedilen bölgesi, insanları eşsiz kılan parça olabilir 5 ay Lenovo'nun üç kameralı akıllı telefonu Lenovo Z5s, su yüzüne çıktı 5 ay 5G destekli Samsung Galaxy S10, 12 GB RAM ve 1 TB depolama alanı ile gelebilir 5 ay Kasko sigortası fiyat teklifi nasıl alınır? 5 ay Fiat Egea Mirror serisi satışa sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri 5 ay Beş arka kameralı Nokia 9 PureView'un lansmanı ertelendi 5 ay Elon Musk: Mars’a gitme ihtimalim yüzde yetmiş 5 ay 2019 Megane RS Trophy'nin özel sürüş etkinliğinden kameralara yansıyanlar [Galeri] 5 ay Türkiye dahil 33 ülkenin mobil internet hızı, WiFi'dan daha yüksek 5 ay Elektrikli coupe üretmeyi planlayan Çinli şirket, 290 milyon dolar yatırım aldı 5 ay Amazon Türkiye'de En İyi Pazartesi indirimleri başladı 5 ay Kripto para temalı saatler geliyor 5 ay Cherry’den hızlı yazanlara üst seviye mekanik klavye 5 ay Kokuyu aldığınız sanal gerçeklik kaskları geliyor 5 ay Madencilik furyası sona erdi, Gigabyte zarara girdi 5 ay Leica yeni kompakt fotoğraf makinesi D-Lux 7’yi duyurdu 5 ay Güvenlik güçlerine zırhlı takviyesi: Kirpi 2 5 ay Microsoft Edge'in Android uygulamasına güncelleme ile pek çok kullanışlı özellik eklendi 5 ay Rus Uzay Ajansı başkanı: "Amerikalılar Ay'a gitti mi gitmedi mi kontrol edeceğiz" 5 ay GÖRÜNTÜLENEN LG’den 16 arka kameralı telefon patenti Sonraki Örümcek ipinin çelikten sağlam olmasının nedeni araştırıldı 5 ay Honor 8X için Android Pie güncellemesi yayınlanmaya başlıyor 5 ay Robotlara dokunma hissi veren elektronik eldiven geliştirildi 5 ay Micro USB'den şarj olan pil "Smartoools AA2 ve AA4 inceleme" 5 ay Bilim insanları Antartika’da, atmosferimizi temizleyen "deterjanın" peşinde 5 ay İsveç 2025 yılında nakit parayı kaldırmayı planlıyor 5 ay Robot resimden daha başarılı sonuçlar veren "moleküler resim" metodu ülkemizde de kullanılmaya başlanıyor 5 ay Microsoft, piyasa değeri olarak Apple'ı geçti 5 ay Samsung, 2019'da en az beş amiral gemisi telefon çıkaracak 5 ay Dokuların iyileşmesine yardımcı hidrojel geliştirildi 5 ay YouTube orijinal dizisi Wayne'in ilk fragmanı yayımlandı 5 ay Moto G7, Moto G7 Plus ve Moto Z4'ün teknik özellikleri sızdırıldı 5 ay Samsung'un katlanabilir cihazının fiyatı 2500 dolara kadar çıkabilir 5 ay Çin’den yeni bir fiyat performans telefonu daha: Coolpad m3 5 ay Birleşik Krallık, 2021 yılında otonom otobüs ve taksi hizmeti sunacak 5 ay Realme U1’in tüm özellikleri lansman öncesi ortaya çıktı 5 ay Fallout 76 hataları bitmek bilmiyor 5 ay Xiaomi’den yeni bir AirPods rakibi daha: Mi True Wireless Earphones 5 ay Resimlerdeki renk sapmasını azaltacak yeni bir yöntem bulundu 5 ay Felçli hastalar "düşünce gücüyle" tablet kullanabilecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Marksizm-komünizm hakkında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim