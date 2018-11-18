Nokia 9 PureView’un 5 arka kamera sensörüne sahip olacağı kesinleşti

Geçtiğimiz ay Nokia 9 PureView olduğu iddia edilen beş arka kamera sensörüne sahip bir cihazın görseli ortaya çıkmıştı. Ancak görselde yer alan cihazın Nokia 9 PureView olup, olmadığına dair somut bir delil yoktu ve cihazın 5 arka kamera sensörüne sahip olacağı yalnızca bir söylentiden ibaretti. Yepyeni bir sızıntının gerçekleşmesiyle ise bu iddianın yalnızca bir söylentiden ibaret olmadığı ortaya çıkmış oldu.

Slashleaks, Nokia 9 PureView için tasarlandığı iddia edilen silikon bir kılıfın görüntülerini yayınladı. Kılıfın arka kısmında 5 adet kamera sensörü boşluğu ve LED flaş için bir kesik bulunuyor. Telefonun üst kısmındaki boşluğun ise mikrofon girişi için değil 3,5 mm’lik kulaklık jakı için tasarlandığı görülüyor.

Geçtiğimiz ay Samsung, dünyanın ilk 4 arka kamera sensörüne sahip telefonunu piyasaya sürerek oldukça büyük bir yeniliğe imza atmıştı. Önümüzdeki günlerde ise Nokia, bu rekoru Samsung’un elinden alacak gibi gözüküyor.

https://www.phonearena.com/news/Nokia-9-PureView-case-render-shows-cut-outs-for-a-penta-camera-setup_id111122

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’un ne zaman tanıtılacağı ve ne civarda bir fiyat etiketine sahip olacağı şu an için oldukça büyük bir merak konusu. Ancak söylentiler doğru ise 2019 yılının başlarında piyasaya sürülmüş olacak.