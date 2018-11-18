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Nokia 9 PureView’un 5 arka kamera sensörüne sahip olacağı kesinleşti

Nokia 9 PureView için tasarlandığı iddia edilen silikon bir kılıfın görselleri sızdırıldı. Böylelikle cihazın 5 arka kamera sensörüne sahip olacağı söylentileri güçlenmiş oldu.
6 ay
10,3b
1
30
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Geçtiğimiz ay Nokia 9 PureView olduğu iddia edilen beş arka kamera sensörüne sahip bir cihazın görseli ortaya çıkmıştı. Ancak görselde yer alan cihazın Nokia 9 PureView olup, olmadığına dair somut bir delil yoktu ve cihazın 5 arka kamera sensörüne sahip olacağı yalnızca bir söylentiden ibaretti. Yepyeni bir sızıntının gerçekleşmesiyle ise bu iddianın yalnızca bir söylentiden ibaret olmadığı ortaya çıkmış oldu.
Slashleaks, Nokia 9 PureView için tasarlandığı iddia edilen silikon bir kılıfın görüntülerini yayınladı. Kılıfın arka kısmında 5 adet kamera sensörü boşluğu ve LED flaş için bir kesik bulunuyor. Telefonun üst kısmındaki boşluğun ise mikrofon girişi için değil 3,5 mm’lik kulaklık jakı için tasarlandığı görülüyor.
Geçtiğimiz ay Samsung, dünyanın ilk 4 arka kamera sensörüne sahip telefonunu piyasaya sürerek oldukça büyük bir yeniliğe imza atmıştı. Önümüzdeki günlerde ise Nokia, bu rekoru Samsung’un elinden alacak gibi gözüküyor. 
Nokia 9 PureView’un ne zaman tanıtılacağı ve ne civarda bir fiyat etiketine sahip olacağı şu an için oldukça büyük bir merak konusu. Ancak söylentiler doğru ise 2019 yılının başlarında piyasaya sürülmüş olacak.
https://www.phonearena.com/news/Nokia-9-PureView-case-render-shows-cut-outs-for-a-penta-camera-setup_id111122 Yorum Yaz
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serdaroviç 6 ay en beğenilen
1020 gibisi daha gelmedi gelmeyecek gibi de görünüyor.
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Y-ZiyA 6 ay
Ben ümitliyim bu telefondan.
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ahmethi 6 ay
10 lu isteriz...
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canmania 6 ay
çekirdek ve megapiksel yarışı bitti şimdi kamera sayısı yarışı başladı
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ALBAY 6 ay
Bende 808 var. En iyi kameralı güncel cihazı getirsinler tokatlamazsa hiçbir şey bilmiyorum.
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Bloodin 6 ay
Gedo Mazo şeklinde cep telefonu çıkarıyorlar :D
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Mustafa-1453 6 ay
Nokia sen bu işi bırak nedir bu ya güdümlü füze sistemi gibi
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tugares 6 ay
İnsan bunu eline alınca bi ürker. Tarantula gibi telefon :D
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Denorath 6 ay
Tripofobik telefon.
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DODANLI 6 ay
Flash ortada olaydı iyiydi
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chtsydn 6 ay
nokia 5 kamera ile bi rezilliğe imza atarsa diğer firmalar da o kadar abartmamaları gerektiğini anlarlar artık
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