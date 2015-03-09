LG global olarak 10 milyon G4 satışı bekliyor

Haber Editörü
Henüz resmi olarak tanıtımı yapılmasa da LG yeni amiral gemi modeli G4 için ilk ipuçlarını vermeye başladı ve yeni modelden beklentiler de oldukça büyük. LG reklam için kesenin ağzını açmış durumda.
Gelen bilgilere göre LG, MWC 2015 fuarında yeni amiral gemi modelini ve önceki nesle göre yapılan değişiklikleri büyük perakende zincirleri ve Avrupalı operatörlere detaylı bir şekilde anlattı. Operatörlerin yeni modele oldukça heves duydukları da gözlemlendi.
LG'nin yeni amiral gemi modeli için satış beklentisi 10 milyon olarak belirlendi. Bunun için Güney Kore, ABD ve Avrupa'da büyük bir reklam kampanyası başlayacak. Firma yeni modelin öncekine göre büyük farklılıklar içereceğini söylemişti. Tasarım, yazılım ve donanım anlamında olacak bu farklılıkların yanına pazarlama bütçesinin de ekleneceği görülüyor.
LG G3 modelinin 7 milyona yaklaşan satış rakamı hem firmanın akıllı telefon pazarında yükselmesini sağlamış hem de beklentileri artırmıştı. Bu bakımdan LG G4 modeline daha fazla yatırım yapıldığı gözlerden kaçmıyor.
LG G4 modelinin en erken Nisan ayında tanıtılması bekleniyor. Ancak HTC ve Samsung kozlarını oynamış durumda ve modellerin satış rakamları LG'nin bu hedefini de doğrudan etkileyecek.
http://www.phonearena.com/news/LG-aims-for-10-million-LG-G4-globally-confident-it-can-take-on-the-Samsung-Galaxy-S6-and-Xiaomi_id66982 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çünkü buradaki kullanıcılar etikete göre ürün alıyor
son kullanıcılar 2 kat memnun etmeyen hiç bir şey almaya değmez !
tek başına 2 kat ram veya tek başına 2 kat çözünürlük eski telefonu bırakıp
2 kat para ödemeye deymez ! he tabi 2 el şeklinde elindekini satanlarda yok değil ! ama onlarında aldıkları haliyle 2. el gibi !
S3 ,S4 ve S5 zamanında işi kolaydı ama S6 gerçekten çok farklı ve iddialı.
Gene saçma salak arayüzde bile kaldırmayacak şekilde 2K ekranlı telefon çıkaracaklarsa çıkarmasınlar kardeşim. Diğer bütün özellikleri aynı olan iki telefon koysalar piyasaya
1080P lg g4
2K LG g4
%100 eminim 1080P LG G4 daha fazla satacak. Ve maliyetleride düşecek.
Ben anlamıyorum bu teknoloji şirketlerinin gerizekalılıklarını. Umarım saçma sapan kronik hatalı telefon üretmezler gene lg g3 deki gibi. G3 yerine G2 alan bir sürü adam biliyorum sırf 2K salaklığına.
Bir yerde okuduğum kadarıyla nuclun adında kendi işlemcisini kullanacak
LG'nin sunabileceği çok cazip olabilecek ne olabilir diye düşünüyorum, ama aklıma çok fazla bir şey gelmiyor. Zaten o da diğerleri gibi Qualcomm mağduru olacak gibi duruyor. Odin projesi henüz LG'nin o seviye ihtiyacını karşılamak için çok ham görünüyor. Belki el altından NUCLUN'dan başka bir proje geliştiriyorlardır. O aslında bayağı eski bir projeydi.
Samsung'un Micro SD'yi ve değiştirilebilir bataryayı terk etmesinden faydalanabilir belki.
Belki biraz fiyatı...
Çerçeveleri biraz daha inceltebilir diyeceğim, ama G3'te G2'ye nazaran pek bir gelişim gösteremediler.
Batarya ömründe Sony çok ilerde.
OLED ekranları Samsung'un Super AMOLED'ine kıyasla ne durumda bilemiyorum, ama zaten LCD tercih ediyorlar.
Önümüzdeki 2 ay içerisinde yavaş yavaş kokusu çıkmaya başlar herhalde.