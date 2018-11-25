LG’den 16 arka kameralı telefon patenti

Ana kameraya yardımcı derinlik, geniş açı, monochrome, telephoto vb. amaçlarla kullanılabilen ek sensörlerin artması, örneğin geçtiğimiz ay Samsung'un tanıttığı 4 arka kameralı Galaxy A9(2018) modelini görmemize sebep olmuştu. Ayrıca sızan görsellerinden anlaşıldığı kadarıyla, Nokia 9 PureView’un yakın zamanda bu sayıyı 5 adete çıkarması bekleniyor. Tüm bu gelişmelerin arasında, bugün ortaya çıkan bir patent, günümüzdeki kamera sayılarının başlangıç olduğunu bizlere gösterdi. LG’ye ait patent üzerinde, akıllı telefonlar için 4x4 olarak dizilmiş 16 arka kamera çözümü anlatılıyor. Alışılmış ikincil kamera kullanımının dışında bir teknoloji geliştirilmesi amaçlanmış.

Farklı kullanım senaryoları

Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi (USPTO) tarafından paylaşılan belgelerdeki bilgilere göre, kullanıcılar birden fazla lensi kombine ederek farklı tarzda fotoğraflar çekebilecekler. Örneğin bu teknoloji sayesinde tek fotoğraf, bir kaç farklı kameranın çektiği parçalardan birleştirilerek oluşturabilecek. Ayrıca tüm lensler aynı anda farklı açılardan fotoğraf çekerek, çekim sonrası en çok beğendiğiniz kareyi seçmenizi sağlayabilecek. Hatta farklı lenslerin aynı anda çektiği bu fotoğraflardan hareketli bir gif bile oluşturabileceksiniz.

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"Nokia 9 PureView’un 5 arka kamera sensörüne sahip olacağı kesinleşti"

Arka kısma yerleştirilmiş ikinci ekran yardımıyla özçekim yapmak için de kullanılabileceği söylenen 16 arka kameranın, fotoğrafı sonradan düzenleme konusunda farklı yetenekler (yüz değiştirme, derinlik efektleri vs.) sunacağı belirtilmiş. Son olarak, bu teknolojinin katlanabilir telefonlara entegrasyonunun mümkün olduğu, ek açıklama olarak bulunuyor.

https://www.gizmochina.com/2018/11/25/lg-receives-patent-for-a-phone-with-sixteen-rear-cameras/