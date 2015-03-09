LG global olarak 10 milyon G4 satışı bekliyor





Henüz resmi olarak tanıtımı yapılmasa da LG yeni amiral gemi modeli G4 için ilk ipuçlarını vermeye başladı ve yeni modelden beklentiler de oldukça büyük. LG reklam için kesenin ağzını açmış durumda.

Gelen bilgilere göre LG, MWC 2015 fuarında yeni amiral gemi modelini ve önceki nesle göre yapılan değişiklikleri büyük perakende zincirleri ve Avrupalı operatörlere detaylı bir şekilde anlattı. Operatörlerin yeni modele oldukça heves duydukları da gözlemlendi.

LG'nin yeni amiral gemi modeli için satış beklentisi 10 milyon olarak belirlendi. Bunun için Güney Kore, ABD ve Avrupa'da büyük bir reklam kampanyası başlayacak. Firma yeni modelin öncekine göre büyük farklılıklar içereceğini söylemişti. Tasarım, yazılım ve donanım anlamında olacak bu farklılıkların yanına pazarlama bütçesinin de ekleneceği görülüyor.

LG G3 modelinin 7 milyona yaklaşan satış rakamı hem firmanın akıllı telefon pazarında yükselmesini sağlamış hem de beklentileri artırmıştı. Bu bakımdan LG G4 modeline daha fazla yatırım yapıldığı gözlerden kaçmıyor.

LG G4 modelinin en erken Nisan ayında tanıtılması bekleniyor. Ancak HTC ve Samsung kozlarını oynamış durumda ve modellerin satış rakamları LG'nin bu hedefini de doğrudan etkileyecek.









http://www.phonearena.com/news/LG-aims-for-10-million-LG-G4-globally-confident-it-can-take-on-the-Samsung-Galaxy-S6-and-Xiaomi_id66982